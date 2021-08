Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden bo znanih zadnjih deset potnikov v skupinski del evropske ligi. Pridružili se bodo številnim velikanom klubskega nogometa (npr. Napoli, Lazio, Bayer Leverkusen, Leicester City, West Ham, Lyon in Marseille), kar predstavlja dodaten motiv Muri, da v play-offu kvalifikacij izloči graški Sturm in nadaljuje evropsko sezono v evropski ligi. Če se bo slovenskim prvakom proti severnim sosedom zalomilo, jih čaka še vedno mikavna tolažilna nagrada, dokazovanje v skupinskem delu konferenčne lige.

V sklepnem dejanju kvalifikacij za evropsko ligo bo nastopila tudi Mura. Slovenski prvak si je s tem že zagotovil zgodovinski uspeh v Evropi, saj se je v najslabšem primeru že uvrstil v skupinski del konferenčne lige. Če pa bodo izbranci Anteja Šimundže v sosedskem spopadu boljši od graškega Sturma, pri katerem nastopa tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, si bodo zagotovili prekrasno nagrado. Evropsko jesen bodo prebili v druščini številnih znanih klubov, hkrati pa jim bo Evropska nogometna zveza (Uefa) dodelila še 3,6 milijona evrov.

Jon Gorenc Stanković bo skušal prekrižati načrte slovenskemu prvaku. Foto: Guliverimage

Pred Muro sta tako še kako zanimiva četrtka. Obeta se obračun ekip, ki prisegata na črno-belo barvo, slovenski prvaki pa bodo še zadnjič letos odigrali evropsko tekmo v Fazaneriji. Stadion v Murski Soboti namreč ne izpolnjuje pogojev za igranje v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tako da bodo Prekmurci tekmece v poznejšem delu sezone, za zdaj se še ne ve, ali bo to liga Europa ali konferenčnega liga, gostili v Ljudskem vrtu.

Slovenski spopad v Istanbulu

V torek sta za uvod zadnjega kroga kvalifikacij poskrbela srbski in romunski prvak. Crvena zvezda je doma kar s 4:0 odpravila Cluj. V sredo se bosta udarila Celtic in AZ Alkmaar, v četrtek pa bo osem dvobojev. "Slovenski" spopad se bo poleg tistega v Murski Soboti odvil tudi v Istanbulu, kjer bo Fenerbahče z Miho Zajcem, ki je pridobil zaupanje trenerja in na zadnji prvenstveni tekmi zaigral v udarni enajsterici, gostil HJK Helsinki, za katerega uspešno nastopa Filip Valenčič. Dunajski Rapid Dejana Petrovića bo favorit proti ukrajinskemu prvoligašu Zorja Lugansk.