Pozor, Latvijci želijo utišati Stožice!

Danes se uradno začenja evropska sezona za slovenske nogometne klube. Prvak Olimpija bo na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov ob 20. uri v Stožicah gostil latvijsko Valmiero. Trener zmajev Joao Henriqeus zelo spoštuje tekmeca, strateg Valmiere Jurgis Kalns pa ne skriva želje, da njegovi igralci prekrižajo načrte gostiteljem. O tem, s kako ambicioznim in neugodnim tekmecem ima opravka Olimpija, priča tudi podatek, da se je Valmiera okrepila z nekdanjim znancem 1. SNL.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (prve tekme):

Torek, 11. julij:

Nogometno dogajanje se bo danes začelo ob 17. uri po slovenskem času v Armeniji, kjer bo Urartu gostil prvaka BiH, tri ure pozneje pa bo še kako zanimivo v Ljubljani. V Stožicah se bosta na tekmi, ki prinaša ogromen vložek, saj bo zmagovalec obračuna v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov deležen posebnih privilegijev in priložnosti za mikavno nadaljevanje evropske sezone, spopadla prvaka Slovenije in Latvije.

Henriques: V nobeni državi ni lahko biti prvak

Joao Henriques bo zvečer vodil prvo evropsko tekmo v svoji že skoraj tri desetletja dolgi karieri. Foto: Ana Kovač Na papirju je favorit Olimpija, a iz tabora zeleno-belih opozarjajo, da bo Valmiera vse prej kot lahek tekmec. Po mnenju Portugalca, ki je prevzel trenersko paličico od Alberta Riere, so možnosti obeh klubov polovične. 50 proti 50. "V nobeni državi ni lahko biti državni prvak, zato si latvijska ekipa zasluži spoštovanje. Dejstvo je, da v letošnji sezoni niso več v boju za ubranitev naslova, toda na zadnji prvenstveni tekmi so s 6:0 premagali Tukums," je dal Joao Henriques vedeti, da je Valmiera prišla v pravo formo ob nepravem času za Olimpijo, ki v nasprotju s tekmecem še ni začela prvenstvene sezone.

Valmiera ima v svojih vrstah številne legionarje, trener Olimpije je najbolj izpostavil mladega ukrajinskega reprezentanta Ivana Želizka, ki se je pred kratkim izkazal na evropskem prvenstvu do 21 let. Njegov trener Jurgis Kalns je pred srečanjem v Ljubljani pohvalil kombinatorno igro Olimpije v napadu, v kateri igralci spreminjajo položaje. "Obožujejo posest žoge, a njihova igra ni tako hitra," sporoča 40-letni Latvijec, ki vlogo favorita pripisuje Olimpiji, a hkrati zagotavlja, da bi ji lahko Valmiera prekrižala načrte. "Naša naloga je, da jo na prvi tekmi utišamo," je izpostavil cilj in pohvali odlične igralne razmere na stadionu v Stožicah.

Stari znanec 1. SNL izbral ponudbo iz Latvije



Rifet Kapić se je pred leti dokazoval tudi v dresu Gorice v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Rifetom Kapićem, 28-letnim legionarjem iz BiH, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji (Gorica), nato pa se preselil v Švico (Grasshoppers).



Kariero je nadaljeval v Moldaviji, BiH, Nemčiji in Ukrajini, zdaj pa se je po poročanju Transfermarkta (prestop naj bi bil vreden kar 500 tisoč evrov) pridružil Valmieri, za katero na začetku kvalifikacij še ne more igrati, saj ni bil pravočasno prijavljen. Valmiera, trenutno tretjeuvrščeni klub v Latviji, je po poročanju Transfermarkta v ponedeljek sklenila dogovor z, 28-letnim legionarjem iz BiH, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji (Gorica), nato pa se preselil v Švico (Grasshoppers).Kariero je nadaljeval v Moldaviji, BiH, Nemčiji in Ukrajini, zdaj pa se je po poročanju Transfermarkta (prestop naj bi bil vreden kar 500 tisoč evrov) pridružil Valmieri, za katero na začetku kvalifikacij še ne more igrati, saj ni bil pravočasno prijavljen.

Pri Olimpiji, ki bo podobno kot Valmiera v tej evropski sezoni odigrala najmanj štiri tekme, bodo na uvodnem evropskem srečanju nastopili skoraj vsi najboljši. Manjkal bo le mladi avstrijski branilec Pascal Juan Estrada. Danes bi tako lahko tudi v Evropi za Olimpijo poleg trenerja Henriquesa debitirali Raul Alexander Florucz, Nemanja Motika, Saar Fadida, Ahmet Muhamedbegović, Jorge Silva in Pedro Lucas.

Olimpiji se letos ponuja izjemna priložnost, da prvič v zgodovini kluba zaigra v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Če bo preskočila vsaj dve oviri, si bo zagotovila dolgo evropsko jesen. Foto: Nik Moder/Sportida

Ob 20.45 se bosta pomerila prvaka Kosova in Bolgarije, Ballkani in Ludogorec Razgrad, morebitna tekmeca zmajev v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, če bodo zmaji preskočili latvijsko oviro.

Na Irskem se obeta zanimiv obračun. Spopadla se bosta Shamrock Rovers in islandski prvak Breidablik, ki je za zdaj najbolj vroč klub v evropskih tekmovanjih, saj je na predkvalifikacijskem turnirju najprej nadigral prvaka San Maria Tre Penne (7:1), nato pa se znesel še nad črnogorskim prvakom Budućnost Podgorica (5:0).

