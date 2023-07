V živo: Olimpija za ligo prvakov z "odpisanim" Nukićem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začela se je evropsko nogometno poletje. Slovenski prvak Olimpija na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov gosti latvijsko Valmiero. Dogajanje na Sporalu spremljamo v živo. Prva postave Olimpije: Posavec, Nukić, Silva, Elšnik, Doffo, Sešlar, Fernandez, Muhamedbegović, Ratnik, Silva in Vidovšek. Začel je torej tudi Mustafa Nukić, ki spomladi pri Alberti Rieri ni več dobival veliko minut.

Henriques: V nobeni državi ni lahko biti prvak

Henriques bo vodil prvo evropsko tekmo v svoji že skoraj tri desetletja dolgi karieri. Foto: Ana Kovač Na papirju je favorit Olimpija, a iz tabora zeleno-belih opozarjajo, da bo Valmiera vse prej kot lahek tekmec. Po mnenju Portugalca, ki je prevzel trenersko paličico od Alberta Riere, so možnosti obeh klubov polovične. 50 proti 50. "V nobeni državi ni lahko biti državni prvak, zato si latvijska ekipa zasluži spoštovanje. Dejstvo je, da v letošnji sezoni niso več v boju za ubranitev naslova, toda na zadnji prvenstveni tekmi so s 6:0 premagali Tukums," je dal Joao Henriques vedeti, da je Valmiera prišla v pravo formo ob nepravem času za Olimpijo, ki v nasprotju s tekmecem še ni začela prvenstvene sezone.

Valmiera ima v svojih vrstah številne legionarje, trener Olimpije je najbolj izpostavil mladega ukrajinskega reprezentanta Ivana Želizka, ki se je pred kratkim izkazal na evropskem prvenstvu do 21 let. Njegov trener Jurgis Kalns je pred srečanjem v Ljubljani pohvalil kombinatorno igro Olimpije v napadu, v kateri igralci spreminjajo položaje. "Obožujejo posest žoge, a njihova igra ni tako hitra," sporoča 40-letni Latvijec, ki vlogo favorita pripisuje Olimpiji, a hkrati zagotavlja, da bi ji lahko Valmiera prekrižala načrte. "Naša naloga je, da jo na prvi tekmi utišamo," je izpostavil cilj in pohvali odlične igralne razmere na stadionu v Stožicah.

Kapić je igral v dresu Gorice. Foto: Vid Ponikvar Rifetom Kapićem, 28-letnim legionarjem iz BiH, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji (Gorica), nato pa se preselil v Švico (Grasshoppers). Kariero je nadaljeval v Moldaviji, BiH, Nemčiji in Ukrajini, zdaj pa se je po poročanju Transfermarkta (prestop naj bi bil vreden kar 500 tisoč evrov) pridružil Valmieri, za katero na začetku kvalifikacij še ne more igrati, saj ni bil pravočasno prijavljen. Valmiera, trenutno tretjeuvrščeni klub v Latviji, je po poročanju Transfermarkta v ponedeljek sklenila dogovor z, 28-letnim legionarjem iz BiH, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji (Gorica), nato pa se preselil v Švico (Grasshoppers). Kariero je nadaljeval v Moldaviji, BiH, Nemčiji in Ukrajini, zdaj pa se je po poročanju Transfermarkta (prestop naj bi bil vreden kar 500 tisoč evrov) pridružil Valmieri, za katero na začetku kvalifikacij še ne more igrati, saj ni bil pravočasno prijavljen.

Ob 20.45 se bosta pomerila prvaka Kosova in Bolgarije, Ballkani in Ludogorec Razgrad, morebitna tekmeca zmajev v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, če bodo zmaji preskočili latvijsko oviro.

