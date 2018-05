V živo: Po prejetem zadetku še en udarec za Marseille

V finalu evropske lige se pravkar merita Atletico Madrid in Marseille. Španski velikan, za katerega brani Jan Oblak, naskakuje tretjo lovoriko v ligi Europa, francoski klub, ki se lahko v nasprotju z rdeče-belimi pohvali z naslovom evropskega prvaka (1993), pa poskuša presenetiti favorita.

Za krono lige Evropa se v Lyonu merita Atletico Madrid in Olimpique Marseille. Foto: Reuters

Finale Liga Europa: Olympique Marseille : Atletico Madrid 0:1* (-:-)

Griezmann 21. *tekma se je začela ob 20.45

Trener Atletica Diego Simeone na Parc Olympique Lyonnais v Lyonu zaradi kazni ne sme voditi svojega moštva, tako da na klopi sedi njegov dolgoletni pomočnik in rojak German Burgos.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, za katerega se zanima kar nekaj evropskih velikanov (PSG, Liverpool, Arsenal …), lovi prvo mednarodno klubsko lovoriko. Z Atleticom je dvakrat nastopil v evropskem finalu. Leta 2014 v finalu evropske lige, ko je z Benfico izgubil proti Sevilli, dve leti pozneje pa je v finalu lige prvakov ostal praznih rok proti Realu.

Pri Marseillu imata pred tekmo sezone, ki prinaša tudi neposredni nastop v ligi prvakov (2018/19), zdravstvene težave branilec Rolando in grški napadalec Kostas Mitroglou, ki sta obračun začela na klopi.

Če bi Marseille, ki pozna štadion veliko bolje od tekmecev iz Madrida, osvojil evropsko ligo, bi postal prvi francoski klub, ki je šel v omenjenem tekmovanju do konca.

Griezmann kaznoval napako, Payet poškodovan z igrišča

Dimitrij Payet je že po pol ure tekme poškodovan zapustil igrišče. Foto: Reuters

Obračun, na katerem je glavni sodnik Björn Kuipers, so bolje začeli Francozi, ki si sicer niso priigrali večje priložnosti, a so imeli žogo več v svojih nogah.

Bili so pogosteje pred vrati Oblaka kot Atletico, ki mu ni uspelo razviti igre, pred vratarjem Stevom Mandandajem. A nato je prišla 21. minuta in groba napaka Marseilla. Mandada je podal proti Andre-Frank Zambi Anguissi, a ta ni uspel zadržati žoge. Do nje je prišel Antoine Griezmann in Špance popeljal v vodstvo.

Glavobol privržencev francoskega kolektiva, ki je bil sicer še naprej podjetnejši, se je povečal v 30. minuti, ko se je poškodoval Dimitrij Payet in po zgolj pol ure igre zapustil zelenico. Zamenjal ga je Maxime Lopez.

V zadnji tekmi evropske sezone 2017/18 se bosta 26. maja v Kijevu v finalu lige prvakov udarila Liverpool in Real Madrid.

