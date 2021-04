Dinamo s slovensko pomočjo lovi novo senzacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za razliko od lige prvakov v ligi Europa še ni izpadel zadnji klub s slovenskim legionarjem. Zagrebški Dinamo želi po nepozabni zmagi nad zvezdniki Tottenhama s 3:0, vse tri zadetke je prispeval Mislav Oršić, izločiti tudi Villarreal in se prebiti med štiri najboljše. Ljubljančan Petar Stojanović bo najverjetneje sedel na klopi, saj je v tem letu na njegovem igralnem položaju prednosti deležen makedonski reprezentant Stefan Ristovski, ki je nedavno sodeloval pri senzacionalni zmagi v gosteh v kvalifikacijah za SP 2022 nad Nemčijo.

Rumena podmornica velja na papirju za favorita na dvoboju proti Dinamu. Foto: Reuters

Rumeno podmornico vodi Unai Emery, specialist za osvajanje evropske lige, saj je bil s Sevillo prvak kar trikrat. Med drugim je vodil tudi Arsenal in PSG, z Villarrealom pa se poteguje za lovoriko, ki bi klubu prinesla ogromno nagrado, sodelovanje v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22.

Prvi favorit za osvojitev naslova je Manchester United, ki na Otoku zaostaja le za mestnim tekmecem Cityjem. Rdeče vrage, ki so se podobno kot Ajax − ta se bo danes pomeril z Romo − v izločilni del evropske lige prebili po zaslugi tretjega mesta v skupinskem delu lige prvakov, čakata dvoboja z Granado.

Manchester United je jeseni igral v ligi prvakov, zdaj pa je od naslova v evropski ligi oddaljen le še tri korake. Foto: Reuters

Andaluzijci so letos izločili Napoli in Molde. Veliko željo po osvojitvi evropske lovorike ima zaradi skromne uvrstitve v domačem prvenstvu londonski Arsenal. V goste prihaja praška Slavia, ki je v osmini finala zagrenila življenje škotskemu prvaku, ekipi Glasgow Rangers, in dokazala, da se lahko kosa več kot enakovredno z najboljšimi.