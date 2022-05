Oblak na zahtevni preizkušnji proti "sproščenim" prvakom

V 35. krogu španske la lige bodo vse oči uprte v Madrid, kjer se bosta na zadnji tekmi kroga v nedeljo na stadionu Wanda Metropolitano pomerila Atletico Madrid Jana Oblaka in Real Madrid, ki je med tednom po neverjetnem preobratu napredoval v finale lige prvakov, ob tem pa so si Španci že v preteklem krogu zagotovili nov naslov španskega prvaka in se bodo lahko tako na obračun z Oblakom in soigralci podali povsem sproščeno.