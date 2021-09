Bleda Slovenija brez možnosti na Poljudu

Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji šesti tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 zabeležila tretji poraz. Varovanci Matjaža Keka so danes gostovali v Splitu, kjer so pred dobrimi 16 tisoč gledalci na Poljudu z 0:3 (0:1) klonili proti Hrvaški. Slovenci tako po šestih tekmah ostajajo pri sedmih točkah, vodilni Hrvaška in Rusija jih imata po 13.

Fotogalerija iz Splita, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

Slovenska nogometna reprezentanca je v Splitu zabeležila najvišji poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 doslej. Slovenci so na Poljudu izgubili z 0:3 in so bili v mlačni in pasivni predstavi brez kakršne koli možnosti za uspeh. Kek je sicer znova malce premešal začetno postavo. V osrčju obrambe je sicer spet mesto dobil Jaka Bijol, V zvezni vrsti pa so začeli Adam Gnezda Čerin, Jon Gorenc Stanković, Jasmin Kurtić in Sandi Lovrić, za najbolj napadalne naloge pa sta bila zadolžena povratnik po kazni Josip Iličić in Benjamn Šeško.

Slovenci so v Splitu želeli nastopiti na krilih prve medsebojne tekme v kvalifikacijah, ki jo je Kekova četa v Stožicah dobila z 1:0. Tokrat je bila slika povsem drugačna. Hrvaška je v 33. minuti prvič na srečanju kronala premoč, ki jo je imela praktično celotnih 90 minut. Prvenec v dresu Hrvaške je dosegel Marko Livaja. Po predložku je z glavo vratnico zatresel Mario Pašalić, odbito žogo pa je za hrbet nemočnega oblaka z glavo poslal 28-letni nogometaš Hajduka. V prvem polčasu je Slovenijo pred katastrofo reševal izjemni Jan Oblak, ki je nekajkrat odlično posredoval.

Jan Oblak je bil trikrat premagan, a si kot eden redkih slovenskih nogometašev zasluži pozitivno oceno za svojo predstavo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostitelji so v 66. minuti podvojili vodstvo. Izjemno je znova preigraval Ivan Perišić, ki je nato podal pred vrata Jana Oblaka, kjer je sam ostal Mario Pašalić in povišal vodstvo. Piko na i je zmagi Hrvaške v 94. minuti postavil rezervist Nikola Vlašić. Tekma Hrvaške in Slovenije je bila sicer enajsta medsebojna - Slovenija ima še vedno le eno zmago ter sedem porazov ob treh remijih.

Oktobra Slovenijo čakata še gostovanje na Malti in domač obračun z Rusijo, novembra pa še gostovanje na Slovaškem in domača tekma s Ciprom.

V skupini H sta istočasno kot tekma v Splitu na sporedu še dve tekmi. V Otkritie Areni v Rusiji so domačini z 2:0 odpravili Malto, v Bratislavi na Tehelné pole pa so Slovaki z enakim izidom ugnali Ciper.

Po šestih krogih imata na vrhu skupine H zdaj Hrvaška in Rusija po trinajst točk, na tretjem mestu je po zmagi Slovenijo prehitela Slovaška, ki je zdaj pri devetih točkah, Slovenija jih ima na četrtem mestu sedem. Malta in Ciper jih imata po štiri. Hrvaška, svetovna podprvakinja, je sicer 18. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 66.

Nizozemci z najvišjo zmago, Danci še naprej stoodstotni

Na torkovih tekmah je najvišjo zmago dneva slavila Nizozemska, ki je v derbiju skupine G premagala Turčijo kar s 6:1. Hat-trick je dosegel Memphis Depay, do tega kroga vodilna ekipa v skupini pa je častni zadetek dosegla šele v sodnikovem podaljšku. Nizozemska je s tremi točkami prevzela vodstvo v skupini (13), na drugo pozicijo je skočila Norveška, ki je pričakovano nadigrala Gibraltar - tri zadetke je dosegel Erling Braut Haaland - in ima prav tako 13 točk, Turčija pa je zdaj tretja z enajstimi točkami.

Memphis Depay je dosegel tri zadetke. Foto: Guliverimage

Poleg Anglije, ki jo v sredo čaka gostovanjem na Poljskem, je edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom v evropskih kvalifikacijah še naprej Danska, ki je v skupini F do tega kroga drugouvrščeni Izrael ugnala kar s 5:0. Danska v šestih tekmah še ni prejela zadetka, je pa na drugi strani že 22-krat zatresla mrežo tekmecev.

Zanesljivi zmagi so dosegli tudi Francozi in Portugalci, ki vodijo v svojih skupinah. Svetovni prvaki so doma z dvema zadetkoma Antoineja Griezmanna premagali Finsko, evropski prvaki iz 2016 pa se brez prvega zvezdnika Cristiana Ronalda zmagali na gostovanju pri Azerbajdžanu.

V sredo bo na delu Italija, ki je v prejšnjem krogu remizirala s Švico (0:0) in postavila nov rekord, saj je bila že 36. neporažena. Niz neporaženosti bodo evropski prvaki poskušali nadaljevati v sredo, ko bodo gostili Litvo.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacije za SP 2022, 6. krog: Skupina H:

Torek, 7. september:

Hrvaška : Slovenija 3:0 (1:0)

Livaja 33., Pašalić 66., Vlašić 90.+4. Rusija : Malta 2:0 (1:0)

Smolov 10., Bakaev 84./11m. Slovaška : Ciper 2:0 (0:0)

Schranz 55., Koscelnik 78. Lestvica:

1. Hrvaška 6 tekem - 13 točk

2. Rusija 6 - 13

3. Slovaška 6 - 9

4. Slovenija 6 - 7

5. Malta 6 - 4

6. Ciper 6 - 4 Skupina A:

Torek, 7. september:

Azerbajdžan : Portugalska 0:3 (0:2)

Silva B. 26., Silva An. 31., Jota 75. Irska : Srbija 1:1 (0:1)

Milenković 87./ag; Milinković Savić 20. Lestvica:

1. Portugalska 5 - 13

2. Srbija 5 - 13

3. Luksemburg 4 - 6

4. Irska 5 - 2

5. Azerbajdžan 5 - 1 Skupina B:

Sreda, 8. september:

20.45 Grčija - Švedska

20.45 Kosovo - Španija Lestvica:

1. Španija 5 - 10

2. Švedska 3 - 9

3. Kosovo 4 - 4

4. Grčija 3 - 3

5. Gruzija 5 - 1 Skupina C:

Sreda, 8. september:

20.45 Italija - Litva

20.45 Severna Irska - Švica Lestvica:

1. Italija 5 - 11

2. Švica 3 - 7

3. Bolgarija 3 - 5

4. Severna Irska 3 - 4

5. Litva 4 - 0 Skupina D:

Torek, 7. september:

Bosna in Hercegovina : Kazahstan 2:2 (0:0)

Pjanić 74./11m, Menalo 86.; Kuat 52., Zaynutdinov 90.+5. Francija : Finska 2:0 (1:0)

Griezmann 25., 54.



Lestvica:

1. Francija 6 - 12

2. Ukrajina 5 - 5

3. Finska 4 - 5

4. BiH 4 - 3

5. Kazahstan 5 - 3



Skupina E:

Sreda, 8. september:

20.45 Belorusija - Belgija

20.45 Wales - Estonija Lestvica:

1. Belgija 5 - 13

2. Češka 5 - 7

3. Wales 3 - 6

4. Belorusija 4 - 3

5. Estonija 3 - 0 Skupina F:

Torek, 7. september:

Avstrija : Škotska 0:1 (0:1)

Dykes 30./11m. Danska : Izrael 5:0 (3:0)

Poulsen 28., Kjaer 31., Skov Olsen 41., Delaney 58., Cornelius 90.+1. Ferski otoki : Moldavija 2:1 (0:0)

Olsen 68., Vatnsdal 72.; Milinceanu 84. Lestvica:

1. Danska 6 - 18

2. Škotska 6 - 11

3. Izrael 6 - 10

4. Avstrija 6 - 7

5. Ferski otoki 6 - 4

6. Moldavija 6 - 1 Skupina G:

Torek, 7. september:

Nizozemska : Turčija 6:1 (3:0)

Klaassen 1., Depay 16., 38./11m, 54., Til 80., Malen 90.; Under 90.+2. R.K.: Soyuncu 44./Turčija. Norveška : Gibraltar 5:1 (3:1)

Thorstvedt 23., Haaland 27., 39., 90.+1, Sorloth 59.; Styche 43. Črna gora : Latvija.0:0 Lestvica:

1. Nizozemska 6 - 13

2. Norveška 6 - 13

3. Turčija 6 - 11

4. Črna gora 6 - 8

5. Latvija 6 - 5

6. Gibraltar 6 - 0 Skupina I:

Sreda, 8. september:

20.45 Albanija - San Marino

20.45 Madžarska - Andora

20.45 Poljska - Anglija Lestvica:

1. Anglija 5 - 15

2. Poljska 5 - 10

3. Albanija 5 - 9

4. Madžarska 5 - 7

5. Andora 5 - 3

6. San Marino 5 - 0 Skupina J:

Sreda, 8. september:

18.00 Armenija - Liechtenstein

20.45 Islandija - Nemčija

20.45 Severna Makedonija - Romunija Lestvica:

1. Nemčija 5 - 12

2. Armenija 5 - 10

3. Romunija 5 - 9

4. Severna Makedonija 5 - 8

5. Islandija 5 - 4

6. Liechtenstein 5 - 0