V živo: Kek s spremembo v napadu, v Baslu igra Zdravljica

Ta ponedeljek bo na evropskih tleh odigranih sedem kvalifikacijskih tekem za SP 2026. Slovenija po petkovem domačem remiju s Švedsko (2:2) gostuje pri vodilni Švici (20.45), ki je v prvem nastopu v Baslu nadigrala Kosovo (4:0). Varovanci Matjaža Keka so optimisti. Verjamejo, da lahko pokvarijo načrte gostiteljem in na stadionu St. Jakob Park ostanejo neporaženi. Selektor je v začetni enajsterici opravil eno spremembo: namesto Andraža Šporarja začenja Žan Vipotnik. V drugi tekmi skupine B Kosovo gosti Švedsko.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

Slovenska nogometna reprezentanca se s Švico meri že desetič. Večkrat se je v obdobju državne samostojnosti srečala le še s štirimi reprezentancami. Z Norveško kar 13-krat, s Ciprom 12-krat, s Hrvaško 11-krat, s Slovaško pa desetkrat.

Tudi v Švici je nekaj slovenskih navijačev:

Slovenski navijači, naleteli smo na skupino Slovencev, ki živijo v Švici, že ogrevajo glasilke pred stadionom v Baslu. Prevladuje mnenje, da Slovenija danes ne bo izgubila. @FIFAWorldCup @SiolSportal @nzs_si pic.twitter.com/1mekTHjxuD — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 8, 2025

Pred stadionom St. Jakob Park v Baslu lahko kupiš poseben švicarsko-slovenski šal za 10 švicarskih frankov. Oziroma 10 evrov, ne delajo razlike. @SiolSportal @nzs_si @FIFAWorldCup pic.twitter.com/m8glzqi1aR — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 8, 2025

V Baslu brez Mlakarja, Vipotnik od prve minute

Izbranci Matjaža Keka iščejo pot do prve zmage v kvalifikacijah za SP 2026. Zaradi poškodbe je iz kadra, ki se je v petek zoperstavil Švedom (2:2), izpadel Jan Mlakar. Slovenski selektor je napovedal nekaj sprememb v ekipi. Od prve minute je tako začel Žan Vipotnik, ki se je v petek izkazal kot zlati adut, saj je vstopil v igro s klopi in nato v 90. minuti po podaji Benjamina Šeška izenačil rezultat na končnih 2:2. Mladi Štajerec je v izjemni formi, tako za klub kot izbrano vrsto je zadel na zadnjih štirih tekmah. Na klopi tako tekmo začenja Andraž Šporar.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Švico! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 | #WCQ pic.twitter.com/9WlgMfuay4 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 8, 2025

Na drugem srečanju skupine B v Prištini na stadionu Fadil Vokrri igrata Kosovo in Švedska. Švedski selektor Jon-Dahl Tomasson je bil poln hvale na račun Kosova, ki je v petek doživel polom v Baslu (0:4), vse štiri zadetke pa prejel že v prvem polčasu. Prvič, odkar je podpisal za Liverpool in postal rekorder premier lige, bi lahko za Švedsko zaigral Alexander Isak. V Ljubljani se je le ogreval, selektor pa je pojasnil, da bi najverjetneje vstopil v igro, če bi v Stožicah ostalo pri rezultatu 1:1. Ko pa so Skandinavci v 74. minuti povedli, se je selektor gostov odločil drugače. Tudi na Kosovu je med rezervisti

Alexander Isak se je v petek v Ljubljani le ogreval, ni pa vstopil v igro. Bo zaigral danes v Prištini? Foto: Aleš Fevžer

Vinčić sodi Izraelu in Italiji, jo lahko Prosinečki zagode Hrvaški?

Slavko Vinčić bo delil pravico na Madžarskem, kjer igra domače tekme Izrael. Foto: Jure Banfi Na nevtralnem prizorišču na Madžarskem se za točke merita Izrael in Italija. Azzurri so na prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja Gennara Gattusa nadigrali Estonijo (5:0). Štirikratni svetovni prvaki so dvakrat zapored preskočili svetovno prvenstvo (2018 in 2022), v kvalifikacijski skupini pa so se po porazu proti Norveški znašli v težavah, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja v Debrecenu. Glavni sodnik srečanja je Slavko Vinčić.

Poleg Italije je na delu še ena slovenska soseda. Zmagoviti niz skuša nadaljevati Hrvaška. V Zagreb gosti Črno goro, ki jo vodi nekdanji as hrvaškega in svetovnega nogometa Robert Prosinečki. Bi lahko nekdanji igralec in trener Olimpije pokvaril načrte stanovskemu kolegu Zlatku Daliću? Kapetan Luka Modrić se bo na Hrvaškem prvič predstavil kot član Milana.

