Dan, kot ga Olimpija še ni doživela, Jokić lahko maščuje Maribor

Nastop v skupinskem delu lige Europa si je že zagotovilo 21 od 48 klubov. Dodatnih 21 jih bo dal odločilni krog kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem se bo predstavil tudi slovenski prvak Olimpija, pridružilo pa se bo še šest poražencev play-offa kvalifikacij za ligo prvakov.

Zmaji se bodo ob 20.30 udarili s Spartakom iz Trnave, ki bo računal na bučno podporo privržencev, saj bo v Ljubljano pripotovalo okrog 800 navijačev slovaškega prvaka. Pri Olimpiji niso najbolj zadovoljni z zanimanjem občinstva pred zgodovinsko tekmo zeleno-belih, saj je bilo do včeraj prodanih manj kot 5.000 vstopnic.

Trener Olimpije Aleksandar Linta zaradi kazni ne bo mogel računati na Matica Črnica, ki bo že lahko prišel v poštev za povratno tekmo na Slovaškem (30. avgust), manjkal pa bo tudi Aris Zarifović, ki si je poškodoval mišico na nedeljskem derbiju z Mariborom.

Jokićevi le rešili težave s pridobitvijo vizuma

Jokić je v 2. krogu kvalifikacij izločil Domžale, v 3. krogu pa Progres iz Luksemburga. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vijolice so v kvalifikacijah za evropsko ligo izpadle v 3. krogu. Zdaj jih bo skušal maščevati Bojan Jokić. Kapetan slovenske reprezentance se je z Ufo odpravil v Glasgow, kjer se bo na kultnem štadionu Ibrox pomeril z mariborskimi evropskimi krvniki. Ruski predstavnik je na poti do play-offa izločil tudi Domžale, zdaj pa si lahko v krstni evropski sezoni zagotovi nastop v skupinskem delu, če bo preskočil škotsko oviro.

Pred dnevi je bilo celo vprašljivo, ali bodo lahko nogometaši Ufe sploh pripotovali na Otok, saj so prepozno vložili zahtevo za pridobitev vizuma. S pomočjo Evropske nogometne zveze (Uefa) in Ruske nogometne zveze so jo vendarle pridobili ob pravem času in tako odpravili administrativne težave, zaradi katerih jim je grozilo, da ne bodo mogli odpotovali v Glasgow. Lovro Bizjak še ne more zastopati barv Ufe v kvalifikacijah za tekmovanje, lahko pa bi oblekel dres v skupinskem delu, če bi njegovi soigralci izločili Rangers.

RB Leipzig Kevina Kampla bo danes skušal upravičiti vlogo favorita na ukrajinskih tleh. Gostoval bo pri Zorji v Lugansku.

Josip Iličić se še spopada z zdravstvenimi težavami, Kevin Kampl pa bo danes zaigral v Ukrajini. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zenit Mihe Mevlje se bo po epskem preobratu, ko je doma po podaljšku nadoknadnil poraz v Minsku proti Dinamu z 0:4 in ga v Sankt Peterburgu ponižal z 8:1, pomeril z norveškim Moldejem.

Atalanta Josipa Iličića, ki se še vedno otepa zdravstvenih težav, tako da še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralec, bo gostila Köbenhavn.

Danski Bröndby se bo mudil v Belgiji pri Genku, na seznamu nogometašev, ki kandidirajo za tekmo, je tudi Gregor Sikošek. Posavec v tej sezoni še ni zaigral za danskega predstavnika.

Kdo je že uvrščen v skupinski del lige Europa? (21 od 48 klubov) Chelsea, Arsenal (oba Anglija), Lazio, AC Milan (oba Italija), Villarreal, Betis Sevilla (oba Španija), Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen (oba Nemčija), Marseille, Rennes (oba Francija), Krasnodar, Spartak Moskva (oba Rusija), Sporting Lizbona (Portugalska), Vorskla Poltava (Ukrajina), Anderlecht, Standard Liege (oba Belgija), Akhisarspor, Fenerbahče (oba Turčija), Jablonec, Slavia Praga (Češka), Zürich (Švica)

Liga Europa, kvalifikacije, play-off (prve tekme):