Čudežna moč Ljudskega vrta daje misliti Ludogorcu

Slovenski prvak Maribor bo danes v Ljudskem vrtu poskušal izločiti Ludogorec in se uvrstiti v skupinski del lige Europa. Prva tekma v Razgradu se je končala z remijem (0:0), vijolice pa v najbolj pomemben obračun sezone, ki lahko napolni njihovo blagajno in podaljša evropsko sezono vsaj do decembra, vstopajo z imenitno statistiko domačih dvobojev. V evropski ligi niso v Mariboru prejeli zadetka že več kot pet let! Na delu bodo še trije slovenski legionarji.

Nogometaši Maribora se bodo danes potegovali za nov podvig. V skupinskem delu evropskih tekmovanj so nastopili že šestkrat (trikrat v ligi prvakov in trikrat v ligi Europa). Če bi danes premagali Ludogorec, prva tekma v Razgradu se je končala z 0:0, bi se podpisali pod nov zgodovinski presežek, ki bi Maribor vrnil na evropski zemljevid nogometnih pomembnežev.

Proti Ludogorcu, ki je pred dnevi odpustil trenerja Stojča Stoeva, bodo v tekmo sezone vstopili brez kaznovanega Dina Hotića, zadnjo tekmo v vijoličastem dresu pa bo odigral obrambni steber Saša Ivković, ki bo kmalu nadaljeval kariero v ZAE.

NK Maribor pred tekmo z Ludogorcem, prispevek Planet TV:

Ljudski vrt v ligi Europa neosvojljiva vijoličasta trdnjava

Maribor se je leta 2017 pomeril s Sevillo tudi v ligi prvakov. V Ljudskem vrtu je osvojil veliko točko (1:1). Foto: Urban Urbanc/Sportida Trener Darko Milanič verjame, da lahko njegovi izbranci s pomočjo zvestih navijačev izločijo Bolgare in poskrbijo za veliko zabavo v mestu ob Dravi. Optimizem jim dviguje tudi statistični pregled domačih dvobojev, odigranih v ligi Europa (kvalifikacijskih in tistih v glavnem delu). Na zadnjih šestih so Mariborčani zaklenili vrata. Gostje niso dosegli niti enega zadetka!

Nazadnje se je mreža 15-kratnih slovenskih prvakov zatresla davnega 20. februarja 2014, na zgodovinski tekmi NK Maribor, prvi po tem, ko je najboljši slovenski klub prezimil v Evropi. Takrat so vijolice doma remizirale s Sevillo (2:2). Za gostitelje sta dosegla zadetka Marcos Tavares in Dare Vršič, zdajšnji član Kopra, za Andaluzijce, poznejše zmagovalce tekmovanja, pa Francoz Kevin Gameiro (danes Valencia) in Argentinec Federico Fazio (Roma). Obakrat je podajo prispeval Hrvat Ivan Rakitić (Barcelona), trener pa je bil Španec Unai Emery (Arsenal). To je bila zadnja tekma, ko je Maribor igral dvoboj evropske lige v Ljudskem vrtu in moral po žogo v mrežo.

Zadnjih sedem domačih tekem NK Maribor v ligi Europa: Maribor : Glasgow Rangers (Ško) 0:0, 16. 8. 2018

Maribor : Chikhura (Gru) 2:0, 2. 8. 2018

Maribor : Partizani Tirana (Alb) 2:0 19. 7. 2018

Maribor : Qabala (Aze) 1:0 25. 8. 2016

Maribor : Aberdeen (Ško) 1:0 4. 8. 2016

Maribor : Levski Sofija (Bol) 0:0, 14. 7. 2016

Maribor : Sevilla (Špa) 2:2, 20. 2. 2014

Na naslednjih šestih tekmah mu ni bilo treba. Sledilo je šest dvobojev brez prejetega zadetka, v katerih se je Ljudski vrt prelevil v vijoličasto trdnjavo, razlika v golih je bila 6:0. V tem obdobju je bil na vratih nepremagljiv Jasmin Handanović, zvečer pa bo na delu Kenan Pirić. Odličen je bil v Razgradu, kjer je reševal mariborsko obrambo in bil najbolj zaslužen, da je ostalo pri začetnem 0:0. Pri aktivnem rezultatu za obe ekipi, a tudi dobrem izhodišču za gostitelje. S pomočjo navijačev, 12. igralca (Ludogorec nima veliko navijačev, ki potujejo na gostovanja), bo domačim še lažje.

Slovan v vročem Solunu, Ferencvaroš veliki favorit

Andraž Šporar bo danes s Slovanom branil prednost v Grčiji. Foto: Vid Ponikvar Danes bo nastopilo še nekaj klubov s slovenskimi legionarji. Slovan Bratislava bo z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem v vročem Solunu branil tesno prednost (1:0) s prve tekme. PAOK je v tej evropski sezoni v kvalifikacijah za ligo prvakov namučil Ajax iz Amsterdama. Madžarski prvak Ferencvaroš bo v Budimpešti pričakal litovsko Suduvo. Pri gostiteljih nastopa tudi slovenski reprezentančni branilec Miha Blažič, prvi dvoboj pa se je na Baltiku končal brez zadetkov.

Derbija večera bosta v Frankfurtu, kjer bo polfinalist v zadnji sezoni, Eintracht, po porazu v Franciji z 0:1, pričakal Strasbourg, ter na Otoku, kjer bo Wolverhampton po veliki zmagi s 3:2 v Italiji poskušal izločiti Torino.

Nastop v skupinskem delu tekmovanja ima že zagotovljenih 21 klubov. Med njimi so tudi štirje s slovenskimi legionarji. To so St. Etienne (Robert Berić), CSKA Moskva (Jaka Bijol), Dinamo Kijev (Benjamin Verbič) in Lugano (Domen Črnigoj).