Polčas: Mojstrski gol Iličića, a tudi Malta bi lahko zadela

Malta - Slovenija 0:1



Konec prvega polčasa.

41` Montebello je odkrit v kazenskem prostoru dobil žogo na glavo, a na srečo Slovenijo streljal mimo Oblakovega gola.

32` Vse bolj razigrana Slovenija. Z razdalje je streljal Balkovec.

27` Z druge strani predložek Balkovca in mojstrski gol iz prve Iličića. 0:1. In sliši se peščico slovenskih navijačev na Malti, ki vzklikajo "Kdor ne skače, ni Slovenc".

25` Dober predložek Karničnika, a Šporar v kazenskem prostoru ni prišel do pravega strela.

21` Prva lepa akcija Slovenije. Podaja Iličića, strel in gol Lovrića, a je bil v prepovedanem položaju. Ostaja 0:0.

17` Bijol zdaj z glavo proti pravemu golu, a mimo desne vratnice.

8` Predložek Malte v kazenski prostor. Žoga se je od Bijola skoraj odbila v Oblakov gol.

7` Lovrić je poskusil z velike razdalje. V roke vratarju Malte.

5` Prvi strel proti golu na tekmi za Malto, za Montebella. Nenevarno za Oblaka.

1` Začetek tekme na Malti.



Uro pred tekmo je znana prva postava.

Josip Iličić bo igral od prve minute. Prvič je v začetni enajsterici tudi debitant v članski izbrani vrsti, nogometaš državnega prvaka Mure, Žan Karničnik. Dobil je prednost pred Petrom Stojanovićem. V konici napada bo Andraž Šporar, Benjamin Šeško je torej na klopi. Po skoraj 11-ih mesecih bo za reprezentanco igral Benjamin Verbič.

Če bi četa Matjaža Keka upravičila vlogo favorita in premagala tekmeca, bi ostala v boju za nastop na SP 2022. Vodilna Hrvaška bo gostovala na Cipru, Rusija, ki prihaja v ponedeljek v Maribor, pa se bo skušala Slovaški maščevati za poraz v Trnavi.

Foto: Reuters Slovenija se letos ne more pohvaliti z uspehom na gostovanjih. Tako v Sočiju (1:2) kot v Nikoziji (0:1) in Splitu (0:3) je ostala praznih rok, zaradi skromnega izkupička v gosteh pa na lestvici zaseda šele četrto mesto. Za vodilnim dvojcem, ki ga sestavljata Hrvaška in Rusija, štiri tekme pred koncem zaostaja šest točk. V slovenskem taboru se zavedajo, da morajo do konca ciklusa ujeti in zadržati zmagoviti ritem. Šele v tem primeru bi se lahko, če bi jim šli na roko tudi nekateri rezultati tekmecev na drugih tekmah, resneje vključili v boj za nastop na SP 2022 v Katarju.

Otoško državico so premagali še vselej, ko se je igralo za kvalifikacijske točke. Slovenci so prepričani, da bodo prikazali boljšo predstavo kot na zadnji tekmi na Hrvaškem, selektor Kek pa pričakuje tudi učinkovitejšo igro v napadu. Za zdaj se lahko Slovenija pohvali le s štirimi doseženimi zadetki in slabo razliko v zadetkih (4:7). Ko je Malta prejšnji mesec gostovala v Stožicah, je njeno mrežo po strelu z bele točke zatresel Sandi Lovrić.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.