Strah navijačev Atletica je bil odveč, Jan Oblak se vrača

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Tomaž Kavčič ima že izdelan širši seznam za prvo reprezentančno akcijo v vlogi selektorja članske reprezentance Slovenije. Zožil in zatem predstavil javnosti ga bo prihodnji teden. Pred tem kandidate ta konec tedna še zadnjič spremlja na delu. Kaj se je s slovenskimi nogometaši na delu v tujini dogajalo v soboto? Bojan Jokić, Dejan Trajkovski in Zlatan Ljubijankić so zadevali v Rusiji, na Madžarskem oziroma na Japonskem. Iz Španije prihajajo dobre novice. Jan Oblak je okreval po poškodbi in se med vratnici Atletica vrača že v nedeljo.

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek je ta teden nasmejan. Foto: Vid Ponikvar Matjaž Kek: po porazu v Osijeku na drugi tekmi v letošnjem letu je z Rijeko nanizal dve prvenstveni zmagi. Navdušujoča je bila predvsem sredina nad Dinamom s 4:1, po kateri imajo Zagrebčani na vrhu lestvice še vedno velikih 12 točk pred Rečani, a je bila ta zmaga pomembna predvsem za samozavest. Tudi zaradi skorajšnjega obračuna z Dinamom v polfinalu pokalnega tekmovanja.

Nekdanjega zelo uspešnega slovenskega selektorja v nedeljo ob 15. uri čaka nov prvenstveni izziv. Gostoval bo pri Interju iz Zaprešića, ki je trenutno šesti. Rijeka je tretja.

Slaviša Stojanović: potem ko je v prejšnji sezoni Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalu pa prišel do finala, je zdaj že jasno, da v novi sezoni, ki se začne konec meseca, ne bo več sedel na njeni klopi. Riga ima namreč novega trenerja. To je postal Makedonec Goce Sedolski, ki je nekoč vrsto let igral v prvi hrvaški ligi kot član Dinama Zagreba in Hajduka Splita.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak se je znašel na seznamu trenerja Atletica za nedeljsko tekmo proti Celti. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: potem ko je izpustil četrtkovo tekmo lige Europa zaradi poškodbe in ga je uspešno nadomestil debitant Axel Werner, ki je pri zmagi nad Lokomotivo s 3:0 ohranil nedotaknjeno mrežo, se je najprej zdelo, da bo le gledalec tudi na prvenstveni tekmi proti Celti, ki bo v nedeljo ob 16.15.

Toda strah navijačev Atletica je bil odveč. Iz Španije prihajajo dobre novice o tem, da bo najbolj cenjeni slovenski nogometaš zadnjega obdobja že proti Celti spet branil. Očitno je okreval po poškodbi, saj ga je trener Atletica Diego Simeone uvrstil na seznam igralcev, na katere bo računal na nedeljski tekmi, in naj bi Škofjeločana v igro postavil od prve minute.

Atletico je po nizu šestih prvenstvenih zmag v prejšnjem krogu izgubil proti Barceloni, ki je Madridčanom spet pobegnila za osem točk.

Vid Belec: po odpovedi prvenstvenega kroga v Italiji prejšnji teden zaradi smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija Sampdorio v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Crotoneju. Slovenski vratar, ki še čaka na debi v majici Sampdorie, v katero je prišel pozimi, bo tekmo najverjetneje začel na klopi.

Jan Koprivec: s Pafosom ga v prvi ciprski ligi v skupini za obstanek v ponedeljek ob 18. uri čaka domača tekma proti Ermisu.

Branilci:

Bojan Jokić je drugič zadel v Rusiji. Foto: Getty Images Boštjan Cesar: Chievo je v soboto v prvi italijanski ligi v Veroni z 0:1 izgubil mestni derbi s Hellasom na njegovem štadionu. Kapetan Slovenije, čigar reprezentančna prihodnost je še vedno nejasna, spet ni dobil priložnosti za igro. Vso tekmo je presedel na klopi za rezerve.

Antonio Delamea Mlinar: začetek nove sezone v severnoameriški profesionalni ligi MLS je bil prejšnji teden zanj kot iz nočne more. Njegov New England Revolution, ki si želi letos priti v končnico, je v Philadelphii izgubil, nekdanji kapetan Olimpije pa je bil izključen že po 24 minutah igre. Zaradi tega v soboto, ko je New England doma z 2:1 premagal Colorado Rapids, ni imel pravice nastopa.

Bojan Jokić: Ufa je v prvi ruski ligi v soboto doma s 3:2 premagala Anži Mahačkalo Mirala Samardžića. Eden izmed pomembnih junakov zmage Ufe je bil izkušeni slovenski reprezentant, ki je v 67. minuti zadel za vodstvo domačih s 3:1. Zadel je po strelu z glavo in prišel do drugega zadetka v Rusiji, kjer igra eno leto. V statistiko se je vpisal tudi z rumenim kartonom.

Gol Bojana Jokića:

Miha Mevlja: z Zenitom je v četrtek v ligi Europa na prvi tekmi osmine finala proti RB Leipzigu Kevina Kampla izgubil z 1:2 in odigral vseh 90 minut. Zdaj ga v prvi ruski ligi v nedeljo ob 12. uri čaka gostovanje pri še enem klubu, proti kateremu se bo lahko družil z rojakoma. Igral bo proti Rostovu, katerega člana sta Matija Boben in Žan Majer.

Čeprav v Evropi vseskozi igra, je na zadnjih treh prvenstvenih tekmah Zenita od prve minute nastopil le enkrat. Morda bo trener Roberto Mancini, ki ga že prihodnji teden čaka povratna evropska tekma, tudi tokrat hranil njegove moči. Zenit je na lestvici trenutno sicer četrti. Za drugim mestom zaostaja le točko, za prvim osem točk.

Aljaž Struna: s Palermom je v soboto prišel do izjemno pomembne zmage v boju za uvrstitev v italijansko prvo ligo, z 1:0 je doma odpravil vodilni Frosinone Luke Krajnca. Odigral je vseh 90 minut. Palermo je tretji in ima zdaj za Frosinonejem tri točke zaostanka in tudi tekmo manj.

Miral Samardžić: pri sobotnem porazu Anžija Mahačkale z 2:3 v gosteh pri Ufi Bojana Jokića z 2:3 je igral od prve do zadnje minute in prejel rumen karton.

Nejc Skubic: Konyaspor, ki je na 16. mestu in se bori za obstanek v prvi turški ligi (ob koncu ga zagotavlja 15. mesto, za katerim Konyaspor trenutno zaostaja tri točke), bo v nedeljo ob 17. uri gostoval pri vodilnem Galatasarayu. Kranjski branilec, ki je s šestimi prvenstvenimi goli celo najboljši strelec svojega kluba - ta je veliko razočaranje, saj je v tej sezoni igral tudi v Evropi -, naj bi tudi tokrat igral od prve minute.

Valter Birsa je s Chievom doživel poraz na velikem veronskem derbiju. Foto: Guliver/Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: na sobotnem veronskem derbiju, ki ga je Chievo na štadionu Hellasa izgubil z 0:1 in se nevarno približal mestom, ki ob koncu sezone prinašajo izpad iz prve italijanske lige, je odigral 87 minut. Ko je odšel z igrišča, je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Rene Krhin: po treh tekmah, na katerih ni dobil priložnosti, je v soboto za Nantes vseh 90 minut odigral še drugo tekmo zapored in soigralcem pomagal do pomembne zmage nad Troyesom z 1:0 v prvi francoski ligi.

Jasmin Kurtić: po dveh zmagah na zadnjih dveh tekmah se je Spal na prvenstveni lestvici prve italijanske lige povzdignil na 17. mesto, ki ob koncu sezone prinaša obstanek v ligi. Zdaj ga v nedeljo ob 15. uri čaka še ena izjemno pomembna tekma v boju za obstanek, gostoval bo pri Sassuolu, ki je mesto pred njim in ima enako točk. Izkušeni slovenski nogometaš bi tudi tokrat moral igrati od prve minute.

Jan Repas: potem ko je mladi slovenski vezist od prihoda iz Domžal na začetku sezone za Caen v prvi francoski ligi na prvih osmih prvenstvenih tekmah vselej igral od prve minute, je na zadnjih desetih tekmah odigral le šest prvenstvenih minut. Šestkrat je obsedel na klopi, dvakrat ga ni bilo niti tam. Na novo prvenstveno minuto čaka že od sredine januarja. Tudi v nedeljo, ko bo Caen ob 17. uri gostoval pri Lyonu, ga ne pričakujemo v prvi postavi gostov.

Rajko Rotman: osmouvrščeni Götzepe bo v prvi turški ligi v nedeljo ob 11.30 gostil Antalyaspor, ki je na 14. mestu. Mariborčan naj bi tekmo začel na klopi. Tako je bilo tudi na zadnjih dveh tekmah, na obeh je v igro prišel s klopi.

Benjamin Verbič: v četrtek je njegov Dinamo Kijev na prvi tekmi osmine finala lige Europa v gosteh proti Laziu iztržil ugoden izid (2:2), a Verbič v Rim ni potoval, saj je v tem tekmovanju v tej sezoni že igral za Köbenhavn, zato v Evropi ne bo več igral.

Lahko je ostal v Kijevu in se pripravljal na prvo tekmo drugega dela prve ukrajinske lige, ki se je zdaj razdelila na skupino za prvaka in obstanek. Dinamo je na drugem mestu in ima šest točk zaostanka za vodilnim Šahtarjem. V nedeljo ob 18.30 ga čaka domača tekma proti Veresu, ki je na zadnjem mestu zgornjega dela ukrajinskega prvenstva, šesti.

Vojničan je do zdaj za Dinamo, v katerega je pozimi prišel za štiri milijone evrov, od prve minute igral le enkrat. Na edini od treh tekem, na kateri so Kijevčani izgubili. Se je pa zato v prejšnjem krogu izkazal s prvim golom v dresu ukrajinskega velikana, zato ga gre tokrat pričakovati v začetni postavi.

Romanu Bezjaku gre z Jagiellonio na Poljskem odlično v lovu na zgodovinski prvi naslov prvaka. Foto: Jagiellonia Bialystok

Napadalci:

Roman Bezjak: odkar je prišel na Poljsko in okrepil Jagiellonio Bialystok, je ta zmagala na vseh petih prvenstvenih tekmah, ki jih je odigrala v letošnjem letu, in skočila na vrh lestvice najboljše poljske lige. V Bialystoku so evforični in verjamejo v zgodovinski prvi naslov poljskega prvaka. V nedeljo ob 15.30 Jagiellonio čaka zahteven izpit, gostovanje pri Lechu Poznanu, ki je na tretjem mestu.

Bezjak, ki ima v Bialystoku družbo skorajšnjega novega reprezentanta Slovenije Nemanja Mitrovića in Dejana Lazarevića, se je takoj ustalil v začetni enajsterici oranžno-rumenih, za katere je do zdaj v petih nastopih dosegel en gol, prispeval dve podaji in izsilil enajstmetrovko. V prvi postavi ga lahko pričakujemo tudi tokrat.



Obutev Josipa Iličića. Foto: Instagram Josip Iličić: po zelo burnem tednu, v katerem je izgubil prijatelja Davideja Astorija, s katerim sta še v prejšnji sezoni igrala skupaj pri Fiorentini – v četrtek se je v Firencah tudi udeležil njegovega pogreba, ga z Atalanto v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Bologni. V tej sezoni je v prvenstvu zabil že sedem golov, a letos prvenstvenega zadetka še ni dosegel. Nanj zdaj čaka že sedem tekem in si verjetno neizmerno želi, da bi ga tokrat dočakal. Verjetno je jasno, komu bi ga posvetil.

Da bo v tekmo vstopil z mislijo nanj, potrjuje tudi nogometna obutev, v kateri bo proti Bologni zaigral. Nosil bo prav posebne nogometne čevlje z napisom "Z mano za vedno", tako bo zaznamoval spomin na preminulega prijatelja, s katerim je nekaj časa preživel pri Fiorentini. Fotografijo nogometne obutve, ki jo bo nosil, je pred tekmo objavil na Instagramu.

Kranjčana je sicer ta teden doletelo lepo priznanje. Izbran je bil za najboljšega igralca februarja pri Atalanti.

Tim Matavž: šestouvrščeni Vitesse bo v prvi nizozemski ligi v nedeljo ob 14.30 gostoval pri Utrechtu, ki je na četrtem mestu. Matavž je z devetimi goli drugi strelec svojega moštva, a na nov gol čaka še od lanskega leta. Tudi zaradi suspenza zaradi rdečega kartona, zaradi katerega je izpustil štiri tekme in se v prejšnjem krogu vrnil. Pri veliki zmagi nad Ajaxom je odigral vso tekmo.

Andraž Šporar: v tretjem nastopu po prihodu v Slovan iz Bratislave, pri katerem mu družbo dela Kenan Bajrić, s katerim sta skupaj igrala tudi pri Olimpiji, je v prejšnjem krogu dočakal prvi gol. To je bil njegov prvi zadetek po tistem, ki ga je septembra lani dosegel še kot član nemškega drugoligaša Arminie Bielefelda. Na novega bo upal v nedeljo, ko bo z drugouvrščenim moštvom prve slovaške lige Slovanom gostoval pri Žilini, ki je na četrtem mestu. Tekma se začne ob nevsakdanji uri 15.20.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Zadetek Zlatana Ljubijankića za 1:1

Zadetek Zlatka Dedića (pri 2:12) za 1:1