Ronaldo ne skriva sreče, Srbi stiskajo pesti za Litvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo v kvalifikacijah za Euro 2024 dejavni v skupinah A, F, G in J. Zaključno žogico za nastop na velikem tekmovanju v Nemčiji imata Madžarska in Slovaška, vstopnico si lahko, čeprav danes ne igra, zagotovi tudi Srbija, ki bo stiskala pesti za pozitiven rezultat Litve v Črni gori. V središču pozornosti bo tudi portugalski rekorder Cristiano Ronaldo, ki bi lahko z novimi zadetki na lestvici najboljših strelcev tega kvalifikacijskega ciklusa poskočil na prvo mesto.

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Slovenska nogometna reprezentanca se bo z izzivom prve zaključne žogice za nastop na Euru 2024 spopadla v petek v Köbenhavnu, danes pa bi lahko udeležbo na velikem tekmovanju, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, potrdile tri reprezentance. To so Madžarska, Slovaška in Srbija. Kaj potrebujejo za preboj na seznam 24 udeležencev evropskega prvenstva?

Slovenski sosedi potrebujejo le še točko

Justas Lasickas bo z Litvo gostoval v Črni gori. Če jo bo odnesel brez poraza, bodo v Srbiji že proslavljali prvo uvrstitev na Euro po letu 2000. Foto: Reuters Madžari, ki vodijo v skupini G, bodo gostovali pri največjem razočaranju kvalifikacij, Bolgarih. Bolgarija je pred kratkim menjala selektorja. V šestih nastopih je osvojila zgolj dve točki, tokrat pa bo gostila vodilno Madžarsko, ki za potrditev sodelovanja na Euru potrebuje le točko. Morda bi ji ustrezal celo poraz, a le če bo Litva, za katero nastopa tudi branilec Olimpije Justas Lasickas, ostala neporažena na gostovanju v Podgorici.

Tako bodo madžarski navijači pozorno spremljali tudi dogajanje na dvoboju v Črni gori, še bolj pa to velja za Srbe. Izbranci Dragana Stojkovića - Piksija v tem krogu počivajo, tako da so v sredo odigrali prijateljsko tekmo z Belgijo. Srbski privrženci bi si še kako želeli, da bi Litva zapustila Črno goro neporažena. V tem primeru bi si Srbija že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, prvi po več kot dveh desetletjih. Črnogorce v igri za EP 2024 ohranja le zmaga.

Španija bo imela na Cipru vlogo velikega favorita. Foto: Reuters

V skupini A je jasno že skoraj vse. Španija in Škotska sta si že zagotovili nastop na Euru. Rdečo furijo, ki po letošnji osvojeni ligi narodov navdušuje s predstavami, čaka gostovanje na Cipru. Pred dvema mesecema so Španci doma pomendrali Ciprčane s 6:0. Tudi Škotska lahko danes vstopi v srečanje sproščeno. Odpravila se je na gostovanje v Gruzijo, ki ima zaradi dobrih rezultatov v zadnji izvedbi lige narodov že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Tudi v skupini F je že vse jasno, kar zadeva potnike na Euro. Avstrija, ki si je poleg Belgije priigrala vstopnico, bo gostovala v Estoniji, Švedska, ki v skupini ne more višje od tretjega mesta, pa se odpravlja v oddaljeni Azerbajdžan.

Ronaldo lahko skoči pred Lukakuja

Vse drugo kot deveta zaporedna zmaga Portugalske v tem ciklusu bi bilo veliko presenečenje. Foto: Reuters V skupini J kraljuje Portugalska. Njena statistika je popolna. Odigrala je osem tekem, osvojila maksimalnih 24 točk, razlika v zadetkih pa znaša imenitnih 32:2. Danes jo čaka gostovanje pri reprezentanci, ki ni osvojila niti točke, njena razlika v golih pa je zelo skromnih 1:25. Portugalska je tako pred srečanjem v Liechtensteinu več kot očiten favorit. V Vaduzu bo zaradi poškodb pogrešala Pepeja, Rafaela Leaa in Nelsona Semeda, Diogo Dalot pa bo izpustil dvoboj pri avtsajderju skupine zaradi veselega dogodka, saj njegova žena v teh dneh pričakuje naraščaj.

Selektor Roberto Martinez je znova vpoklical Cristiana Ronalda. 38-letni kapetan in strelski rekorder bi lahko zaigral od prve minute. Iz Savdske Arabije je prišel zelo motiviran. Je drugi strelec kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024. Na sedmih tekmah je dosegel kar devet zadetkov, od njega je uspešnejši le Belgijec Romelu Lukaku (10).

Ronaldo sporoča, da je srečen vselej, ko se vrne na reprezentančno akcijo:

Sentimento de alegria sempre que regresso à nossa seleção! 🇵🇹❤️#vesteabandeira pic.twitter.com/zpCQyw8Nie — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2023

Stoodstotni izkupiček ima v kvalifikacijah za Euro 2024 poleg Portugalska le še Francija, ki je odigrala šest tekem in osvojila 18 točk.

Zvečer bo zelo zanimivo na stadionu Tehelne pole v Bratislavi, kjer bo prihodnji mesec v konferenčni ligi gostovala Olimpija. Slovaška si lahko na tekmi z Islandijo že zagotovi drugo mesto in nastop na Euru 2024. Zadošča ji že točka, pomaga pa ji lahko tudi Bosna in Hercegovina, če bo ugnala Luksemburg. Njen selektor Savo Milošević že pripravlja varovance na popravni izpit, saj si je BiH zaradi dobrih rezultatov v ligi narodov že zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: Že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Gruzija

Zagotovljeno mesto, a se lahko pred skupine še uvrstijo na Euro: Grčija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Srbija

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Četrtek, 16. november:

Petek, 17. november:

Sobota, 18. november:

Lestvice: