V živo: Prvi gol Fincev ni veljal, drugi pač in Maribor je izgubljen

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (povratna tekma):



HJK Helsinki - Maribor 1:0 (0:0) /2:0/

Hostikka 53.



60. min: Namesto Božića v igro Sirk. Karanović zdaj vse stavi na napad.



57. min: Maribor se ne predaja. Baturina si je izboril prostor na robu kazenskega prostora, dobro streljal, a je Hazard z zadnjimi močmi branil.



54. min: Napaka v obrambi Maribora in s prvim evropskim golom Santerija Hostikke Helsinki vodijo z 1:0 oziroma že 3:0 v skupnem seštevku.



Začel se je drugi polčas. Takoj dve menjavi pri Mariboru: namesto Kronavetra Vipotnik in namesto Brnića Laušić. Po 1. polčasu v Helsinkih 0:0.



Nocoj bojevita, odločna podoba našega moštva. Še vedno z upanjem o preobratu, ki bi bil še bližje, če bi sodnik Stieler po prekršku nad Baturino pokazal na belo točko...#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #HJKMB pic.twitter.com/ilcuauUcsK — NK Maribor (@nkmaribor) August 11, 2022 45+2 min: Pravi hokejski nalet je v kazenskem prostoru prejel Baturina, a sodnik ne piska ničesar. In tako se končuje prvi polčas brez golov.



45. min: Še en nevaren predložek Božića v kazenski prostor, a Finci so razčistili.



32. min: Gol Helsinkov! Ki pa zaradi prekrška ne velja. Po prostem strelu je z glavo streljal Abubakari. Znova Maribor negotov ob prekinitvi.



30. min: Browne je preigraval v kazenskem prostoru prišel do strela, a premalo močno za vratarja Maribora Bergsna.



21. min: Še Mitroviću rumeni karton, ki pomeni, da naslednje tekme ne bo smel igrati.



20. min: Lepa podaja Kronavetra s peto nazaj, Brnić je streljal z roba kazenskega prostora. Tudi on le za malo mimo nasprotnikovega gola. Zelo odločen začetek Maribora.



14. min: Rumeni Karton za Repasa, ki tako na naslednji evropski tekmi ne bo mogel igrati.



12. min: Lep dribling Jana Repasa in nato dober strel s 25 metrov, a je zletela le malo čez finski gol.



Pred 7.000 navijači se v Helsinkih začenja Mariborov boj za četrti predkrog evropske lige. Tri spremembe glede na prvo tekmo v Ljudskem vrtu: Šoštarič Karič namesto poškodovanega Watsona, Kronaveter je zamenjal Vipotnika, Božić pa Antolina. Vijol’čnih 11 v boju za podvig:@hjkhelsinki 🆚 @nkmaribor, ob 18.00



Nedeljski neuspeh na večnem derbiju z Olimpijo (0:2), žvižgi občinstva po že četrtem zaporednem porazu Maribora v vseh tekmovanjih, padec na zadnje mesto na lestvici 1. SNL in nove zdravstvene težave v taboru vijolic … V Ljudskem vrtu v teh dneh ne cvetijo rožice, a zgoščen poletni ritem dokazovanja na dveh frontah jim je že v četrtek ponudil novo priložnost, na kateri so iskali pot do tako želene zmage, dviga samozavesti in uvrstitve v četrti predkrog evropske lige.

Pred 7.000 navijači je Maribor tekmo začel s tremi spremembami v prvi postavi na prvo tekmo v Ljudskem vrtu: Svet Šoštarič Karič namesto poškodovanega Maxa Watsona, Rok Kronaveter je zamenjal Žana Vipotnika, Marko Božić pa Aljaža Antolina. Slovenski prvaki so takoj pokazali precej želje za gol, že v 12. minuti je s 25 metrov streljal Jan Repas. Osem minut pozneje je po lepi podaji Kronavetra s peto nazaj Brnić je streljal z roba kazenskega prostora. A obakrat je žoga zletela malo mimo finskih vrat.

Sta pa Repas in Nemanja Mitrović dobila rumeni karton, ki za oba pomeni, da bosta morala izpustiti naslednjo evropsko tekmo. V 31. minuti je po prostem strelu Malik Abubakari zatresel mariborski gol. Ker pa je predtem odrinil Vladana Vidakovića, sodniki gola niso priznali. Ostalo je 0:0. Še en dramatičen trenutek prvega polčasa pa v sodnikovem dodatku, ko je Arttu Hoskonen v kazenskem prostoru po hokejsko naletel v Roka Baturino. Pa se sodnik ni oglasil.

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (povratne tekme): Torek, 9. avgust:

Shkupi : Shamrock Rovers* 1:2 (0:0) /1:3/ Četrtek, 11. avgust:

18.00 HJK Helsinki - Maribor /2:0/

19.00 Slovacko - Fenerbahče /0:3/

19.00 Zürich - Linfield /2:0/

20.00 F91 Dudelange - Malmö /0:3/

20.30 Slovan Bratislava - Olympiakos /1:1/

21.00 Partizan Beograd - AEK Larnaka /1:2/ // - rezultat prve tekme

Nastop v ligi Europa ima že zagotovljenih 12 ekip: Roma, Lazio (oba Italija), Arsenal, Manchester United (oba Anglija), Betis, Real Sociedad (oba Španija), Union Berlin, Freiburg (oba Nemčija), Nantes, Rennes (oba Francija), Braga (Portugalska), Feyenoord (Nizozemska)