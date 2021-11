Slovenci so se poslovili z zmago. Norišnica na Poljudu, Rusi razveselili Hrvate.

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo z 2:1 strla Ciper in zasedla četrto mesto. Nastop na mundialu so si z zmago nad Rusijo zagotovili Hrvati.

Težave Matjaža Keka s poškodbami so se pred zadnjo tekmo kvalifikacij nadaljevale. Po ogrevanju je ostal še brez Andraža Šporarja in Mihe Mevlje, priložnost v začetni 11-erici sta tako dobila Žan Celar, ki se je izkazal, in Jure Balkovec. Slovenci so v prvi polovici uvodnega polčasa prevladovali,

Celar se je v 25. minuti celo razveselil prvenca v slovenskem dresu, a je sodnik po ogledu videoposnetka gol zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Polčas se je končal z začetnih 0:0, so pa Slovenci v začetku drugega hitro povedli, še na drugi zaporedni tekmi se je pod gol podpisal povratnik Miha Zajc. V 84. minuti je na 2:0 s prvencem zvišal Adam Gnezda Čerin, ki mu je lepo asistiral Celar. Ko je že kazalo, da se bi obračun lahko končal z 2:0, je v 89. minuti Andronikos Kakoulis z evrogolom matiral Jana Oblaka in postavil končnih 2:1.

Slovenci so kvalifikacije, zadnjo tekmo so igrali natanko 20 let po nepozabni uvrstitvi na SP 2002, končali na četrtem mestu, tretjih Slovakov, ki so s 6:0 odpravili Malto, jim ni uspelo prehiteti.

Kudrjašov z avtogolom popeljal Hrvate na SP

Hvrati so po avtogolu Rusov skočili na prvo mesto in v Katar. Foto: Guliverimage

V slovenski skupini H se je v zadnjem krogu odločalo o marsičem. Rusija in Hrvaška sta se v velikem derbiju v Splitu pomerili za prvo mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na SP 2022 v Katar (drugouvrščeno ekipo čakajo marca 2022 dodatne kvalifikacije). Rusom je za zmago v skupini zadoščal remi, Hrvati so pred 30.000 gledalci na Poljudu potrebovali zmago.

Izjemno napadalno so se lotili zbornaje komande, ki se je večino časa branila, uspešno pa jo je pri želenem rezultatu dolgo držal razpoloženi vratar Matvej Safonov. Ta je do 81. minute ohranjal mrežo nedotaknjeno, nato pa ga je premagal kar rojak Fedor Kudrjašov. Rezultat se po avtogolu Rusije ni več spremenil in "kockasti" so se lahko začeli veseliti prvega mesta in uvrstitve na mundial.

Srbi in Švedi potrebujejo nujno zmago

Cristiano Ronaldo si želi danes zagotoviti vozovnico za SP 2022. Foto: Reuters Danes ne bo manjkalo neposrednih spopadov vodilnih ekip, ki bodo odločale o potnikih na SP 2022. Poleg tiste v Splitu bosta v središču pozornosti še obračuna v Lizboni in Sevilli. Na Portugalskem se bo Cristiano Ronaldo, svetovni rekorder po številu zadetkov v dresu izbrane vrste (dosegel je že 115 golov), z ekipo pomeril s Srbi, ki imajo enako število točk, a boljšo razliko v zadetkih, tako da jim za končno prvo mesto zadošča že remi.

Brez zmagovalca se je spomladi končal tudi dvoboj v Beogradu (2:2), ko so bili Portugalci oškodovani za zmagoviti zadetek v sodnikovem podaljšku, ko je Ronaldo potisnil žogo čez črto gola, a sodnik Danny Makkelie na veliko ogorčenje portugalskega superzvezdnika ni priznal zadetka. Nizozemec, ki je veliko prahu s sodniškimi odločitvami dvigoval tudi na letošnji polfinalni tekmi med Anglijo in Dansko, sicer danes sodi spopad med Hrvaško in Rusijo v Splitu. Srbi pod vodstvom Dragana Piksija Stojkovića še niso izgubili v kvalifikacijah, danes pa na ''tekmi desetletja'', kot so jo poimenovali nekateri srbski mediji, potrebujejo nujno zmago.

Zlatan Ibrahimović na zadnjem treningu v Sevilli ni skrival dobre volje. Danes za napredovanje na prvo mesto potrebujejo nujno zmago nad Španijo. Foto: Reuters

Napeto bi lahko bilo tudi v Sevilli. Španci bodo v obračun s Švedi na stadionu Cartuja vstopili s prednostjo, saj jim za ohranitev prvega mesta zadošča že točka. Skandinavci so še dva kroga pred koncem imeli vse v svojih rokah, a so si nato z nepričakovanim porazom v Gruziji, čeprav je zaigral tudi Zlatan Ibrahimović, pokvarili možnosti. Danes potrebujejo v Andaluziji nujno zmago, drugače bodo morali nastop na SP 2022 naskakovati prek dodatnih kvalifikacij.

Azzurri na zahtevnem izpitu, lahko delo za Angleže

Italijane v zadnjem krogu čaka gostovanje na Severnem Irskem. Foto: Guliverimage Drame ne bo manjkalo niti v ponedeljek, ko bosta v središču pozornosti letošnja finalista Eura. Evropski prvak Italija se je po nedavnem remiju s Švico, ko je Jorginho v 90. minuti zapravil kazenski udarec, znašel v težavah. Azzurri imajo resda boljšo razliko v zadetkih od Švicarjev, a jih čaka zahtevno gostovanje v Belfastu, medtem ko bo Švica pred domačimi navijači pričakala Bolgarijo.

Angležem lahko v skupini I prvo mesto prepreči le neverjeten čudež. Trije levi namreč potrebujejo le še točko (če Poljska doma ne bo premagala Madžarske, ne potrebujejo niti te), da si tudi matematično zagotovijo vozovnico za SP 2022. Gostovali bodo pri eni izmed najslabših reprezentanc na svetu, evropskem palčku San Marinu, tako da velja pričakovati visoko zmago Otočanov.

Druga zaključna žoga za Nizozemsko

Nizozemec Memphis Depay je z 11 zadetki najboljši strelec evropskega dela kvalifikacij za SP 2022. Foto: Guliverimage Skupinski del kvalifikacij za SP 2022 se bo končal v torek. Najbolj bo zanimivo v skupini G, kjer imajo vse v svojih rokah Nizozemci. V soboto so zapravili prvo zaključno žogo v Podgorici, tokrat pa morajo le ostati neporaženi v Rotterdamu proti Norveški. Če jim bo uspelo, bodo prihodnje leto zaigrali v Katarju, če pa bi jim vikingi prekrižali načrte, bi se lahko v boj za prvo mesto vmešala tudi Turčija, ki jo čaka zahteven izziv, gostovanje pri nepredvidljivi Črni gori.

V skupini D, kjer si je Francija zagotovila prvo mesto, so play-offu najbližje Finci, a so v igri za drugo mesto tudi še vedno neporaženi Ukrajinci, ki pa so na kar šestih od sedmih tekem remizirali. Tokrat jih čaka gostovanje pri razočarani BiH v Zenici.

V skupini E je že jasno, da bosta v dodatnih kvalifikacijah nastopila tako Wales kot Češka. Vprašanje je le, kdo se bo v play-off podal zaradi drugega mesta v skupini, kdo pa s seznama zmagovalcev skupin lige narodov, na katerem si bo play-off zagotovo priigrala Avstrija.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe spomladi 2022 čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. To bosta Avstrija oziroma slabša iz skupine E (Wales oziroma Češka). Za zdaj so si nastop v Katarju kot zmagovalke skupin zagotovile štiri evropske reprezentance. To so Danska, Nemčija, Francija in Belgija.

Kvalifikacije za SP 2022, skupina H: Skupina H:

Nedelja, 14. november:

Slovenija : Ciper 2:1 (0:0)

Zajc 48., Gnezda Čerin 84.; Kakoulis 89. Hrvaška : Rusija 1:0 (0:0)

Kudrjašov 81./ag



Malta : Slovaška 0:6 (0:3)

Rušnak 6., 16., Duda 8., 69, 80., De Marco 72.; R.K.: Camenzuli 47./Malta, Teuma 51./Malta Konec tekem: Slovenci so do konca zadržali tesno vodstvo in kvalifikacije končali z zmago z 2:1 nad Ciprom in četrtim mestom. Veličastno je pri južnih sosedih, ki so se po avtogolu Rusije na Poljudu veselili zmage z 1:0, prvega mesta in vstopnice za Katar. Slovaki so za konec s 6:0 odpihnili Malto in končali kot tretji. 89. minuta: po izjemnem strelu s kakih 18 metrov je Andronikos Kakoulis matiral Jana oblaka in znižal na 2:1. 84. minuta: po lepi akcije Slovenije, v kateri je z zadnjo podajo sodeloval Celar, je do prvenca v slovenskem dresu prišel Adam Gnezda Čerin. Slovenija : Ciper, 2:0: Medtem tudi sprememba rezultata na Poljudu. Več kot 30.000 gledalcev se v močnem nalivu v Splitu veseli. Safonov je premagan, a gola niso dosegli Hrvati, pač pa si ga je zbornaja komanda zabila kar sama. Pod avtogol se je podpisal Fedor Kudrjašov. Hrvati so trenutno pri vstopnici za SP. 72. minut: Celar upravičuje Kekovo zaupanje, znova je bil v priložnosti za gol, a so Ciprčani razrešili, v ugodnem položaju za zvišanje vodstva tudi Balkovec, a ni najbolje streljal. Na Poljudu še vedno 0:0. Slovaki pa so na Malti zakurili petardo. 61. minuta: V Stožicah še naprej terenska prevlada Slovencev, a brez resnejših priložnosti za zvišanje vodstva. Medtem Hrvati še naprej iščejo pot do vodstva, a prek Safronova za zdaj ne gre. Slovaki držijo vodstvo iz 16. minute (3:0). 48. minuta: Stojanović je prodrl v kazenski prostor, streljal, a je žogo odbil eden od ciprskih branilcev, žoga je prišla do Zajca, ta pa tokrat ni zapravil priložnosti in zadel za vodstvo 1:0. Na Poljudu še naprej prevlada Hrvatov, a za zdaj je junak ruski vratar Matvej Safonov, ki je v začetku drugega polčasa odlični ubranil strel z glavo Maria Pašalića. Polčas: v zadnjih desetih minutah prvega polčasa brez resnejših priložnosti za Slovence, še najboj nevarno je bilo ob novem poskusu Celarja, a brez težav za gostujočega vratarja. Reprezentanci na odmor z 0:0. Isti rezultat tudi na Poljudu, kjer Hrvati proti Rusom v boju za prvo mesto iščejo zmago. Slovaška na Malti vodi s 3:0. 36. minuta: V 31. minuti so Kekovi varovanci ostali še brez poškodovanega Verbiča, namesto njega je v igro vstopil Sandi Lovrič. Ciprčani so zaigrali bolj strnjeno v obrambi in Slovencem ne dopuščajo več takšnih priložnosti, kot v prvem delu uvodnega polčasa, v Stožicah ostaja 0:0. Tudi v Splitu, kjer imajo gostitelji tako terensko kot strelsko premoč, ostaja pri začetnem rezultatu. Slovaki še naprej vodijo 3:0. 25. minuta: obleganje vrat Cipra se je končalo z žogo v gostujoči mreži, Žan Celar, ki je tik pred tekmo zamenjal Andraža Šporarja v prvi 11-erici, se je razveselil prvenca v reprezentančnem dresu. A ni se veselil dolgo. Sodnik po ogledu videoposnetka zaradi prepovedanega položaja gola ni priznal. 23. minuta: Petar Stojanović je z roba kazenskega prostora s predložkom zaposlil Miho Zajca pred golom, ta pa je z glavo streljal mimo gola. 15. minuta: slovenska terenska prevlada v Stožicah, kjer se praktično celotno dogajanje odvija pred vrati gostov, zapretila sta po kotu z glavo Jasmin Kurtić, ki mu je veselje preprečila vratnica, in Benjamin Verbič prav tako z glavo, a je Neofytos Michail s konicami prstov žogo poslal prek gol. Slovaki na Malti vodijo že s 3:0, na Poljudu, kjer poteka glavna tekma dneva v skupini, med Hrvati in Rusi ostaja začetnih 0:0. 5. minuta: Slovenci so si priigrali prvo lepšo priložnost, ki jo je zaključil razigrani Miha Zajc, a je njegov strel zletel kakšen meter mimo vrat. V Splitu so na uvodu bolj nevarni Hrvati, Ivan Perišić je zapretil, a je ruski vratar njegov strel zaustavil. Medtem Slovaki na Malti vodijo že z 2:0. Slovenski nogometaši neuspešne kvalifikacije za SP, v katerih so možnost za nastop na mundiali v Katarju zapravili že pred časom, zaključujejo v Stožicah proti Cipru. Selektor Matjaž Kek je v prvo 11-erico uvrstil spodnje varovance, tik pred začetkom je prišlo do dveh menjav, namesto Mihe Mevlje bo začel Jure Balkovec, Slovenci ne bodo mogli računati na načetega Andraža Šporarja, priložnost je Kek ponudil Žanu Celarju. To je slovenska 11-erica za začetek tekme s Ciprom: 🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za današnjo tekmo s Ciprom 🚨#SrceBije #WCQ pic.twitter.com/eLUa5bc6Hc — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 14, 2021 VROČE V SPLITU:

Vroče bo ob 15. uri v Splitu. Hrvaška želi izkoristiti prednost navijaškega kotla, ki ga ponuja Poljud (tam je pred dvema mesecema s 3:0 nadigrala Slovenijo), in pred 30 tisoč glasnimi navijači premagali Rusijo. Če bi ji uspelo, se bodo aktualni svetovni podprvaki uvrstili na SP 2022, če pa bodo Rusi ostali neporaženi, bodo ''kockasti'' pot do Katarja iskali v play-offu.

Hrvaški navijači bodo danes napolnili splitski Poljud skoraj do zadnjega mesta. Foto: Guliverimage