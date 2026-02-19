Zajc v deževnem Zagrebu, Elšnik tam, kjer je izgubil z Olimpijo

Odigrane bodo prve tekme kvalifikacij za osmino finala evropske lige. Na delu bodo tudi trije slovenski legionarji. Vsi trije igrajo v zvezni vrsti. Miha Zajc bo z zagrebškim Dinamom gostil Genk, Adam Gnezda Čerin s Panathinaikosom Viktorio, Timi Max Elšnik pa bo s Crveno zvezdo gostoval v Lillu, kjer je pred tremi leti izgubil dvoboj konferenčne lige z Olimpijo. V dresu srbskega prvaka mu gre bolje proti Lillu, saj ga je jeseni premagal v Beogradu z 1:0.

V ligi Europa so se neposredno v osmino finala uvrstili Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg in Roma, izmed današnjih kvalifikacijskih tekem pa glede atraktivnosti izstopata zlasti tista v Istanbulu, kjer se bosta v turškem navijaškem kotlu spopadla Fenerbahče in Nottingham Forest, ter v Glasgowu, kjer bo Celtic pričakal Stuttgart.

Veliko manj udobno bo navijačem danes v Zagrebu, kjer bo Dinamo ob 18.45 gostil belgijski Genk. Dotrajani stadion Maksimir večinoma nima strehe, zato bo napovedano deževno vreme kazilo ugodje navijačem, med katerimi ne bo manjkalo privržencev Mihe Zajca. Izkušenemu Primorcu, ki bi se lahko po odhodu Matjaža Keka morda vrnil v slovensko izbrano vrsto, gre odlično na Hrvaškem, proti Belgiji bo znova začel od prve minute in bo pomembno orožje v zvezni vrsti.

Elšnik po treh letih spet v Lillu

V večernem terminu bosta nastopila standardna slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Adam Gnezda Čerin. Prvi bo s Crveno zvezdo gostoval v Franciji pri Lillu, kjer je leta 2023 z Olimpijo izgubil dvoboj konferenčne lige z 0:2. Rdeče-beli so v ligaškem delu premagali Lille v Beogradu, takrat je zmago srbskim prvakom zagotovil Avstrijec Marko Arnautović, nekdanji kapetan Olimpije pa je odigral vso tekmo.

Timi Max Elšnik je pomemben člen v igri srbskega prvaka. Foto: Guliverimage

Na klopi Crvene zvezde je pozneje vseeno sledila menjava, namesto Vladana Milojevića je prišel povratnik Dejan Stanković. Tako se danes obeta zanimiva simbolika. Crveno zvezdo namreč spet vodi Stanković, nekdanji svak Milenka Ačimovića, ki je v karieri nosil tako dres Crvene zvezde kot tudi Lilla.

Bišćan namesto Beniteza?

Bi lahko Adam Gnezda Čerin dobil novega trenerja v Atenah? Foto: Guliverimage Gnezda Čerin je na zadnji tekmi Panathinaikosa v grškem prvenstvu vpisal asistenco, danes pa bo gostil Viktorio Plzen. V Atenah se maje stolček Rafaelu Benitezu, med kandidati pa se omenja tudi nekdanji šampionski strateg zmajev Igor Bišćan.

Pri Viktorii ni več Adriana Zeljkovića, češki klub ga je posodil MTK Budimpešti. Zeljković je konec prejšnjega tedna dosegel prvi gol v madžarskem prvenstvu, ko je MTK remiziral (2:2) proti Akademiji Puskas.

Na Madžarskem presenetljivo vodi Györ, branilec naslova Ferencvaros pa zaostaja tri točke. Zanj bo danes v Evropi debitiral Hrvat Franko Kovačević, donedavni napadalec Celja, še vedno pa tudi prvi strelec 1. SNL in konferenčne lige.

Liga Europa, kvalifikacije za osmino finala (prve tekme):

Četrtek, 19. februar:

Lestvica: