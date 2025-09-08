Jo lahko Slovenija zagode Švici, Prosinečki pa svoji Hrvaški?

Danes bo na evropskih tleh odigranih sedem kvalifikacijskih tekem za SP 2026. Na delu bo tudi Kekova četa. Slovenija bo po petkovem domačem remiju s Švedsko (2:2) gostovala pri vodilni Švici, ki je v prvem nastopu v Baslu nadigrala Kosovo (4:0). Varovanci Matjaža Keka so optimisti. Verjamejo, da lahko pokvarijo načrte gostiteljem in na stadionu St. Jakob Park ostanejo neporaženi. V drugi tekmi skupine B bo Kosovo gostil zvezdniško Švedsko, za katero bi lahko za razliko od tekme v Ljubljani zaigral tudi Alexander Isak.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes s Švico pomerila že desetič. Večkrat se je v obdobju državne samostojnosti srečala le še s štirimi reprezentancami. Z Norveško kar 13-krat, s Ciprom 12-krat, s Hrvaško 11-krat, s Slovaško pa desetkrat.

Slovensko obrambo bi lahko čakalo veliko dela. Švicarji so v petek že v prvem polčasu kar štirikrat zatresli mrežo Kosova. Foto: www.alesfevzer.com

V Baslu brez Mlakarja, Vipotnik od prve minute?

V konici napada bi lahko danes sodelovala Žan Vipotnik in Benjamin Šeško. Foto: Aleš Fevžer Izbranci Matjaža Keka bodo iskali pot do prve zmage v kvalifikacijah za SP 2026. Zaradi poškodbe je za razliko od kadra, ki se je v petek zoperstavil Švedom (2:2), iz igre izpadel Jan Mlakar. Slovenski selektor je napovedal nekaj sprememb v ekipi. Od prve minute bi lahko začel dvoboj tudi Žan Vipotnik, ki se je v petek izkazal kot zlati adut Slovenije, saj je vstopil v igro s klopi in nato v 90. minuti po podaji Benjamina Šeška izenačil rezultat na končnih 2:2.

Mladi Štajerec je v izjemni formi, tako za klub kot izbrano vrsto je zadel na zadnjih štirih tekmah. Tekmo v Baslu, kjer bo Slovenija gostovala tretjič, bodo sodili Francozi na čelu s Francoisem Letexierjem.

Na drugem srečanju skupine B se bosta v Prištini na stadionu Fadil Vokrri pomerila Kosovo in Švedska. Švedski selektor Jon-Dahl Tomasson je poln hvale na račun Kosova, ki je v petek doživel polom v Baslu (0:4), vse štiri zadetke pa prejel že v prvem polčasu. Danec, ki vodi Švede, vseeno ne bo podcenjeval tekmeca.

Alexander Isak se je v petek v Ljubljani le ogreval, ni pa vstopil v igro. Bo zaigral danes v Prištini? Foto: Aleš Fevžer

Danes bi lahko prvič, odkar je podpisal za Liverpool in postal rekorder premier league, za Švedsko zaigral Alexander Isak. V Ljubljani se je le ogreval, selektor pa je pojasnil, da bi najverjetneje vstopil v igro, če bi v Stožicah ostalo pri rezultatu 1:1. Ko pa so Skandinavci v 74. minuti povedli, se je selektor gostov odločil drugače.

Vinčić sodi Izraelu in Italiji, jo lahko Prosinečki zagode Hrvaški?

Slavko Vinčić bo delil pravico na Madžarskem, kjer igra domače tekme Izrael. Foto: Jure Banfi Na nevtralnem prizorišču na Madžarskem se bosta za točke pomerila Izrael in Italija. Azzurri so na prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja Gennara Gattusa v drugem polčasu nadigrali Estonijo (5:0), zdaj pa bodo skušali preskočiti še izraelsko oviro. Štirikratni svetovni prvaki so dvakrat zapored preskočili svetovno prvenstvo (2018 in 2022), v kvalifikacijski skupini pa so se po porazu proti Norveški znašli v težavah, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja v Debrecenu. Glavni sodnik srečanja bo Slovenec Slavko Vinčić.

Danes bo poleg Italije na delu še ena slovenska soseda. Zmagoviti niz bo skušala nadaljevati Hrvaška. V Zagrebu bo gostila Črno goro, ki jo vodi nekdanji as hrvaškega in svetovnega nogometa Robert Prosinečki.

Neuničljivi hrvaški kapetan Luka Modrić se je poleti iz Madrida preselil v Milano. Foto: Reuters

Bi lahko nekdanji igralec in trener Olimpije pokvaril načrte stanovskemu kolegu Zlatku Daliću? Kapetan Luka Modrić se bo na Hrvaškem prvič predstavil kot član Milana.

Lestvice:

