Olimpija pred rekordom, Maribor računa na pomoč navijačev

Obračun med finskim in slovenskim prvakom se bo v Helsinkih začel ob 18. uri po slovenskem času. Zmaji so v Stožicah nadigrali HJK in zmagali s 3:0. Dva zadetka je prispeval Issah Abass, v polno pa je z bele točke zadel še Rok Kronaveter. Trener Aleksandar Linta na povratnem srečanju zaradi kazni ne bo mogel računati na Matica Črnica, pri gostiteljih pa ne bo nekdanjega napadalca Olimpije Filipa Valenčiča, ki je po sporu s trenerjem finskih prvakov zamenjal klub in se preselil na Norveško k Stabaeku.

Če bo Olimpija napredovala v play-off, se bo za nastop v skupinskem delu, ki prinaša bogato finančno nagrado (skoraj tri milijone evrov), pomerila s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave. S tem bi poskrbela tudi za največji uspeh v klubski zgodovini v Evropi.

Maribor verjame v preobrat

Maribor v tej sezoni v Evropi v Ljudskem vrtu še ni prejel zadetka. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ob 20.15 se bo začela tekma med Mariborom in Glasgow Rangers, na kateri bo škotski klubski velikan, ki ga vodi legendarni Anglež Steven Gerrard, poskušal zadržati prednost s prve tekme.

Vijolice so na Škotskem izgubile z 1:3, a so po visoki zmagi nad Gorico (5:0) in raznovrstno predstavo v napadu prepričane, da lahko zvečer nadoknadijo zaostanek. V zadnjem desetletju so kar štirikrat izločile škotskega predstavnika v Evropi, leta 2011 so spravile v slabo voljo prav Rangers. Odkar igrajo v Evropi, na povratni tekmi niso še nikdar nadoknadili tako velikega zaostanka s prve tekme.

Trener Darko Milanič poudarja, da bodo polne tribune v Ljudskem vrtu ogromna prednost za njegove izbrance. Če bo Maribor izločil Otočane, se bo v play-offu udaril z boljšim iz obračuna med rusko Ufo in Progresom iz Luksemburga. Klub Bojana Jokića, po novem pa tudi Lovra Bizjaka, je bil na prvi tekmi boljši z 2:1.

Jokić prvi, Kek zadnji

Mihi Mevlji grozi hitro slovo od Evrope. Foto: Reuters Poleg kapetana slovenske izbrane vrste Jokića, ki bo na delu že ob 17. uri, velja danes na evropskih zelenicah pričakovati še številne slovenske legionarje.

RB Leipzig Kevina Kampla bo branil prednost (3:1) v Romuniji, Zenit Mihe Mevlje bo poskušal prirediti velik preobrat in v St. Peterburgu proti Dinamu iz Minska nadoknaditi velik zaostanek (0:4), podobno velja za Dinamo Brest Željka Filipovića na domačem srečanju proti ciprskemu Apollonu (0:4), Atalanta bo brez Josipa Iličića, ki ima težave z zdravjem, pričakala Hapoel Haifa z ogromno prednostjo (4:1), Vitesse Tima Matavža bo gostoval v Baslu in poskušal vrniti milo za drago švicarskemu velikanu (0:1).

Jagiellonia Bialystok Romana Bezjaka in Nemanje Mitrovića se bo mudila v Belgiji pri Gentu (0:1), Slovan iz Bratislave Andraža Šporarja in Kenana Bajrića pa bo v sosedskem dvoboju poskušal zadržati prednost (2:1) na Dunaju. Ob 20.45 se bo začela tekma na Reki, v kateri se bosta udarila Rijeka Matjaža Keka in norveški Sarpsborg. Hrvaškemu podprvaku do napredovanja pomaga že začetnih 0:0, saj se je dvoboj v Skandinaviji končal z 1:1.

Liga Europa, 3. krog kvalifikacij (povratne tekme):

Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Olimpija Ljubljana (Slo)/HJK Helsinki (Fin) - Spartak Trnava (Slk)

Glasgow Rangers (Ško)/Maribor (Slo) - Ufa (Rus)/Progres Niederkorn (Luks)

Hapoel Beer Sheva (Izr)/APOEL Nikozija (Cip) – Astana (Kaz)

Cork (Irs)/Rosenborg (Nor) – Shkendija (Mak)

Legia (Pol)/Dudelange (Luk) – Alaškert (Arm)/CFR Cluj (Rom)

Spartaks (Lat)/Suduva (Lit) – Celtic (Ško)

Šerif (Mol)/Valur (Isl) – Qarabag (Aze)

Malmö (Šve) – TNS (Wal)/Midtyjlland (Dan)

Torpedo Kutaisi (Gru)/Kukes (Alb) – Ludogorec Razgrad (Bol)/Zrinjski (BiH)

Sigma (Češ)/Kairat (Kaz) – Sevilla (Špa)/Žalgiris (Lit)

Sarpsborg (Nor)/Rijeka (Hrv) – Pjunik (Arm)/Maccabi Tel Aviv (Izr)

Jagiellonia (Pol)/Gent (Bel) – Mariupol (Ukr)/Bordeaux (Fra)

Nordsjaelland (Dan)/Partizan (Srb) – Bešiktaš (Tur)/LASK Linz (Avt)

Slovan Bratislava (Slk)/Rapid Dunaj (Avt) – Hajduk Split (Hrv)/Steaua (Rom)

Apollon Limasol (Cip)/Dinamo Brest (Blr) – Vitesse (Niz)/Basel (Švi)

Hapoel Haifa (Izr)/Atalanta (Ita) – CSKA Sofija (Bol)/Köbenhavn (Dan)

Dinamo Minsk (Blr)/Zenit (Rus) – Hibernian (Ško)/Molde (Nor)

Trenčin (Slk)/Feyenoord (Niz) – Sturm (Avt)/AEK Larnaka (Cip)

Genk (Bel)/Lech Poznan (Pol) – Spartak Subotica (Srb)/Bröndby (Dan)

Olympiakos Pirej (Grč)/Luzern (Švi) – Istanbul Basaksehir (Tur)/Burnley (Ang)

Zorja (Ukr)/Braga (Por) – RB Leipzig (Nem)/Universitatea Craiova (Rom)