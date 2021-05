Poljski huligani v Gdansku napadli navijače Manchester Uniteda

Danes se bosta za evropsko lovoriko, slavo in bogato nagrado pomerila Manchester United in Villarreal. V Gdansku se bosta pomerila v finalu evropske lige, Špance pa bo k osvojitvi naslova v primerjavi z rdečimi vragi gnal naprej še dodaten motiv, saj bi si z zmago zagotovili vstopnico za elitno ligo prvakov. Favoriti so Otočani. Na Poljskem poročajo o napadu domačih huliganov na angleške navijače.

Evropska liga, v kateri po ustanovitvi konferenčne lige, ta bo zaživela v prihodnji sezoni 2021/22, vsaj nekaj let ne bo slovenskih predstavnikov, bo danes pozdravila novega zmagovalca. Sklepno dejanje tekmovanja, ki smo ga vajeni spremljali ob četrtkih, bo v sredo zvečer, prizorišče finala pa je stadion v Gdansku, ki je nekatere izmed najboljših nogometašev na svetu gostil že leta 2012 v sklopu Eura.

United letos usoden že za dva španska kluba

Rdeči vragi so v močni angleški ligi osvojili drugo mesto, Villarreal pa v španski sedmo. Foto: Guliverimage Angleški klubski velikan Manchester United je favorit. V domačem prvenstvu je zaostal le za mestnim tekmecem Cityjem, si z drugim mestom že zagotovil ligo prvakov, letos pa v izločilnem delu evropske lige že izločil dva španska predstavnika! Usoden je bil tako za Real Sociedad kot Granado, kar je slaba napoved za Villarreal, boljši pa je bil tudi od dveh italijanskih velikanov, Milana in Rome. Izstopa zlasti prvi polfinalni obračun, ko je na Old Trafordu proti sinovom volkulje zaostajal z 1:2, a nato v nadaljevanju ponižal goste in zmagal s teniškim rezultatom 6:2.

Rumena podmornica še čaka na svojo prvo lovoriko. Klub, ki prihaja iz okolice Valencie, je največji evropski šok doživel pred 15 leti proti Mariboru. Takrat je bil prepoln zvezdniških imen, a v pokalu Intertoto izpadel proti pomlajeni zasedbi vijolic.

Takrat je bil velik favorit proti Pušnikovi četi, danes pa bo drugače. Danes bo favorit Manchester United. To, kako nevaren je lahko Villarreal, dokazujejo letošnji evropski rezultati. V tej sezoni je še neporažen. V izločilnem delu je rumena podmornica prekrižala načrte dvema prvakoma slovenskih sosed, avstrijskemu Salzburgu in hrvaškemu Dinamu, zlahka odpravila novopečenega ukrajinskega prvaka Dinamo Kijev, v polfinalu pa v velikem maščevanju za izpad v polfinalu lige prvakov (2005/06) še Arsenal. To je bil obračun, poln mešanih občutkov zlasti za trenerja Unaija Emeryja, ki je največji specialist za osvajanje evropske lige. S Sevillo je uspešno prišel do konca kar trikrat, pred prihodom k Villarreaulu pa vodil topničarje.

Na sever Poljske je pripotovalo tudi veliko navijačev iz Španije. Foto: Reuters

Razdejali lokal in napadli Angleže



Za črni madež spektakularnega dogodka, ki ga pričakuje vsa nogometna Evropa, je v Gdansku poskrbela skupina poljskih huliganov. Po poročanju poljskega časopisa Gazeta Wyborcza je od 20 do 30 navijačev napadlo navijače Manchester Uniteda v enem izmed gostinskih lokalov v središču mesta. Gdańsk. Długi Targ. Wieczór przed finałem Ligi Europy w naszym mieście. pic.twitter.com/hzH5YR6zl5 — Rafał Mrowicki (@MrowickiRafal) May 25, 2021 Lokal je utrpel veliko škodo, veliko objektov je bilo razbitih, lažje ranjenih, predvsem zaradi razbitega stekla, pa naj bi bilo po neuradnih podatkih 12 oseb. Poljaki so se po prihodu policije razbežali. Za zdaj še ni znana njihova identiteta, a naj bi priče s kraja dogodka potrdile, da so večkrat poudarili pripadnost do poljskega prvoligaša Lechia Gdansk. Policija je napovedala aretacije, saj ima na razpolago ogromno videomateriala. Županja Gdanska Aleksandra Dulkiewick je obsodila napad in poudarila, da je Gdansk odprto mesto, ki ne tolerira nasilja, vsem tujcem, zlasti navijačem Uniteda in Villarreal, ki so pripotovali na sever Poljske, pa zaželela dobrodošlico. Današnjo tekmo naj bi si na stadionu v Gdansku ogledalo 9.500 gledalcev, vsaj dva tisoč pa naj bi jih prispelo iz Anglije in Španije.

Gerard Moreno bo največja nevarnost za obrambo rdečih vragov. Foto: Reuters

United v obrambi najverjetneje ne bo mogel računati na kapetana Harryja Maguira (poškodba gležnja). Trener Ole Gunnar Solksjaer, ki kot trener rdečih vragov lovi prvo lovoriko, očitno ne bo tvegal. Pri Villarrealu bo Gerardu Morenu, ki je v tej sezoni v izjemni strelski formi, v konici napada od prve minute očitno delal družbo Carlos Bacca, Paco Alcacer pa bo čakal na svojo priložnost na klopi.

Verjetni začetni postavi: Villarreal: Rulli/Asenjo; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros: Moreno, Bacca Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani