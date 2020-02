Že danes bo jasno, koliko je ura

"Veliko smo preigrali skupaj, pa tudi na klubski ravni smo imeli vsi reprezentanti močne tekme, močne preizkušnje. Jedro reprezentance je v dresu Dobovca igralo elitni del lige prvakov, tu sva še midva z Matejem. Prihajajo pa tudi mladi, ki bodo dodali svoje. Imamo dobro reprezentanco, ki je zmes izkušenj, prekaljenih igralcev in mladosti. Prepričan sem, da bomo pokazali pravi obraz," pred prvo tekmo v Brnu razmišlja kapetan Igor Osredkar, ki meni, da bi bila današnja zmaga lepa popotnica za nadaljnji potek kvalifikacij.

Seznam slovenske izbrane vrste:

Čehi na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto (Slovenija je 17.). Vodi jih selektor Tomáš Neumann. Na evropskih prvenstvih so zbrali deset nastopov, dvakrat so bili bronasti (2003 in 2010). Na svetovnem prvenstvu so bili že trikrat. "Čehi so pomladili svoje vrste, bratov Mares ni več, manjka poškodovani kapetan Rešetar, ni niti prvega vratarja Gerčaka. A to je še vedno zelo dobra ekipa, okostje tvorijo igralci najboljše češke ekipe Era Pack," opozarja slovenski kapetan.

Na SP se bo s tega turnirja prebil le zmagovalec skupine, drugouvrščenega pa čakajo dodatne kvalifikacije.