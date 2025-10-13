V živo: Švica ne more nič, tudi Slovenija še brez strela, a zdaj vstopajo aduti s klopi

Slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za SP 2026 lovi prvo zmago. Varovanci Matjaža Keka v Stožicah gostijo vodilno Švico, Benjamin Šeško pa skuša prekiniti strelsko sušo. Ob njem je bil od prve minute v konici napada prvič Danijel Šturm. Ob polčasu je bilo 0:0. Švica lahko z zmago v Ljubljani postane prva predstavnica Evrope s priigrano vstopnico za SP 2026. Takšna priložnost se nasmiha tudi Franciji, zelo pomembna izpita pa imata Nemčija in Belgija, ki bi se v primeru novih spodrsljajev znašli v težavah.

Prva enajsterica na tekmi s Švico. Foto: Reuters Ekspresne kvalifikacije so prešle v drugo polovico. Slovenska reprezentanca bo prvič v obdobju državne samostojnosti v tekmovanju, kjer se odloča o nastopu na največjem tekmovanju, odigrala le šest srečanj. Četa Matjaža Keka je v uvodnih treh krogih osvojila le dve točki, kar je manj od pričakovanj, vseeno pa ostaja v igri za napredovanje na mundial 2026.

Selektor Kek je znova poskrbel za nekaj sprememb v prvi enajsterici. V napadu je ob Benjaminu Šešku začel član Celja Danijel Šturm (prvič na uradni tekmi). Na prvih treh tekmah teh kvalifikacij je dala Slovenija samo dva gola. Med prvimi enajstimi se je po odličnih zadnjih minutah na tekmi proti Kosovu znašel tudi Tomi Horvat. Znova so na zelenici trije osrednji branilci: David Brekalo, Jaka Bijol in Vanja Drkušić, Erik Janža in Žan Karničnik pa na bokih igrata bolj ofenzivno.

Adam Gnezda Čerin Foto: Aleš Fevžer In Slovenija je začela precej bolj napadalno, s ciljem, da čim prej zabije gol. Prekmurca Erik Janža in Horvat sta v 15. minuti poskrbela za eno prvih letih akcij domače reprezentance. Sicer je imela v prvem polčasu žogo več v svoji posesti Švica, a je šla Slovenija bolj pogumno proti golu. Manjkala sta le zaključni strel in zadetek. Polčas se je končal brez enega strela znotraj okvira vrat. Na obeh straneh. Obramba slovenske reprezentance je bila zelo čvrsta, Švica, ki je dala v tej kvalifikacijah že devet golov, ni mogla ničesar.

Medtem ko je v slovenski skupini B Kosovo na Švedskem vodil že od 32. minute, smo v Stožicah tudi v drugem polčasu čakali in čakali na prvi strel in prvi gol. V 56. minuti je kazalo dobro: Timi Max Elšnik je priboril žogo, jo oddal Karničniku, ki jo je lepo podal v kazenski prostor, streljal je Janža, a v blok švicarske obrambe. Zatem je Kek prvič menjal. Šturma je nadomestil Petar Stojanović. V 60. minuti je bilo po dveh podajah iz kota vroče pred švicarskim vratarjem, a Slovenci znova niso prišli do res nevarnega strela. Dvajset minut do konca je vstopil adut s klopi za gole, Žan Vipotnik (namesto Horvata). In že v naslednji akciji je priboril žogo, jo podal Šešku v protinapad, ta pa je iz obrata streljal mimo vrat.

Hrvaški jo lahko zagode samo še neverjeten čudež

Veselje hrvaških nogometašev po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem (3:0), do katere so prišli v Varaždinu z rezervno postavo. Foto: Reuters V nedeljo se je "99,99-odstotno" na mundial uvrstila Hrvaška, potem ko je premagala Gibraltar in je Češka presenetljivo izgubila na Ferskih otokih. Slovenskim sosedom lahko pot na SP 2026 prepreči le še neverjeten scenarij, v katerem bi izbranci Zlatka Dalića na zadnjih dveh tekmah (doma proti Ferskim otokom in v gosteh proti Črni gori) ostali praznih rok, obenem pa vknjižili še tako visoka poraza, da bi Češka, ki bo v zadnjem krogu gostila Gibraltar, nadoknadila za 15 zadetkov slabšo razliko. To je namreč v kvalifikacijah za SP 2026 glavni kriterij, ki odloča v primeru, če ekipi končata kvalifikacije z enakim številom točk. Hrvaška jih ima 16, Češka pa 13. Ima pa Hrvaška razliko v zadetkih +19, Češka pa zgolj +4.

Francija že na SP 2026?

Kylian Mbappe je na zadnji tekmi proti Azerbajdžanu utrpel poškodbo gležnja, zato ne bo nastopil na Islandiji. Foto: Reuters Poleg Švice bi lahko potrdila nastop na SP 2026 Francija. Aktualni svetovni podprvak gostujejo na Islandiji. Če bi preskočili tudi to oviro in v Reykjaviku osvojili vse tri točke, hkrati pa Ukrajina na "nevtralnem" prizorišču v poljskem Wroclawu ne bi premagala Azerbajdžana, bi si galski petelini že po štirih krogih zagotovili neulovljivo prednost pred zasledovalci in se uvrstili na mundial.

Zelo zanimivo je tudi v skupini A, kjer poteka troboj za prvo mesto, saj imajo tri ekipe po šest točk. V derbiju večera bo Severna Irska na domačih tleh gostila Nemčijo, Slovaška pa si ne sme privoščiti domačega spodrsljaja proti Luksemburgu. Nemci so po presenetljivem porazu v Bratislavi nanizali dve prepričljivi zmagi. Zmagoviti niz želijo nadaljevati v Belfastu, Otočani pa bi v primeru senzacionalnega uspeha proti štirikratnim svetovnim prvakom spravili elf v težave.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (21 od 48): Afrika (5 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Maroko, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (6 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Uzbekistan

Evropa (0 od 16)

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

