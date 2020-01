Velika sobota za tri slovenske trenerje v tujini in Jana Oblaka

Z Atleticom Madridom je v zadnjih dveh prvenstvenih krogih osvojil vsega točko in zdrsnil na peto mesto prvenstvene lestvice, ki ob koncu sezone ne prinaša lige prvakov, zdaj pa bo točke iskal na morda najbolj nezaželenem mestu, na štadionu mestnega tekmeca Reala Santiagu Bernabeu. Za nameček pri Realu, ki je v odlični formi in je vodilni na lestvici, pred Atleticom pa ima deset točk več. V tej sezoni sta se kluba dvakrat že pomerila. Konec septembra je bilo v prvenstvu 0:0, z istim rezultatom pa se je končalo tudi 120 minut pred tremi tedni v finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji, kjer se je Real potem lovorike veselil po enajstmetrovkah. Kako bo tokrat? Slovenskega zvezdnika seveda pričakujemo med vratnicama gostov.

Vodilni Ferencvaroš, ki brani naslov prvaka in na vrhu lestvice dominira tudi letos, bo gostoval pri Vardi, ki je deveta. Slovenskega vranilca lahko pričakujemo v začetni enajsterici gostov.

Po odmevnem prestopu iz Domžal je v prvem delu sezone v Nemčiji odigral vsega 70 minut na štirih tekmah, zato bo zanimivo videti, ali se bo klubski status mladega slovenskega vezista v drugem delu sezone kaj popravil. Za zdaj kaže, da ne. Na prvi tekmi v letu 2020 ga namreč ni napovedanega v prvi postavi Nürnberga, ki je trenutno šele na predzadnjem mestu drugoligaške lige in bo tokrat gostil Sandhausen, ki je osmi.

Je blizu selitve iz Lugana. To, ali bo tam še igral, bomo izvedeli še danes, od tega pa bo tudi odvisno, ali se bo znašel v kadru Lugana, ki ga čaka domača tekma s trenutno zadnjeuvrščenim švicarskim prvoligašem Xamaxom.

Josip Iličić (Atalanta)

Italija, 1. liga

Atalanta - Genoa (nedelja 15.00)