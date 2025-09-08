Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
20.40

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71

Natisni članek

Natisni članek
hrvaška nogometna reprezentanca italijanska nogometna reprezentanca Kosovo Švedska nogometna reprezentanca švicarska nogometna reprezentanca slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 20.40

2 minuti

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog (ponedeljek)

V živo: Kek s spremembo v napadu, v Baslu igra Zdravljica

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71
Matjaž Kek | Slovenija je na devetih medsebojnih tekmah s Švico dvakrat zmagala, enkrat remizirala in kar šestkrat ostala praznih rok. Švico je, zanimivo, v Baslu že premagala. Leta 2001 jo je do treh točk popeljal Sebastjan Cimirotič. Danes bo iskala prvo zmago nad Švico pod vodstvom Matjaža Keka. | Foto Aleš Fevžer

Slovenija je na devetih medsebojnih tekmah s Švico dvakrat zmagala, enkrat remizirala in kar šestkrat ostala praznih rok. Švico je, zanimivo, v Baslu že premagala. Leta 2001 jo je do treh točk popeljal Sebastjan Cimirotič. Danes bo iskala prvo zmago nad Švico pod vodstvom Matjaža Keka.

Foto: Aleš Fevžer

Ta ponedeljek bo na evropskih tleh odigranih sedem kvalifikacijskih tekem za SP 2026. Slovenija po petkovem domačem remiju s Švedsko (2:2) gostuje pri vodilni Švici (20.45), ki je v prvem nastopu v Baslu nadigrala Kosovo (4:0). Varovanci Matjaža Keka so optimisti. Verjamejo, da lahko pokvarijo načrte gostiteljem in na stadionu St. Jakob Park ostanejo neporaženi. Selektor je v začetni enajsterici opravil eno spremembo: namesto Andraža Šporarja začenja Žan Vipotnik. V drugi tekmi skupine B Kosovo gosti Švedsko.

Cime Švica
Sportal Cime kar ne more verjeti: Joj, mati moja, kako leti čas!

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

zbor slovenske reprezentance Matjaž Kek
Sportal Švica trenutno brutalno učinkovita, a Kek ima načrt

Slovenska nogometna reprezentanca se s Švico meri že desetič. Večkrat se je v obdobju državne samostojnosti srečala le še s štirimi reprezentancami. Z Norveško kar 13-krat, s Ciprom 12-krat, s Hrvaško 11-krat, s Slovaško pa desetkrat.

Tudi v Švici je nekaj slovenskih navijačev:

V Baslu brez Mlakarja, Vipotnik od prve minute

Izbranci Matjaža Keka iščejo pot do prve zmage v kvalifikacijah za SP 2026. Zaradi poškodbe je iz kadra, ki se je v petek zoperstavil Švedom (2:2), izpadel Jan Mlakar. Slovenski selektor je napovedal nekaj sprememb v ekipi. Od prve minute je tako začel Žan Vipotnik, ki se je v petek izkazal kot zlati adut, saj je vstopil v igro s klopi in nato v 90. minuti po podaji Benjamina Šeška izenačil rezultat na končnih 2:2. Mladi Štajerec je v izjemni formi, tako za klub kot izbrano vrsto je zadel na zadnjih štirih tekmah. Na klopi tako tekmo začenja Andraž Šporar.

Na drugem srečanju skupine B v Prištini na stadionu Fadil Vokrri igrata Kosovo in Švedska. Švedski selektor Jon-Dahl Tomasson je bil poln hvale na račun Kosova, ki je v petek doživel polom v Baslu (0:4), vse štiri zadetke pa prejel že v prvem polčasu. Prvič, odkar je podpisal za Liverpool in postal rekorder premier lige, bi lahko za Švedsko zaigral Alexander Isak. V Ljubljani se je le ogreval, selektor pa je pojasnil, da bi najverjetneje vstopil v igro, če bi v Stožicah ostalo pri rezultatu 1:1. Ko pa so Skandinavci v 74. minuti povedli, se je selektor gostov odločil drugače. Tudi na Kosovu je med rezervisti

Alexander Isak se je v petek v Ljubljani le ogreval, ni pa vstopil v igro. Bo zaigral danes v Prištini? | Foto: Aleš Fevžer Alexander Isak se je v petek v Ljubljani le ogreval, ni pa vstopil v igro. Bo zaigral danes v Prištini? Foto: Aleš Fevžer

Švica Kosovo
Sportal Švicar povzdignil v nebo Oblaka in Šeška, pogled na tribune bo žalosten

Vinčić sodi Izraelu in Italiji, jo lahko Prosinečki zagode Hrvaški?

Slavko Vinčić bo delil pravico na Madžarskem, kjer igra domače tekme Izrael. | Foto: Jure Banfi Slavko Vinčić bo delil pravico na Madžarskem, kjer igra domače tekme Izrael. Foto: Jure Banfi Na nevtralnem prizorišču na Madžarskem se za točke merita Izrael in Italija. Azzurri so na prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja Gennara Gattusa nadigrali Estonijo (5:0). Štirikratni svetovni prvaki so dvakrat zapored preskočili svetovno prvenstvo (2018 in 2022), v kvalifikacijski skupini pa so se po porazu proti Norveški znašli v težavah, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja v Debrecenu. Glavni sodnik srečanja je Slavko Vinčić.  

Poleg Italije je na delu še ena slovenska soseda. Zmagoviti niz skuša nadaljevati Hrvaška. V Zagreb gosti Črno goro, ki jo vodi nekdanji as hrvaškega in svetovnega nogometa Robert Prosinečki. Bi lahko nekdanji igralec in trener Olimpije pokvaril načrte stanovskemu kolegu Zlatku Daliću? Kapetan Luka Modrić se bo na Hrvaškem prvič predstavil kot član Milana.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

Lestvice:

kvalifikacije za SP 2025 slovenska nogometna reprezentanca
Sportal Lovrić v 35. sekundi drugega polčasa in Vipotnik v 90. minuti za veliko točko Slovenije
Slovenija Švedska
Sportal Kek po dragoceni točki napovedal spremembe
Robin Olsen
Sportal V Ljubljani ga je bilo tako sram, da bi se kar pogreznil v zemljo
kvalifikacije za SP 2026 Portugalska Cristiano Ronaldo
Sportal Ronaldo z dvema goloma in novim rekordom
Srečko Katanec
Sportal Slovenija doživela šok, Katanca presenetil odziv medijev
Serge Gnabry, nemška reprezentanca
Sportal Nemci tokrat veliko odločnejši, Španci so se znesli nad Turki
hrvaška nogometna reprezentanca italijanska nogometna reprezentanca Kosovo Švedska nogometna reprezentanca švicarska nogometna reprezentanca slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.