V živo: Domžalčani spet zaostajajo, Muraši držijo začetni rezultat

Prvi od slovenske trojke so na zelenico pritekli rumeni iz Domžal, ki so na gostovanju na Malti ekspresno povedli. Pri izvedbi kota so domači podrli domžalskega napadalca Slobodana Vuka in sodnik je pokazal na belo točko. Izkoristil jo je kapetan Senijad Ibričić.

Maltežani so v nadaljevanju pokazali, da niso od muh in deset minut pred koncem prvega dela zabila dva zadetka. Najprej je zmedo rumene obrambe izkoristil Ricardo Correa, štiri minute pozneje pa je po hitrem protinapadu zadel Uroš Ljubomirac in poskrbel za vodstvo gostiteljev z 2:1. Drugi del se je začel povsem po željah Domžalčanov. Po dvojni podaji Amadeja Vetriha in Josipa Ćorluke je iz kazenskega strela z glavo zadel Vuk. A že v 56. minuti so se spet veselili domači, po hitri akciji je Stefan Dimić v kazenskem prostoru s peto žogo podal do Alfreda Effinioga, ki se je sam znašel pred Gregorjem Sorčanom in ga premagal za novo vodstvo (3:2).

V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi dva kluba s slovenskim legionarjem. To sta predstavnik Finske Inter Turku (Filip Valenčič) in litovski Žalgiris iz Kaunasa (Klemen Bolha).

Liga Europa, kvalifikacije, 1 krog (prve tekme):