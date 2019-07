Vse oči navijačev Slovana danes uprte v Šporarja

V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi Olimpija in Domžale. Zmaji bodo skušali v četrtek v Stožicah izkoristiti dobro izhodišče s tekme v Turčiji (2:2) in izločiti Malatyaspor, Domžalčani pa bodo gostovali v Malmöju in poskušali po 2:2 v Sloveniji prekrižati načrte trenutno vodilni ekipi švedskega prvenstva. Na nastope v kvalifikacijah se pripravlja tudi nekaj slovenskih legionarjev.

Nogometaši Olimpije, ki so si napredovanje v 2. krog kvalifikacij zagotovili po stresnem gostovanju v Rigi, bodo v četrtek v Stožicah pričakali Malatyaspor. Iz Turčije so se vrnili z neodločenim rezultatom (2:2), med strelce sta se vpisala Ante Vukušić in Stefan Savić, in si zagotovili dobro izhodišče za povratno srečanje v Ljubljani. Dvoboj se bo začel ob 20. uri, zmaji, ki so v nedeljo na zahtevnem gostovanju v Mariboru osvojili dragoceno točko (0:0 - od 15. minute so igrali z nogometašem manj), pa bodo skušali nadaljevati niz neporaženosti. Pod vodstvom Safeta Hadžića traja že pet tekem.

Če bi Ljubljančani preskočili turško oviro, bi se v 3. krogu pomerili z boljšim iz valižansko-srbskega spopada med moštvom Connah's Quay in beograjskim Partizanom. Srbski velikan je na prvi tekmi na Otoku zmagal z 1:0.

Domžale po senzacijo v Malmö

Domžalčani so prejšnji teden remizirali z Malmöjem (2:2). Foto: Grega Valančič/Sportida Če je Olimpija trenutno prvouvrščena v slovenskem prvenstvu, pa na Švedskem, kjer so prvoligaši odigrali že 18 krogov, najbolje kaže Malmöju. S klubom, kjer je člansko kariero začel sloviti Zlatan Ibrahimović, se v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo meri Domžale. Rumeni so na prvi tekmi v mestu ob Kamniški Bistrici pokazali dopadljivo in napadalno igro, na koncu pa s Švedi remizirali (2:2). Na povratno tekmo bodo v sredo odpotovali z drznim ciljem, da presenetijo favorita in podaljšajo evropsko sezono. Domžale so se po prvi tekmi s Skandinavci dobro spočile, saj konec prejšnjega tedna niso odigrale prvenstvene tekme z Muro, ki je prestavljena na 12. september.

Domžalčani so v uvodnem krogu evropskih kvalifikacij po dveh tesnih zmagah izločili malteški Balzan. Če bi se prebili v 3. krog kvalifikacij, bi jih čakal boljši iz obračuna med Vitessejem in Zrinjskim. Uvodni dvoboj na Nizozemskem se je končal brez zmagovalca (1:1).

Šporar in Bajrić na Kosovu

Andraž Šporar za Slovan zadeva kot po tekočem traku. Foto: Rok Plestenjak Slovaški prvak Slovan Bratislava bo danes v Prištini branil tesno prednost pred najboljšim klubom iz Kosova (2:1), Andraž Šporar pa bo poskušal nadaljevati izjemen niz, saj se je med strelce vpisal kar na zadnjih sedmih klubskih tekmah. Barve Slovana bo proti Feronikoliju branil tudi Kenan Bajrić.

V četrtek bo dejavnih še nekaj klubov slovenskih legionarjev. Šerif iz Tiraspola Mateja Palčiča bo doma gostil klub Partizani iz Tirane. Na prvi tekmi je zmagal z 1:0, zmagovalec tega obračuna pa se bo v 3. krogu evropske lige udaril s slabšim iz obračuna med Mariborom in Aikom.

Lokomotiv Plovdiv Alena Ožbolta bo branil prednost dveh zadetkov (2:0) proti Spartaku iz Trnave, Piast Gliwice Uroša Koruna pa proti Rigi (3:2).

Klubi, ki se želijo prek kvalifikacij uvrstiti v skupinski del lige Europa, morajo preskočiti štiri kroge.

3. krog kvalifikacij za ligo Europa: Connah's Quay Nomads (Wal)/Partizan (Srb) - Malatyaspor (Tur)/Olimpija Ljubljana (Slo)

Domžale (Slo)/Malmö (Šve) - Utrecht (Niz)/Zrinjski Mostar (BiH)

Norrköping (Šve)/Liepaja (Lat) - Hapoel Beer-Sheva (Izr)/Kairat Almaty (Kaz)

Torino (Ita)/Debrecen (Mad) - Šahtjor Soligorsk (Blr)/Esbjerg (Dan)

Royal Antwerp (Bel) - Viktoria Plzeň (Češ)/Olympiacos (Grč)

Austria Dunaj (Avt) - Shamrock Rovers (Irs)/Apollon Limassol (Cip)

Feyenoord (Niz) - Gabala (Aze)/Dinamo Tbilisi (Gru)

Lechia Gdańsk (Pol)/Brøndby (Dan) - Braga (Por)

Molde (Nor)/Čukarički (Srb) - Aris Solun (Grč)/AEL Limassol (Cip)

Lokomotiv Plovdiv 1926 (Bol)/Spartak Trnava (Slk) - Strasbourg (Fra)/Maccabi Haifa (Izr)

Thun (Švi) - Spartak Moskva (Rus)

Alaškert (Arm)/FCSB (Rom) - Mladá Boleslav (Češ)/Ordabasy Shymkent (Kaz)

Pjunik (Arm)/Jablonec (Češ) - Wolverhampton Wanderers (Ang)/Crusaders (SIr)

Midtjylland (Dan) - Rangers (Ško)/Progrès Niederkorn (Luk)

Mariupol (Ukr) - AZ Alkmaar (Niz)/Häcken (Šve)

AEK Larnaka (Cip)/Levski Sofija (Bol) - Gent (Bel)/Viitorul (Rom)

Legia Varšava (Pol)/KuPS (Fin) - Dunajská Streda (Slk)/Atromitos (Grč)

Haugesund (Nor)/Sturm Gradec (Avt) - PSV (Niz)/Basel (Švi)

Rijeka (Hrv) - Chikhura Sachkhere (Gru)/Aberdeen (Ško)

Ventspils (Lat)/Gzira United (Mal) - Jeunesse Esch (Luk)/Vitória SC (Por)

Fehérvár (Mad)/Vaduz (Lie) - Flora Tallinn (Est)/Eintracht Frankfurt (Nem)

CSKA Sofija (Bol)/Osijek (Hrv) - Budućnost Podgorica (ČG)/Zorya Luhansk (Ukr)

Arsenal Tula (Rus)/Neftçi (Aze) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Izr)

Luzern (Švi)/KÍ (Fer) - Espanyol (Špa)/Stjarnan (Isl)

Sparta Praga (Češ) - Trabzonspor (Tur)

Budapest Honvéd (Mad)/Universitatea Craiova (Rom) - AEK Atene (Grč) Prvi dvoboji bodo odigrani 8., povratni pa 15. avgusta.

Liga Europa, kvalifikacije, 2. krog (povratne tekme):