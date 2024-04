V živo: Atalanta zabija, a navijaška pesem s tribun Anfielda ne pojenja

V boju za naslov najboljšega v evropski ligi vztraja še osem klubov. Največ predstavnikov ima Italija (tri), ki bo imela v polfinalu zagotovo vsaj enega udeleženca. To bo zmagovalec obračuna med Milanom in Romo, medtem ko Atalanto čaka najbolj neugoden tekmec, saj gostuje pri prvem favoritu tekmovanja Liverpoolu. Ko je nazadnje igrala na Anfieldu, je rdeče premagala z 2:0, med strelce pa se je vpisal tudi Josip Iličić. West Ham skuša kot prvi v tej sezoni premagati Bayer Leverkusen.

Josip Iličić je leta 2020 na gostovanju zatresel mrežo Liverpoola. Foto: Guliverimage V igri za naslov v evropski ligi ni več slovenskega legionarja, se pa navijači Atalante še vedno z veseljem in ponosom spominjajo Josipa Iličića. Šestintridesetletni Kranjčan, ki v spomladanskem delu blesti v dresu Maribora, je zablestel, ko je Atalanta prejšnjič gostovala na Anfieldu. Leta 2020 je premagala angleškega velikana z 2:0, med strelce pa se je vpisal tudi Iličić. Takrat se je igrala liga prvakov, tribune so bile zaradi pandemije koronavirusa prazne, zdaj, ko se odloča o polfinalistu lige Europa, pa so bile nabito polne.

Lahko sploh kdo premaga Bayer?

Xabi Alonso v tej sezoni z Bayerjem še ni izkusil grenkobe poraza. Foto: Guliverimage Največja senzacija leta prihaja iz Nemčije. Bayer Leverkusen v tej sezoni ni izgubil niti enega srečanja. Na 41 tekmah tako na nemških kot tudi tujih zelenicah je ostal neporažen. Lekarnarji lahko pod vodstvom Xabija Alonsa osvojijo dvojno nemško krono. Odlično jim gre tudi v Evropi, kjer jih je namučil krvnik Olimpije Qarabag, ki je na obeh tekmah osmine finala vodil z 2:0, a vselej ostal praznih rok. Bayer tako ni izgubil že na 42 tekmah zapored, kar je absolutni rekord med nemškimi klubi.

Zmagovalca evropske lige čaka posebna nagrada, zagotovljen nastop v ligi prvakov v sezoni 2024/25. Med četrtfinalisti za zdaj, kar zadeva uvrstitve v državnem prvenstvu, najslabše kaže Marseillu (8. v Franciji) in West Hamu (7. v Angliji), v težavah sta tudi Roma in Atalanta, ki sta v serie a na petem oziroma šestem mestu, tako da bi bili omenjeni klubi najbolj veseli letošnje evropske lovorike.

Benfica na evropsko lovoriko čaka že 62 let. Vse od prerokbe Bele Gutmanna. Foto: Reuters

Poseben motiv ima tudi Benfica, ki se že vrsto desetletij sooča z neverjetnim prekletstvom, urokom nekdanjega trenerja Bele Gutmanna. Lizbonski orli evropske lovorike niso osvojili že vse od leta 1962. In naj je ne bi še vse do leta 2062 … Nekdanji klub Jana Oblaka in Zlatka Zahovića ima opravka z Marseillem, edinim francoskim klubom, ki je osvojil ligo prvakov in ima v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja, 34-letnega Pierra-Emericka Aubameyanga.

Finale bo 22. maja v Dublinu na Irskem.

