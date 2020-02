V živo: Andraž Šporar ostal brez darila za rojstni dan!

Sporting je imel s prve tekme lepo prednost s 3:1, toda na povratni so jo Turki izničili. Martin Škrtel v 31. in Danijel Aleksić v 45. minuti sta že v prvem polčasu med najboljših 16 začasno poslala istanbulsko moštvo. Argentinec Luciano Vietto je v 68. minuti spet poskrbel za skupno prednost Sportinga, a v drugi minuti sodniškega dodatka je Edin Višća zadel za podaljšek.

Ko je kazalo, da bodo dvoboj odločile enajstmetrovke, pa je v 119. minuti Višća unovčil najstrožjo kazen za 4:1 in popeljal Turke med 16. Andraž Šporar, ki ravno danes praznuje 26. rojstni dan, ni bil posebej pri strelu. Igral je do 108. minute.

Apoel je že na prvi tekmi doma proti Baslu izgubil z 0:3, tokrat pa še z 0:1, potem ko je edini gol dosegel Fabian Frei v 38. minuti z bele pike. Najstrožjo kazen so imeli na voljo tudi Ciprčani v 74. minuti, a je Tomas De Vincenti zgrešil cilj. Vid Belec ni dobil priložnosti za igro in je obsedel na rezervni klopi.

Zaradi orkanskega vetra odpovedali tekmo v Salzburgu

Zaradi nevarnosti orkanskega vetra so odpovedali današnjo povratno tekmo šestnajstine finala nogometne evropske lige med Salzburgom in Eintrachtom iz Frankfurta, so potrdili v klubih. Vremenoslovci napovedujejo močan veter, ki naj bi pihal tudi do 120 kilometrov na uro, kar bi predstavljalo preveliko nevarnost za gledalce in igralce. Tekmo bodo izvedli v petek ob 18. uri. Za nov termin sta se kluba dogovorila po pogovorih s krovno zvezo Uefo. Bodo pa že v petek ob 13. uri na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu žrebali pare osmine finala.