Keka ne zanimajo težave Dinama, stari znanci pri Oblaku

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek v Zagreb po finale

Matjaž Kek želi v sredo pokvariti načrte Dinamu. Foto: Grega Valančič / Sportida Pred Matjažem Kekom in njegovo Rijeko je velik izpit zrelosti. V prejšnji sezoni je Kekova Rijeka blestela na Hrvaškem, dosegla zgodovinski uspeh in osvojila obe veliki lovoriki. Če bo Kek v sredo v polfinalu pokalnega tekmovanja izločil Dinamo, bo v igri za dvojno krono ostal tudi v tej sezoni. V prvenstvu resda za vodilnim zagrebškim Dinamom zaostaja devet točk, a bodo klubi do konca sezone odigrali še devet tekem, tako da najbolj optimistični navijači še verjamejo v ubranitev naslova.



V hrvaškem pokalu si je nastop v finalu, ki bo odigran prihodnji mesec v Vinkovcih, že zagotovil splitski Hajduk. Se bo v sklepnem dejanju pomeril s Kekovo četo? Rijeka je v soboto v prvenstvu gostovala v Splitu, osvojila točko (1:1) in še sedmo leto zapored ostala neporažena na Poljudu, v sredo pa bo skušala na štadionu Maksimir spraviti v slabo voljo še Dinamo.



Zagrebčani so v rezultatski krizi, zaradi katere so pred kratkim posegli po menjavi glavnega trenerja. Keka čaka prvi dvoboj z Nikolo Jurčevićem, novim strategom Dinama. "Dinamo je doma favorit. Njegove težave me ne zanimajo, imamo že dovolj svojih. Rijeka je v pokalu že premagala Dinamo v Zagrebu, a je po drugi strani tudi visoko izgubljala. V Zagreb gremo po zmago in finale," pred polfinalnim derbijem sporoča Mariborčan, ki bi se želel v finalu pomeriti s Hajdukom.

Škofjeločan se dobro spominja tekem s Sportingom. Ko je bil vratar Benfice, se je z levi meril na prestižnih mestnih derbijih. Foto: Reuters

Vratarji:

Jan Oblak: Škofjeločan, ki je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je izpustil nastop na reprezentančnih tekmah z Avstrijo in Belorusijo, je v izjemni formi. V nedeljo je zaklenil vrata in navdušil proti Deportivu. Še štirinajstič v prvenstvu v tej sezoni je ostal nepremagan. S tem je izenačil svoj rekord iz sezone 2015/16, ko je kot edini v zgodovini lige v prvih 30 prvenstvenih krogih na kar 14 tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Ob tem je iz rok vratarja Barcelone Marca Andreja Ter Stegna prevzel prvo mesto v lovu na lovoriko za vratarja z najmanj prejetimi goli v španskem prvenstvu. Do zdaj jih je prejel 14, Nemec pa enega več.

Za Oblaka, ki je pred kratkim z zabijanjem po podaji slovenskega košarkarskega mladega dragulja Luke Dončića poskrbel za spletno uspešnico, ni počitka. Z Atleticom je jeseni sicer res izpadel iz boja za evropski naslov, a gre rdeče-belim zelo dobro v evropski ligi, kjer so se uvrstili v četrtfinale. V četrtek se bodo v prvi četrtfinalni tekmi pomerili s Sportingom iz Lizbone. Tako čaka Oblaka po štirih letih ponovno dvoboj z zelenimi iz portugalske prestolnice, s katerimi se je večkrat pomeril med vratnicama številnih portugalskih klubov, največkrat Benfice.

Vid Belec: Sampdoria bo danes v tekmi 27. kroga italijanskega prvenstva, ki je bila prestavljena po nenadni smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija, gostovala v Bergamu. Dvoboj med Atalanto in Sampdorio se bo začel ob 18.30, Belec pa bo srečanje najvertneje začel na klopi. Odkar se je preselil v Genovo, še ni branil v serie A.

Jan Koprivec: v ligi za obstanek ciprskega prvenstva se bo Pafos v sredo ob 16. uri pomeril z Doxo.

Kenan Bajrić je edini branilec z zadnjega reprezentančnega seznama, ki bo s klubom na delu med tednom. Foto: Twitter

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan Bratislava se bo v sredo v prvi polfinalni tekmi slovaškega pokala pomeril z najtežjim mogočim tekmec. Pomeril se bo s Spartakom iz Trnave, ki vodi v prvenstvu in je glavni favorit za naslov državnega prvaka.

Jure Balkovec: Bari 1903 ostaja med resnimi kandidati za napredovanje v serie A. V soboto ga čaka tekma 34. kroga, ko bo na štadionu San Nicola gostil Salernitano. Belokranjec se je v zadnjih tednih ustalil v začetni enajsterici.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije se pripravlja na sobotno prvenstveno srečanje. V Tuli se bo pomeril s sosedom na razpredelnici Arsenalom.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki je na drugem mestu in se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, bo v soboto gostoval pri Parmi.

Miha Mevlja: Zenit se je po izpadu iz Evrope posvetil le igram v domačem prvenstvu. V soboto bo na domačem štadionu pričakal Krasnodar.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je trenutno najboljši poljski klub. Vodilni položaj bo v soboto skušala zadržati po domači tekmi proti Wisli iz Plocka.

Aljaž Struna: s Palermom, trenutno tretjeuvrščenim klubom serie B, bo v drugi italijanski ligi na delu v soboto, ko se bo pomeril s Pescaro.

Nejc Skubic: s Konyasporom, ki je v turškem prvenstvu na skromnem 17. mestu in mu grozi selitev v drugo ligo, se bo v nedeljo pred domačimi gledalci pomeril s Sivassporjem.

Kevin Kampl se bo v četrtek pomeril z Marseillom v Evropi, nato pa ga v ponedeljek čaka čustvena tekma z Bayerjem. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo bo prestavljeno tekmo 27. kroga odigral v sredo proti Sassuolu. Dvoboj v Veroni se bo začel ob 18.30. Primorec je na zadnji tekmi vstopil v igro s klopi. Italijanski mediji poročajo o tem, da bo med rezervisti tudi v sredo.

Domen Črnigoj: novopečeni slovenski reprezentant se pripravlja na nedeljsko poslastico švicarskega prvenstva, ko se bo Lugano pomeril z branilcem naslova Baslom.

Josip Iličić: Atalanta bo danes v 27. krogu serie A Sampdorio najverjetneje gostila brez Kranjčana, ki se je poškodoval na zadnji reprezentančni tekmi z Belorusijo. Iličić je v izjemni formi, saj je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu dosegel že deset zadetkov.

Kevin Kampl: pred povratnikom v slovensko reprezentanco, ki na tekmah proti Avstriji in Belorusiji ni najbolj prepričal, je z RB Leipzigom naporen teden. Najprej se bo v četrtek v četrtfinalu evropske lige pomeril z Marseillom, evropskim krvnikom Domžal, nato pa ga prihodnji ponedeljek čaka še zelo čustveno srečanje, saj se bo z rdečimi biki pomeril z nekdanjim klubom Bayerjem iz Leverkusna.

Rene Krhin: Nantes bo v soboto gostoval pri francoskem prvaku Monacu, ki se bo počasi poslovil od naslova, saj za vodilnimi Parižani zaostaja kar 17 točk.

Jasmin Kurtić: v nasprotju z večino slovenskih reprezentančnih soigralcev bo Kurtić s Spalom, ki se poteguje za obstanek v serie A, med tednom počival. Naslednjič bo na delu v soboto, ko prihaja v goste Atalanta z velikim prijateljem in dolgoletnim soigralcem Josipom Iličićem.

Rajko Rotman: z Götzepejem bo v nedeljo v turškem prvenstvu gostoval pri prvaku Bešiktašu.

Leo Štulac: Venezia med tednom ne bo dejavna. Pripravlja se na sobotno tekmo druge italijanske lige z Brescio.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev, ki je pred kratkim izpadel iz lige Europa, se bo v soboto v 26. krogu ukrajinskega prvenstva pomeril z Zoryjo iz Luganska. Za vodilnim Šahtarjem zaostaja šest točk, nastop Vojničana pa je zaradi poškodbe roke, zaradi katere ni nastopil ne na zadnji reprezentančni tekmi z Belorusijo ne na zadnji prvenstveni Dynama proti Mariopolu, vprašljiv.

Miha Zajc: Primorski vezist je že pri sedmih prvenstvenih golih in devetih podajah v tej sezoni in je eden izmed najboljših posameznikov Empolija, ki je hit druge lige. Na prvem mestu ima osem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, tako da se mu nasmiha vrnitev med elito. V soboto bo gostoval pri Spezii.

Andraž Šporar se s Slovanom na Slovaškem še vedno poteguje za oba naslova. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Napadalci:

Robert Berić: v St. Etiennu raste napetost, saj bo v petek na štadionu Geoffroy-Guichard v 32. krogu francoskega prvenstva gostoval vodilni PSG, ki ima s tekmo več pred drugouvrščenim Monacom kar 17 točk prednosti. Krčan na zadnji tekmi ni nastopil za zelene.

Roman Bezjak: na Poljskem je sredina tedna rezervirana za polfinale pokalnega tekmovanja. Jagiellonia se ni prebila med štiri najboljše, tako da se bo pripravljala na sobotno tekmo 30. kroga poljskega prvenstva proti Wisli Plocka, na kateri bo branila vodilni položaj.

Tim Matavž: Vitesse sredi tedna ne bo imel obvez, ampak se pripravljal na sobotno prvenstveno srečanje z moštvom NEC iz Brede. Primorec bo lovil poseben dosežek. V tej sezoni se je med strelce vpisal devetkrat. Več zadetkov od njega je v nizozemskem prvenstvu doseglo le 17 nogometašev. Če se bo slovenski reprezentant vpisal med strelce tudi konec tedna, bo postal šele peti tujec, ki je na Nizozemskem v dresu treh različnih prvoligašev dosegel vsaj deset zadetkov. Matavž je v karieri že navduševal navijače Groningena in PSV Eindhoven, v tej sezoni pa je izstopa pri Vitesseju.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave ostaja v igri za slovaško pokalno lovoriko. V četrfinalu je zmagoviti zadetek za napredovanje dosegel slovenski napadalec, ki ga nov pokalni izziv čaka v sredo, ko se bo Slovan v prvi polfinalni tekmi pomeril s Spartakom iz Trnave. Povratna tekma bo 18. aprila, zanimivo pa je, da se bosta omenjena tekmeca vmes srečala tudi v prvenstvu. To bo velik derbi slovaškega prvenstva, saj se bosta udarili najboljši slovaški ekipi. Spartak Trnava je s 54 točkami vodilni klub slovaškega prvenstva, Slovan na drugem mestu zaostaja sedem točk.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu in Belorusijo v Ljubljani marca letos.

