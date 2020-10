Messi si na 3650 metrov nadmorske višine utira pot na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko so v Evropi na sporedu tekme lige narodov, so v Južni Ameriki v noči na sredo tekme 2. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Na delu sta tudi Argentina Lionela Messija in Brazilija Neymarja, ki lovita še drugi zmagi na drugi tekmi.