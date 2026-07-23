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Avtor:
R. P.

Četrtek,
23. 7. 2026,
15.30

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Liga Europa Liga Europa

Četrtek, 23. 7. 2026, 15.30

1 ura

Liga Europa, kvalifikacije (2. krog – prve tekme)

V Splitu bo vroče, Benfica v osrčju Alp

Avtor:
R. P.

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Torcida | Splitski Hajduk bo zvečer na Poljudu gostil ciprski Pafos, ki je v prejšnji sezoni igral v elitni ligi prvakov. | Foto Guliverimage

Splitski Hajduk bo zvečer na Poljudu gostil ciprski Pafos, ki je v prejšnji sezoni igral v elitni ligi prvakov.

Foto: Guliverimage

Zvečer bodo odigrane prve tekme 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa. Nastopilo bo 18 klubov, med njimi pa ni niti enega, v katerem bi si služil nogometni kruh slovenski legionar. Slovenski pokalni zmagovalec Aluminij je izpadel iz tekmovanja v 1. krogu in bo sezono nadaljeval v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer bo danes v Mariboru gostil Dinamo City. Glede na turistično sezono pa danes ne bo manjkalo slovenskih ljubiteljev nogometa na tekmi v Splitu, kjer se bosta spopadla hrvaški Hajduk in ciprski Pafos.

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Danes bodo nastopili tudi štirje klubi, ki se lahko pohvalijo z osvajanjem evropskih lovorik. Najbolj sloviti izmed njih je Benfica. Portugalski velikan se bo mudil pri švicarskem St. Gallnu. Belgijski Anderlecht bo gostoval na Švedskem pri Hammarbyju, madžarski Ferencvaroš, ki je leta 1965 osvojil pokal velesejemskih mest, Dinamo Kijev pa bo na Poljskem gostil PAOK Solun.

Nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović bo z Jagiellonio vstopil v kvalifikacije za ligo Europa v 3. krogu, kjer se bo pomeril proti škotskemu velikanu Glasgow Rangers. | Foto: Guliverimage Nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović bo z Jagiellonio vstopil v kvalifikacije za ligo Europa v 3. krogu, kjer se bo pomeril proti škotskemu velikanu Glasgow Rangers. Foto: Guliverimage

V 3. krogu kvalifikacij se bodo pridružili Jagiellonia Bialystok, Glasgow Rangers in Red Bull Salzburg. Tako obstaja možnost, da bi vendarle v glavnem tekmovanju zaigrala tudi Slovenca. Za Jagiellonio namreč nastopata branilec Dušan Stojinović in napadalec Nik Prelec. Odprta je tudi možnost, da bi se lahko v evropsko ligo, če mu spodrsne v kvalifikacijah za ligo prvakov, uvrstil slovenski prvak Celje.

V play-offu kvalifikacij za evropsko ligo se bodo pridružili še Viktoria Plzen, Sint-Truiden, Trabzonspor, OFI Kreta in Lillestrom.

Nastop v ligaškem delu lige Europa ima zagotovljenih 13 klubov (13 od 36):

Bayer Leverkusen in Hoffenheim (oba Nem), Juventus in Milan (oba Ita), Crystal Palace, Bournemouth in Sunderland (vsi Ang), Rennes in Marseille (oba Fra), Real Sociedad in Celta Vigo (oba Špa), AZ Alkmaar (Niz), Torreense (Por)

Josip Iličić, FC Koper
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Liga Europa, kvalifikacije (2. krog – prve tekme):

Četrtek, 23. julij:

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