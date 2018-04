Oblaka prvi izstrelil med zvezde, zdaj ga spoštuje in hvali

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme)

Po razburljivih povratnih tekmah četrtfinala lige prvakov, na katerih je Romi uspel veliki preobrat proti Barceloni, Juventus pa jo je skoraj zagodel branilcu naslova Realu, je zrasel optimizem v vrstah Sportinga. Portugalski velikan je prepričan, da po porazu z 0:2 na prvi četrtfinalni tekmi lige Europa proti Atleticu še ni ostal brez možnosti za napredovanje.

Oblak, Patricio in še trije

Jan Oblak je leta 2014 z Benfico branil v finalu evropske lige. Foto: Reuters Če bodo levi iz Lizbone želeli izločiti rdeče-bele, bodo morali vsaj dvakrat zatresti mrežo Jana Oblaka, ki se v tej sezoni trese zelo poredkoma. O slovenskem vratarju je v zadnjih dneh v Lizboni veliko govora, saj se je Oblak vrnil v mesto, kjer je pred leti uspešno zastopal barve Benfice.

"Oblak je prišel na Portugalsko zelo mlad. Bil je star 17 let, nato pa so ga posodili dvema kluboma (Rio Ave in Leiria), preden je dočakal priložnost pri Benfici. Trdo je delal in se trudil. Brez dvoma spada med pet najboljših vratarjev na svetu - poleg Ruija Patricia. Navijači Atletica so lahko nad njim in njegovim delom zagotovo navdušeni," je pred srečanjem v Lizboni pojasnil Jorge Jesus.

Oblak pred štirimi leti najboljši na Portugalskem

Jorge Jesus še verjame v napredovanje Sportinga. Foto: Reuters Ko je zdajšnji strateg Sporting vodil Benfico, se je lahko prepričal o sposobnostih Škofjeločana, ki je že pri 22 letih branil v finalu evropske lige. Orli so takrat v Torinu izgubili proti Sevilli. Oblak je pod vodstvom Jesusa postal prvi vratar kluba in dobil prednost pred izkušenim Brazilcem Arturjem. V sezoni 2013/14 so ga izbrali za najboljšega vratarja portugalskega prvenstva, nato pa ga je Atletico kupil za 16 milijonov evrov.

Letos bi lahko šel Oblak korak dlje v ligi Europa in osvojil prvo evropsko lovoriko. Z Atleticom je deležen vloge največjega favorita tekmovanja. Na roko mu gredo tudi razprtije pri Sportingu, kjer so se igralci uprli predsedniku Brunu de Carvalhu. Bogati podjetnik, rojen v Mozambiku, jim je po porazu v Madridu (0:2) namenil hudo kritiko. Sledil je kaotičen teden, v katerem se nogometaši sprva niso udeleževali treningov. Zdaj je nesoglasij konec. Pomembnost srečanja z Atleticom je prevelika, da bi si privoščili nove težave.

Kampl na vročem Velodromu

RB Leipzig bo po bolečem porazu, ko je v ponedeljek v nemškem prvenstvu izgubil proti Bayerju (1:4), kar je bil najhujši domači poraz, odkar nastopajo v nemški bundesligi, gostoval pri Marseillu. V Francijo se je odpravil z zadetkom prednosti (1:0), med kandidati za nastop pa je tudi Kevin Kampl, ki je prejšnji mesec odigral le 20 minut. Slovenski reprezentant bi lahko dvoboj začel od prve minute.

Kevin Kampl je na dobri poti, da se z Leipzigom uvrsti v polfinale evropske lige. Foto: Getty Images

Londonski Arsenal bo visoko prednost zvečer branil v Moskvi (4:1 proti CSKA), rimski Lazio pa bo pred nedeljsko poslastico, mestnim derbijem s presrečno Romo, gostoval pri severnih sosedih Slovenije. Salzburg bo skušal rimskemu velikanu vrniti milo za drago po porazu z 2:4.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):