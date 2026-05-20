Villa ob koncu polčasa le kronala premoč #vŽivo

V finalu lige Europa v Istanbulu se merita angleška Aston Villa in nemški Freiburg (21.00). Vloga favoritov pripada klubu iz Birminghama, ki si je v tej sezoni z dobrimi predstavami v domači ligi že zagotovil nastop v ligi prvakov, zdaj pa bo napadal svojo drugo evropsko lovoriko. Leta 1982 je bila evropski prvak. Njen trener je Unai Emery, specialist za to tekmovanje. Ob polčasu vodijo z 2:0. Freiburg na drugi strani lovi svojo prvo evropsko lovoriko, z zmago pa bi si prvič zagotovil nastop v ligi prvakov.

Liga Europa, finale:

Sreda, 20. maj:

Ob koncu prvega polčasa dva gola Aston Ville

Emiliano Buendia je zabil za 2:0. Foto: Reuters Favorizirna Aston Villa je resno zapretila že v uvodnih minutah tekme, v tretji je Morgan Rogers prvič izvrstno streljal, v deseti pa še enkrat. Prvič je žoga zletela levo od vrat, drugič pa desno. Le za malo je mimo desne prečke zletela žoga tudi ob prvem resnem poskusu Freiburga. V 17. minuti je streljal Nicolas Hofler. Johan Manzambi je v 36. minuti poskusil s strelom z velike razdalje. Streljal je natančno, a mu je vratar Ville Emiliano Martinez branil. Minuto pozneje je imel z bližine stoodstotno priložnost John McGinn. Žogo je blokiral eden od branilcev. Premoč ekipe iz angleškega Birminghama je bila kronana šele v 41. minuti. Rogers je podal, Youri Tielemans pa v kazenskem prostoru neubranljivo streljal. V zadnjih sekundah polčasa so prednost podvojili (2:0). John McGinn je podal, Emiliano Buendia pa je iz prve žogo poslal v mrežo.

Youri Tielemans je ob koncu prvega polčasa Aston Villo povedel v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Tudi drugi polčas je Villa začela bolje. Ollie Watkins je v deveti minuti nadaljevanja iz neposredne bližine le za las zgrešil mrežo. V 58. minuti pa je angleška ekipa vendarle povedla s 3:0. Znova sta bila uspešna Buendia in Rogers, a tokrat v zamenjani vlogi. Buendia je podal, Rogers pa zadel.

Navijači Aston Ville in Freiburga so pred tekmo preplavili Istanbul:

Angleži lahko osvojijo vse tri evropske lovorike

Navijači Aston Ville so preplavili Istanbul. Nazadnje so evropsko lovoriko proslavljali leta 1982. Foto: Reuters V tej sezoni angleški klubi lovijo zgodovinski podvig, saj lahko osvojijo vse tri lovorike. Crystal Palace se bo v finalu konferenčne lige pomeril z Rayo Vallecanom, za piko na i pa bo Arsenal 30. maja v finalu lige prvakov izzval branilca naslova PSG.

Aston Villa je bila na stavnicah favorit. Njen trener Unai Emery velja za specialista za osvajanje evropske lige, naslednice pokala UEFA. S Sevillo mu je to uspelo trikrat, enkrat pa še z Villarrealom. Zanimivo, edini finale je izgubil, ko je v sklepnem dejanju evropske lige vodil Arsenal (2019).

Klub iz Birminghama si je v domačem prvenstvu že zagotovil mikavno nagrado, nastop v ligi prvakov, ki bo v prihodnji sezoni napolnil klubsko blagajno. Povsem drugače je s Freiburgom. Nekdanji klub Mirana Pavlina je v nemški bundesligi zasedel sedmo mesto, ki zadošča za nastop v konferenčni ligi. Če pa bi rdeče-črni, ki jih vodi Julian Schuster, preskočili angleško oviro, bi postali peta nemška ekipa, ki bi v prihodnji sezoni zaigrala v ligi prvakov.

Liga Europa, finale:

Sreda, 20. maj:

Najuspešnejši klubi v ligi Europa: 7 naslovov – Sevilla

3 – Atletico Madrid, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Tottenham

2 – Borussia Mönchengladbach, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, IFK Göteborg, Parma, Porto, Real Madrid

1 – Ajax, Anderlecht, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bayern München, CSKA Moskva, Galatasaray, Ipswich Town, Manchester United, Napoli, PSV Eindhoven, Schalke, Šahtar Donetsk, Valencia, Villarreal, Zenit Sant Petersburg

Lestvica po ligaškem delu: