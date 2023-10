Bodo navijači Argentine dočakali nastop Messija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Južni Ameriki se nadaljujejo kvalifikacije za SP 2026. Svetovna prvakinja Argentina bo v noči na petek gostila Paragvaj, selektor Lionel Scaloni pa še ni povsem prepričan, ali je Lionel Messi pripravljen za dvoboj. Brazilijo čaka na papirju ena lažjih nalog, saj bo gostila Venezuelo, v uvodni tekmi 3. kroga pa se bosta spopadla Kolumbija in Urugvaj.

Lani je Lionel Messi popeljal Argentino do svetovnega naslova, razglašen je bil za najboljšega igralca SP 2022, po koncu sezone 2022/23 pa zapustil Pariz in se odpravil v ZDA, kjer nastopa za Inter Miami. V zadnjih tednih mu je nagajalo zdravje, zaradi poškodbe mišice je izpustil kar nekaj tekem v ligi MLS, prejšnji mesec pa je zaradi izčrpanosti z reprezentanco preskočil tudi gostovanje v Boliviji. Bo 36-letni zvezdnik pripravljen za nastop v noči na petek, ko bodo gavči gostili Paragvaj in poskušali zadržati stoodstotni izkupiček v kvalifikacijskem ciklusu?

Lionel Messi se v Buenos Airesu pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za SP 2026. Foto: Reuters

Messi po prihodu iz ZDA, kjer se z Interjem ni uvrstil v končnico lige MLS, trenira s soigralci, končno besedo pri tem, ali je dovolj pripravljen, pa bo imel selektor Lionel Scaloni. "Imamo še en trening, ki bo odločilen zanj. O tem se moram pogovoriti z njim in zagotoviti, da smo prepričani, da bo lahko začel. Videti je bilo dobro. Na podlagi tega bomo sprejeli odločitev," je napovedal argentinski strateg, ki se zaveda, da ga čez pet dni čaka nov zahteven izziv, gostovanje v Peruju.

V kvalifikacijah za SP 2026 nastopa vseh deset južnoameriških reprezentanc. Najboljših šest si bo zagotovilo neposredno udeležbo na svetovnem prvenstvu, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne medcelinske kvalifikacije.

