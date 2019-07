V živo: Domžale z razigranimi Švedi, Olimpija z remijem iz Turčije

V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa slovenske barve zastopajo igralci Olimpije in Domžal. Zmaji so gostovali v Turčiji in si pred povratno tekmo priigrali ugoden rezultat (2:2), rumeni pa pravkar gostijo vodilno švedsko ekipo Malmö. Nastopajo še številni klubi s slovenskimi legionarji. S Slovanom sta se v sredo zmage veselila strelec Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

Nogometaši Olimpije, ki so si napredovanje v 2. krog kvalifikacij zagotovili po stresnem gostovanju v Rigi, so danes gostovali v Turčiji. Opravka so imeli z Malatyasporjem, ki je v prejšnji sezoni osvojil peto mesto. Izbranci Safeta Hadžića pa so prekinili zmagoviti niz po zmagah nad Bravom, Rigasom in Domžalami.

Tekma v Turčiji se je za Ljubljančane začela sanjsko. Vzdržali so začetni nalet domačih, v 13. minuti pa je za veselje Olimpije poskrbel Ante Vukušić, ki je izkoristil podajo Endrija Čekiča in z natančnim poskusom premagal nemočnega vratarja turške ekipe. A veselje ljubljanske ekipe ni trajalo dolgo, že v 20. minuti so domači izenačili. S strelom je poskusil Arturo Rafael Mina Meza, žoga pa se je od enega izmed soigralcev odbila za hrbet vratarja Vidmarja.

V 66. minuti so domači nogometaši zadeli še drugič. V kazenskem prostoru Olimpije je nespameten prekršek storil Macky Bagnack, sodnik pa je pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je izkoristil Adis Jahović. Že osem minut pozneje je izid znova poravnal Stefan Savić, ki je izkoristil napako obrambe Malatyasporja, in postavil končni izid 2:2.

Če bi Ljubljančani preskočili turško oviro - na povratni tekmi bodo računali na prednost domačega igrišča -, bi se v 3. krogu pomerili z boljšim iz valižansko-srbskega spopada med moštvom Connah's Quay in beograjskim Partizanom.

Ob 20.45 se je v Športnem parku ob Kamniški Bistrici začel dvoboj med Domžalami in Malmöjem. Rumeni so v zadnjih sezonah večkrat pokazali zobe evropskim tekmecem, ki se lahko na papirju pohvalijo z vrednejšo zasedbo, tokrat pa je v Domžalah gostuje vodilni švedski prvoligaš. Domžalčani so v uvodnem krogu po dveh tesnih zmagah izločili malteški Balzan. Če bi se prebili v 3. krog kvalifikacij, bi jih čakal boljši iz obračuna med Vitessejem in Zrinjskim.

Šporar in Bajrić do zadetka prednosti

Andraž Šporar se je spet vpisal med strelce. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V sredo je bil odigran le dvoboj v Bratislavi med "slovenskim" Slovanom (Andraž Šporar in Kenan Bajrić), ki mu je spodletelo v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Sutjeski, in prvakom Kosova Feronikelijem. Z 2:1 je bila boljša ekipa slovenskih predstavnikov, drugi zadetek je z enajstmetrovke dosegel ravno Špoki. Celotno srečanje je za slovaškega prvaka odigral tudi Bajrić.

Danes je dejavnih še nekaj klubov slovenskih legionarjev. Šerif iz Tiraspola je brez kaznovanega Mateja Palčiča z 1:0 slavil na gostovanju pri Partizaniju iz Tirane, Lokomotiv Plovdiv Alena Ožbolta se pravkar meri s Spartakom iz Trnave, Piast Gliwice Uroša Koruna pa gostijo Rigo. Oba slovenska legionarja sta tekmi začela v prvi postavi.

Izmed močnejših klubov se bodo prvič v tej evropski sezoni predstavili Roma, Torino, Espanyol, Eintracht Franfkurt, Wolverhampton, Strasbourg ...

