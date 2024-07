Velik dan za Celjane, vse oči uprte v Baltik

Evropska klubska sezona 2024/25 se je začela s tekmami prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Na prvi tekmi je litovski prvak Panevežys s 3:0 premagal serijskega finskega šampiona HJK Helsinki. Na Baltiku bo zanimivo tudi v sredo, saj bo slovenski prvak Celje gostoval v Estoniji in skušal evropsko sezono, od katere pričakuje veliko, začeti s pozitivnim rezultatom proti Flori. V prvem krogu se bodo predstavili tudi trije slovenski legionarji, ki branijo barve prvakov Bosne in Hercegovine, Latvije ter Slovaške.

To je uvodno dejanje kvalifikacij za ligo prvakov, ki v tej sezoni prinaša kopico novosti. Namesto skupinskega dela bo zaživel ligaški del s kar 36 klubi. Sedem si jih bo skušalo izboriti nastop v kvalifikacijah, med njimi tudi Celje.

Celjani proti staremu znancu 1. SNL

Konstantin Vassiljev je med letoma 2007 in 2012 v 1. SNL odigral 124 tekem ter za Nafto in Koper prispeval 16 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Izbranci Damirja Krznarja, nedavno se je pripravam priključil tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki se je izkazal na letošnjem Euru v Nemčiji, bodo skušali v prvem krogu preskočiti estonsko oviro. Flora Tallinn je za razliko od slovenskega prvaka Celja že dolgo v tekmovalnem procesu, saj v Estoniji poteka sezona v enem koledarskem letu in se igra tudi čez poletje. Tudi zdaj, ko v Nemčiji vzporedno poteka evropsko prvenstvo.

Zanimivo je, da Flora prisega zgolj na domače igralce, med katerimi Slovenijo odlično pozna Konstantin Vassiljev. 39-letni veteran estonskega nogometa in dolgoletni reprezentant je pred davnimi leti užival v 1. SNL, kjer je nosil dres Nafte in Kopra. Zdaj bo poskušal prekrižati načrte ambicioznim Celjanom, ki bodo v novo sezono vstopili z okrepljenim kadrom, v Evropi pa želijo vztrajati vsaj do konca zime in zaigrati v glavnem delu enega izmed treh evropskih pokalov.

Celjani v 2. krogu proti Bajriću in ekipi?

Aleks Pihler se je poleti iz Maribora preselil v BiH. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če bi želeli Celjani zaigrati v ligi prvakov in s tem pridobiti več kot 23 milijonov evrov denarne nagrade, ki jo podeljuje Uefa, bi morali v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire zapored. Najprej Floro iz Estonije, nato pa v drugem krogu boljšega iz obračuna med prvakoma Slovaške in Severne Makedonije, Slovanom in Strugo. Za moštvo iz Bratislave, s katerim se je lani v skupinskem delu konferenčne lige merila ljubljanska Olimpija, vsak klub je zmagal v gosteh, igra tudi občasni slovenski reprezentant Kenan Bajrić.

Ni edini slovenski legionar, ki ga ta teden čakajo nastopi v kvalifikacijah za ligo prvakov. V sredo se bosta predstavila tudi branilec latvijskega RFS Žiga Lipušček in novopečeni član prvaka BiH, Borca iz Banja Luke, Aleks Pihler.

Povratne tekme prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo odigrane prihodnji teden, Celjani bodo pričakali Floro na stadionu Z'dežele v torek, 16. julija.

