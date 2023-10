Sloveniji grozi izguba prvega mesta, drama v Beogradu

Na evropskih nogometnih zelenicah se znova obeta pester dan. Slovensko reprezentanco ob 20.45 čaka izziv generacije v Belfastu, kjer se lahko z zmago nad Severno Irsko, že drugo letos, povsem približa sanjskemu cilju, nastopu na Euru 2024. Danes si lahko vstopnico za Euro že zagotovijo Anglija, Danska in Madžarska, v Beogradu pa se obeta vroči sosedski derbi med Srbijo in Črno goro.

V skupini H sta se Slovenija in Danska oddaljili zasledovalcem. V zadnje tri kroge vstopata s štirimi točkami prednosti pred Finsko in Kazahstanom. Kekova četa ima kanček boljšo razliko v zadetkih (16:6 proti 15:6), zato vztraja na vodilnem položaju, a bi se lahko danes zgodila menjava na vrhu. Danci, polfinalisti Eura 2020, bodo namreč gostovali pri zadnjeuvrščenem San Marinu, najslabši reprezentanci sveta, ki v sedmih nastopih ni osvojila niti točke, razlika v zadetkih pa znaša 0:24. Če bodo Skandinavci upravičili vlogo absolutnega favorita, prejšnji mesec so amaterje iz žepne državice doma ugnali s 4:0, obstaja velika verjetnost, da bodo na lestvici prehiteli Slovenijo.

Dance danes čaka neprimerno lažja naloga od Slovenije. Foto: Reuters

Takšen scenarij bi preprečil le nov podvig Kekove čete, če bi v gosteh ugnala Severno Irsko z enako razliko kot bi Danska San Marino, kar pa bo zelo težko. V Belfastu, tradicionalno neugodnem mestu za Slovenijo, se bodo gostitelji, čeprav se ne morejo več vključiti v boj za Euro 2024, želeli maščevati Kekovi četi, ki jih je kot edina v teh kvalifikacijah porazila z višjo razliko (4:2). Na vseh preostalih tekmah, če izvzamemo dvoboja s San Marinom, so vedno izgubili z 0:1.

Bijol: Pripravljeni smo na boj

Jaka Bijol bi lahko sanje o preboju na veliko tekmovanje dočakal že pri 24 letih. Foto: www.alesfevzer.com Komandant slovenske obrambe Jaka Bijol zvečer na Windsor Parku pričakuje podobno, a vendarle malce težjo tekmo kot v Stožicah, saj bodo gostitelji računali na pomoč polnega stadiona.

"Pripravljeni smo na boj," napoveduje Korošec, ki bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da se mreža Jana Oblaka proti Severnim Ircem ne bi znova zatresla dvakrat. "Moramo biti bolj osredotočeni in zbrani," razmišlja 24-letni branilec Udineseja.

V taboru Severne Irske so razkrili načrt, s katerim želijo osrečiti svoje navijače in proti Sloveniji doseči pozitiven rezultat. Selektor Michael O'Neill je dal vedeti, da morajo imeti večjo posest žoge, hkrati pa bolje zaigrati v obrambi kot na dvoboju v Ljubljani, kjer jih je še kako zabolel hitro prejeti zadetek. Tega je dosegel dvakratni strelec Andraž Šporar, ki je skupaj z Benjaminom Šeškom povzročal ogromne težave Severnim Ircem.

Danci že danes do vstopnice na Euro?

San Marino je nazadnje igral doma proti Sloveniji in prejšnji mesec izgubil z 0:4. Foto: Guliverimage V skupini H bo zanimivo že ob 18. uri, ko se bosta v Helsinkih udarila glavna zasledovalca vodilnega dvojca. Finci so favoriti. Kazahstan so premagali že v Astani, dobili vseh pet medsebojnih obračunov, a so gostje nepredvidljivi. Zmaga bi jih ohranila v ugodnem položaju, saj do konca ciklusa gostijo še San Marino, nato pa potujejo v Ljubljano.

Po enem izmed scenarijev bi lahko Dance do zagotovitve nastopa na Euru popeljala že današnja zmaga v San Marino. Obenem Slovenija ne sme izgubiti v Belfastu, Kazahstan pa mora remizirati na Finskem. V tem primeru bi si Danci že zagotovili nastop na Euru, saj bi imeli pred Finsko in Kazahstanom šest točk prednosti, od obeh pa imajo boljše medsebojno razmerje točk. Danes lahko kapetan Simon Kjaer postane rekorder, saj bi zbral 130. nastop za reprezentanco. Za zdaj je izenačen s Petrom Schmeichlom (oba 129).

Ponovitev zadnjega finala Eura, Angležem dovolj že točka

Italijani so leta 2021 na Wembleyju postali evropski prvaki. Foto: Reuters V skupini C se obeta poslastica na Wembleyju. V ponovitvi finala Eura 2020 se bosta udarili Anglija in Italija. Angleži imajo zaključno žogico za Euro 2024. Aktualne evropske prvake so letos premagali v Neaplju (2:1), danes pa jim za vozovnico za Euro zadostuje že točka. Tako bi si zagotovili že deveti nastop na zadnjih desetih evropskih prvenstvih.

Ni jim uspelo le leta 2008, ko jih je v zadnjem krogu prav na Wembleyju šokirala Hrvaška. Ukrajina, ki jo čaka gostovanje na Malti, bo navijala za zmago Angležev, saj se lahko tako vključi v boj za drugo mesto. V taboru Azzurrov še kako odmeva stavniška afera, zaradi katere ni v ekipi Sandra Tonalija in Nicola Zaniola.

Zaključna žogica za Madžarsko, v Beogradu bo vroče

V skupini G bo pošteno vroče v Beogradu. Obeta se sosedska drama, velik spopad med Srbijo in Črno goro, po katerem se bo zmagovalec znašel v bistveno boljšem položaju za Euro. Gostje lahko z zmago na stadionu Rajko Mitić poskrbijo za veliko presenečenje, saj bi se na lestvici prebili na drugo mesto. Vodilne Madžare čaka gostovanje v Litvi, pri kateri v zadnjem obdobju blesti branilec Olimpije Justinas Lasickas.

Srbski selektor Dragan Stojković Piksi si je po dveh zaporednih porazih proti Madžarski otežil pot do zagotovitve nastopa na Euro 2024. Foto: Reuters

Madžari si lahko z današnjo zmago že zagotovijo nastop na Euru, Litva pa ostaja v igri le, če premaga Madžarsko, Črnogorci pa zmagajo v Srbiji. Črna gora ni še nikoli nastopila na velikem tekmovanju, Srbi pa kot samostojna država sploh še niso zaigrali na Euru, so se pa trikrat udeležili svetovnega prvenstva (2010, 2018 in 2022), a vselej izpadli po skupinskem delu. "To je tekma resnice," napoveduje srbski selektor Dragan Stojković Piksi, ki bi se, če bi se danes njegova zvezdniška zasedba spotaknila na Črnogorcih, znašel v hudih težavah.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija.

