Liga Europa, četrtfinale (prve tekme): Eintracht Frankfurt - Barcelona 1:1

Knauff 48.; Torres 66.



Braga – Glasgow Rangers 1:0

Ruiz 40.



West Ham – Lyon 1:0

Bowen 52.

Cresswell (West Ham) je dobil rdeči karton (45+3).

Kevin Kampl je s soigralci Leipziga remiziral z Atalanto. Povratna tekma bo prihodnji teden. Foto: Guliverimage V Leipzigu bi lahko bili priča obračunu nekdanjih soigralcev v slovenski izbrani vrsti, Kevina Kampla in Josipa Iličića, a je bil dejaven le 31-letni nogometaš Leipziga, ki je odigral celotno srečanje. Tri leta starejšega Kranjčana ni na seznamu kandidatov Atalante za nastop v spomladanskem delu evropske sezone.

Moštvo iz Bergama se je letos že izkazalo za strup za nemške klube. V osmini finala evropske lige je izločilo Bayer Leverkusen. Tudi tokrat so Italijani dobro začeli, v 17. minuti so po lepem sodelovanju Davideja Zappacoste in strelca Luisa Muriela povedli. V 58. minuti je imeli Leipzig priložnost za izenačenje, a Andre Silva ni izkoristil 11-metrovke, so se pa domači navijači kaj hitro zatem razveselili izenačenja, za katerega so poskrbeli kar gostje. Zappacosta je nesrečno zatresel lastno mrežo in postavil končnih 1:1.

Barcelona je v izjemni formi. V nedeljo je z zadetkom Pedrija v derbiju španskega prvenstva premagala Sevillo. Foto: Guliverimage

Zelo zanimivo je tudi v Frankfurtu. Eintracht se prvič v klubski zgodovini na uradni tekmi meri z Barcelono. Barcelona je v izjemni formi. Pod vodstvom Xavija Hernandeza v domačem prvenstvu, kjer se je po nedavni zmagi nad Sevillo zavihtela na drugo mesto, ni izgubila že 14 tekem zapored. "To je največja tekma v moji karieri," je pred tekmo dejal trener Eintrachta Oliver Glasner, ki je letos že spravil v slabo voljo španskega prvoligaša. Eintracht je bil v osmini finala usoden za Betis. Da bi pripravili novo presenečenje, jim pomagajo tudi navijači, ki so Barceloni pripravili pravi pekel.

Domači so zahtevali 11-metrovko. Foto: Guliver Image Eintracht je pogumno odprl tekmo in vratar Barcelone Marc-Andre Ter Stegen je imel v prvem polčasu veliko dela. Že v 23. minuti pa nove težave za Barcelono oziroma trenerja Xavija: zaradi poškodbe prepone je moral zamenjati Gerarda Piqueja (vstopil je Clement Lenglet). Najbolj dramatično je bilo v 37. minuti, ko je glavni sodnik pokazal na 11-metrovko za Eintracht. Sergio Busquets naj bi v kazenskem prostoru nevarno igral s podplatom, a je VAR pokazal, da se je najprej dotaknil žoge. In tako Nemci strela z bele pike niso dobili. Polčas 0:0. Barcelona je imela več žogo, a Eintracht je bil nevarnejši.

Gol, ki je visel v zraku, se je v tretji minuti nadaljevanja tekme vendarle zgodil. Za vodstvo Eintrachta je zadel 20-letni nemški vezist Ansgar Knauff, posojeni nogometaš Borussie Dortmund. Njegov sploh prvi evropski gol. Barcelona je nato z vsemi silami krenila v napad. Eintracht je bil zato nevaren iz protinapadov. A se je v 66. minuti katalonski ponos le vrnil v igro. Po izvrstni timski akciji je za 1:1 zadel Ferran Torres.

Nenadejani junak Eintrachta 20-letni Ansgar Knauff. Foto: Guliver Image