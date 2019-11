Ranjeni Topničarji gostujejo na Portugalskem

Danes se bo s tekmo v Guimaraesu med Vitorio in Arsenalom začel četrti krog lige Europa. Topničarji so po treh krogih še stoodstotni, slabše pa jim kaže v angleških tekmovanjih. Brez zmage so ostali na zadnjih treh premierligaških tekmah, izpadli pa so tudi iz ligaškega pokala. Portugalska ekipa je v drugem najmočnejšem evropskem nogometnem tekmovanju še brez točke in je na zadnjem mestu skupine F. V četrtek bodo na delu tudi slovenski legionarji.