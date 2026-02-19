V živo: Zajc v prvi postavi, Dinamo izgubil, Elšnika ni v kadru Zvezde

Igrajo se prve tekme kvalifikacij za osmino finala evropske lige. Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom gostil belgijski Genk. Začel je v prvi postavi. V močnem nalivu so Zagrebčani hitro dobili dva gola, na glavni odmor odšli z zaostankom 1:2, na koncu pa izgubili z 1:3. Panathinaikos ob 21. uri igra proti Viktorii iz Plzna, Adam Gnezda Čerin je na klopi. Timi Max Elšnik ni v kadru Crvene zvezde, ki gostuje v Lillu. Nekdanji član Celja Franko Kovačević igra za Ferencvaros. Povratne tekme bodo naslednji četrtek.

Liga Europa, kvalifikacije za osmino finala (prve tekme):

Četrtek, 19. februar:

V ligi Europa so se neposredno v osmino finala uvrstili Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg in Roma, izmed kvalifikacijskih tekem pa glede atraktivnosti izstopata zlasti tista v Istanbulu, kjer je v turškem navijaškem kotlu Fenerbahče z 0:3 presenetljivo izgubil proti Nottingham Forestu, ter v Glasgowu, kjer je Celtic pričakal Stuttgart (21.00)

Dinamo je doma izgubil z 1:3. Foto: Reuters Veliko manj udobno je bilo navijačem v Zagrebu, kjer je Dinamo gosti belgijski Genk. Dotrajani stadion Maksimir večinoma nima strehe, zato je dež kazil ugodje obiskovalcev, med katerimi ni manjkalo privržencev Mihe Zajca. Izkušenemu Primorcu, ki bi se lahko po odhodu Matjaža Keka morda vrnil v slovensko izbrano vrsto, gre odlično na Hrvaškem, proti Belgijcem je znova začel od prve minute in je pomembno orožje v zvezni vrsti. Dobil je rumeni karton in igral do 71. minute. So pa s soigralci izgubili z 1:3.

Elšnika ni v kadru Zvezde, Gnezda Čerin med rezervisti

V večernem terminu igrata kluba standardnih dveh slovenskih reprezentantov, Timija Maxa Elšnika in Adama Gnezde Čerina. Elšnika ni v kadru beograjskega kluba, ki gostuje v Lillu. Gnezda Čerin, ki je na zadnji tekmi Panathinaikosa v grškem prvenstvu vpisal asistenco, pa je med rezervisti na domači tekmi z Viktorio Plzen. V Atenah se maje stolček Rafaelu Benitezu, med kandidati pa se omenja tudi nekdanji šampionski strateg zmajev Igor Bišćan.

Pri Viktorii ni več Adriana Zeljkovića, češki klub ga je posodil MTK Budimpešti. Zeljković je konec prejšnjega tedna dosegel prvi gol v madžarskem prvenstvu, ko je MTK remiziral (2:2) proti Akademiji Puskas. Na Madžarskem presenetljivo vodi Györ, branilec naslova Ferencvaros pa zaostaja tri točke. Zanj prvič v Evropi igra Hrvat Franko Kovačević, donedavni napadalec Celja, še vedno pa tudi prvi strelec 1. SNL in konferenčne lige.

