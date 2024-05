Sanjskih dnevov Josipa Iličića še ni konec?

Liga Europa, finale:

Sreda, 22. maj:

Italijansko-nemški finale evropske lige simbolizira obračun predstavnikov iz lig, ki sta bili v zadnjem obdobju v senci angleškega in španskega prvenstva, a sta zaradi večje uspešnosti (Nemci so prek Borussie Dortmund še v igri za ligo prvakov, Italijani pa prek Fiorentine lovijo konferenčno ligo) prejeli imenitno nagrado. V prihodnji sezoni lahko nastopata v ligi prvakov s kar petimi člani. Pri Nemcih zadeva še ni povsem sklenjena, saj lahko rumeno-črni z zmago nad Realom v finalu lige prvakov med evropsko elito popeljejo celo šestouvrščeni Eintracht!

Nemško-italijanski finale v Dublinu se bo začel ob 21. uri. Sodil bo Romun Istvan Kovacs. Foto: Reuters

Na Irskem bi bilo lahko tako danes še kako napeto in čustveno. Bayer lovi svojo drugo evropsko lovoriko, pred tem je leta 1988 osvojil pokal Uefa, ko je v finalu po izvajanju enajstmetrovk ugnal Espanyol, Atalanta pa bo nastopila v svojem krstnem evropskem finalu. Boginja iz Italije bo v dvoboj, ki prinaša še dodatno nagrado, nastop v ligi prvakov v sezoni 2024/25, vstopila sproščeno, saj si je omenjeni privilegij bolj ali manj že zagotovila v serie A. Da sploh ne govorimo o Bayerju, ki je bil v tej sezoni v bundesligi razred zase in si že zelo zgodaj zagotovil največje ugodnosti.

Spektakel v Dublinu bo na stadionu Aviva spremljalo okrog 50 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Bayer Leverkusen je v izločilnem delu spomladi vzel mero Qarabagu, West Hamu in Romi, Atalanta pa je na poti do finala izločila Sporting, Liverpool in Marseille.

Leta 2002 trikrat drugi. Letos trikrat prvi?

Kdo bo zvečer boljše volje? Foto: Reuters Bayer Leverkusen je v evropskem finalu nazadnje nastopil leta 2002, ko je na Škotskem izgubil v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu (1:2). Takrat je galaktik Zinedine Zidane dosegel enega najbolj atraktivnih zadetkov v zgodovini evropskih finalov. Spomin na njegov atraktiven volej je za navijače Bayerja še danes prava nočna mora. To je bilo leto, v katerem je bil Bayer kar trikrat drugi: v bundesligi, nemškem pokalu in ligi prvakov. Zdaj je lahko trikrat prvi. V soboto ga namreč čaka še finale nemškega pokala v Berlinu, kjer je velik favorit proti drugoligašu Kaiserslauternu.

Atalanta je do zdaj osvojila le eno samcato lovoriko: leta 1963 italijanski pokal. V njenem napadu sta v izjemni formi Charles De Ketelaere in Gianluca Scamacca, Bayer pa v tej sezoni slovi po nepopustljivosti do zadnje sekunde. Ogromno zadetkov dosega v sodnikovem podaljšku, ko se rešuje in ohranja niz nepremagljivosti. Nekajkrat je že pošteno visel na nitki tudi v Evropi, na primer proti Qarabagu in Romi, a se vselej rešil.

Danes bo za Atalanto navijal tudi Josip Iličić, ki je v dresu kluba iz Bergama v preteklosti pustil ogromen pečat. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zanimivo je, da sta se Atalanta in Bayer pred dobrima dvema letoma že srečala v izločilnem delu evropske lige. Takrat je bila Atalanta boljša, zmagala je s 3:2 in 1:0. Moštvo iz Bergama je takrat vodil Gian Piero Gasperini. To je bilo obdobje, ko Josip Iličić ni več nastopal za Atalanto, Bayerja pa še ni vodil Španec Xabi Alonso, ampak Švicar Gerardo Seoane.

Verjetni začetni postavi: Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Pašalić; Scamacca Bayer Leverkusen: Kovář; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanišić, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz; Frimpong, Adli

Gasperini: Rezutati Bayerja niso naključje

"To bo zgodovinski finale. Za klube, kot je naš, je to nekaj neverjetnega, a hkrati dobro znamenje za vse. To je zgodovinski dosežek za nas, a vemo, da še ni konec. Verjamem, da smo se na tekmo pripravili najboljše, kar je mogoče. Tako mentalno kot tudi fizično. Pomerili se bomo z odličnim tekmecem. Vemo, da je Leverkusen še brez poraza in da je za njim izjemna sezona. Njegovi rezultati niso naključje. Spoštujemo jih, v finalu pa bi lahko odločale o zmagovalcu že malenkosti," pred finalom razmišlja trener Atalante Gian Piero Gasperini.

Gian Piero Gasperini z Atalanto ni osvojil še nobene lovorike. Foto: Reuters

Lahko postane prvi in tudi edini trener, ki bi v tej sezoni premagal Xabija Alonsa. Nekdanji zvezdnik španskega nogometa je kot trener Bayerja spisal pravljico. Ta teden jo lahko konča na najlepši način, še z dvema lovorikama. "Veseli smo, da smo v finalu. V enem tednu bomo igrali dva finalna obračuna. Po polfinalu sem igralcem pogledal v oči in videl, da si želijo še več. Še vedno lahko sezono končamo s tremi naslovi, moji fantje si jih zaslužijo. Proti Atalanti bo najpomembnejša naša miselnost. Zaupam svojim igralcem. Kos bodo nalogi," razmišlja Alonso, ki si ga na trenerskem položaju želijo mnogi evropski velikani, a želi ostati zvest nemškemu klubu, s katerim je v sezoni 2023/24 dosegel kopico podvigov. Zdaj se mu ponuja priložnost, da konča sezono brez enega samcatega poraza!

Xabi Alonso je le še dve tekmi oddaljen od neverjetnega podviga: od sezone, v kateri Bayer ne bi izgubil niti enkrat in bi osvojil kar tri lovorike. Leverkusen v tej sezoni ni izgubil nobene od 49 tekem. Njegov niz nepremagljivosti traja že 51 srečanj. Foto: Reuters