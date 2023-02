V živo: Juventus na pragu osmine finala, zvečer Barca v Manchestru

Na zelenicah lige Europa bodo postali znani vsi udeleženci osmine finala. Še posebej vroče bo na Old Traffordu, kjer bo Manchester United na povratni tekmi gostil Barcelono, potem ko sta se tekmeca na prvem obračunu razšla z remijem 2:2. Na delu bo tudi klub Benjamina Šeška, ki na prvem srečanju ni dobil priložnosti. Njegov RB Salzburg bo na gostovanju pri Romi branil prednost s prve tekme (1:0). Napredovanje bodo lovili tudi nogometaši Juventusa, ki so na prvem srečanju remizirali z Nantesom (1:1). Rezultati na Sportalu v živo.

Velika poslastica šestnajstine finala lige Europa se bo odvila v Manchestru, kjer se bosta še drugič pomerila United in Barcelona. Rdeči vragi so na domači zelenici na zadnjih 15 tekmah zabeležili kar 14 zmag in en remi. A v odličnem nizu so tudi nogometaši Barcelone, ki so na zadnjih 18 tekmah ostali brez poraza, šestnajstkrat so zmagali, dobili pa so vseh 11 gostovanj.

Marcus Rashford je v zadnjem obdobju v izvrstni formi. Foto: Reuters Manchester United je proti Barceloni brez zmage ostal na zadnjih petih tekmah, brez zmage je vse od polfinala lige prvakov v sezoni 2007/2008. Na prvem medsebojnem obračunu pred tednom dni na Camp Nouu je najprej za domače zadel Marcos Alonso z glavo, a je že tri minute pozneje izenačil Marus Rashford. Za United je nato z avtogolom za vodstvo poskrbel Jules Kounde, boljše izhodišče blaugrani pred povratno tekmo pa je priigral Raphinha v 76. minuti.

"Vsi si želimo igrati takšne velike tekme. Ko smo bili mlajši, smo sanjali o takšnih tekmah, zdaj smo se znašli na tej točki. Želimo si uživati, res se veselimo. A morali bomo dati vse od sebe, če bomo želeli napredovati. Ko igraš proti takšni ekipi, kot je Barcelona, potem moraš prikazati najboljšo predstavo," je dejal strateg Manchester Uniteda Erik ten Hag, ki bo pogrešal Anthonyja Martiala, ta še ni nared za igro, pa tudi Christiana Eriksena, Masona Greenwooda in Donnyja van de Beeka. Bosta pa najverjetneje pripravljena Antony in kapetan Harry Maguire.

"Ne bo nam lahko, a to je za nas odlična priložnost in izpit, ki ga moramo opraviti," je prepričan Xavi. Foto: Reuters

Pri Barceloni bodo manjkali Ousmane Dembele, Gavi (rumeni kartoni) in Pedri. "Tudi če se bo tekma prevesila v podaljške ali enajstmetrovke, to ne bo spremenilo našega načrta. Želimo si napadati in igrati na njihovi polovici. Želimo si jih spraviti v neudoben položaj, zato moramo igrati s strastjo in intenziteto. Na Camp Nouu so dokazali, da so odlična ekipa, čaka nas res težka tekma. Trenutno so ena od najboljših ekip v Evropi in tudi ena od najboljših ekip Manchester Uniteda v zadnjih letih. Ten Hag je opravil odlično delo. Ne bo nam lahko, a to je za nas odlična priložnost in izpit, ki ga moramo opraviti," pa je pred srečanjem dejal trener Barcelone Xavi.

Bo Benjamin Šeško danes dobil priložnost? Foto: Guliver Image

Na svojo priložnost bo čakal tudi Benjamin Šeško. Njegov Salzburg bo gostoval pri Romi. V Salzburgu je imela prva priložnost za zmago Roma, toda v drugem delu je po strelu Andree Belottija vratar domačih Phillip Köhn žogo še odbil v prečko. Na drugi strani pa je Nicholas Capaldo povsem neoviran z glavo zadel v polno v 88. minuti za 1:0.

Se je pa slovenski nogometni reprezentant v nedeljo razveselil strelskega prvenca v letu 2023, s katerim je pomagal Salzburgu do nove prvenstvene zmage, njegov Salzburg pa je v Innsbrucku s 3:1 odpravil Tirol.

Zmagovalci teh dvobojev se bodo v osmini finala pomerili z najboljšimi iz skupinskega dela. Poleg Fenerbahčeja Mihe Zajca so to še Arsenal, Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad in Union St. Gilloise.

Osmina finala bo na vrsti 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 31. maja v Budimpešti.

