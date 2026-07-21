Po Šporarju v boju za ligo prvakov zabija še Gorenc Stanković #vŽivo

Začel se je drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v sredo mudil v Albaniji pri Egnatii. Barve tujih klubov v tem delu tekmovanja brani tudi nekaj slovenskih legionarjev. Kot prva sta bila na igrišču Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba v prvi postavi). S Slovanom iz Bratislave sta gruzijsko Iberio premagala z 2:0. Šporar je dosegel prvi gol. Zvečer igrajo tudi Erik Janža (Gornik), Miha Zajc (Dinamo), Jon Gorenc Stanković (Sturm) in Timi Max Elšnik (Crvena zvezda). Slovenski kapetan Sturma je že v četrti minuti zadel za vodstvo proti škotskemu klubu Hearts.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 21. julij

Slovenski prvak Celje je prvič v klubski zgodovini začel kvalifikacije za ligo prvakov v drugem krogu. To mu omogoča imeniten privilegij, saj mora v poletnih kvalifikacijah preskočiti zgolj eno oviro, pa si bo že zagotovil dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Želje Celjanov segajo še višje. Pod vodstvom Vitorja Campelosa bodo skušali pisati zgodovino in najprej izločiti albanskega prvaka Egnatio, nato pa drzno trkati na nova vrata evropskih uspehov. Grofje, ki so v 1. SNL vstopili z domačim spodrsljajem proti Muri (2:2), v poletnem prestopnem roku pa dodobra prevetrili udarno postavo, bodo na prvi tekmi drugega kroga gostovali v Albaniji pri Egnatii.

Lani so se tam mudili nogometaši Olimpije in po podaljšku zmagali s 4:2. To je bil eden redkih srečnih evropskih večerov v prejšnji sezoni za zmaje. Če bi v sredo takšnega doživeli Celjani, bi lahko bilo prihodnji teden na povratni tekmi v knežjem mestu zelo veselo. Slovenski prvaki bodo na jugu Balkana gostovali v sredo ob 21. uri. To bo tudi zadnje dejanje "prvega polčasa" uvodnega kroga kvalifikacij za najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Miha Zajc razkril otroško željo

Miha Zajc Foto: Ana Kovač Nastop med evropsko elito, za zdaj je znanih 29 od 36 udeležencev bogatega tekmovanja, si bo skušalo zagotoviti tudi nekaj slovenskih legionarjev. Ko je Miha Zajc v začetku meseca dopolnil 32 let, je na rojstnodnevnem slavju s klubom pred soigralci priznal, da bi ga najbolj razveselilo, če bi se z Dinamom uvrstil v ligo prvakov. "Rad bi enkrat zaigral tudi v ligi prvakov," je dejal Primorec, ki se je v prejšnji sezoni na povabilo Zvonimirja Bobana pridružil zagrebškemu velikanu in takoj pridobil simpatije navijačev in hrvaške javnosti. Postal je eden izmed nosilcev igre, Dinamo pa mu bo skušal uresničiti otroško željo.

Za evropske tekme je pri Dinamu prijavljen tudi 19-letni obetavni Slovenec Sven Šunta. Zagrebčanom ni bil naklonjen žreb, saj jim je za prvega tekmeca dodelil švicarskega prvaka Thun.

Janža v turškem kotlu, lahko Kadrić maščuje Olimpijo?

Erik Janža je letos z Gornikom osvojil prvo lovoriko, odkar je na Poljskem. Osvojil je pokal. Foto: Guliverimage Zelo zahteven žreb ima tudi poljski pokalni zmagovalec in podprvak Gornik Zabrze, pri katerem kapetanski trak nosi slovenski reprezentant Erik Janža. Gostuje v turškem kotlu pri Fenerbahčeju.

V Gradcu ima izziv Jon Gorenc Stanković. Kapetan Sturma je pričakal škotskega podprvaka Hearts, ki so ga v prejšnji sezoni le minute delile od fantastičnega podviga, osvojitve naslova škotskih prvakov, s katerim bi prekinil izjemno dolgo prevlado glasgowskih velikanov.

Na severu Evrope se mudi Haris Kadrić. Litovski prvak Kauno Žalgiris gostuje pri KI Klaksviku na Ferskih otokih.

Crvena zvezda je favorit proti Larneju, prvaku Severne Irske. Rdeče-beli imajo visoke ambicije. Pod vodstvom Dejana Stankovića se želijo vrniti v ligi prvakov. Timi Max Elšnik igra od prve minute.

Takole se je Jon Gorenc Stanković veselil zadetka v mreži škotskega kluba Hearts. Foto: Guliverimage

Nastopi slovenskih legionarjev pa se s tem v drugem krogu kvalifikacij še ne končajo. Jure Balkovec bo z Omonio v sredo gostil Kairat, Gašper Trdin pa bo z Levskim v sosedskem spopadu pričakal romunskega prvaka iz Craiove.

V ligi prvakov ne bo manjkalo Slovencev

Nastop v ligaškem delu lige prvakov si je že zagotovilo 29 klubov. Med velikani, ki bodo tako v paradnem konju Evropske nogometne zveze (Uefa) odigrali najmanj osem tekem, je tudi nekaj klubov s slovenskimi legionarji.

Jan Oblak je edini Slovenec, ki je v ligi prvakov zbral več kot sto nastopov. Foto: Guliverimage

To so Atletico Madrid (Jan Oblak), Manchester United (Benjamin Šeško), Club Brugge (Tian Nai Koren) in Slavia Praga (Danijel Šturm), morda pride v poštev tudi Inter Milano (Luka Topalović).

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 21. julij

Sreda, 22. julij