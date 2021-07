Zgodovinski dan za Muro, Šimundža sporoča Evropi: Pripravljeni smo

Nogometaše Mure čaka danes zgodovinsko dejanje. Po prvem naslovu državnega prvaka so si priigrali nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, prvič pa se bodo v tem tekmovanju predstavili zvečer v Skopju, kjer se bodo pomerili s prvakom Severne Makedonije Škendijo. Izmed slovenskih legionarjev bosta danes s svojima kluboma na delu tudi Miha Blažič in Filip Valenčič.

Le poldrugi mesec po nepozabni zmagi v Ljudskem vrtu (3:1), s katero si je Mura zagotovila prvi naslov slovenskih prvakov, se bodo črno-beli prvič predstavili še v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če se želijo prebiti v skupinski del lige prvakov, takšen podvig je do zdaj izmed slovenskih klubov uspel le Mariboru in to kar trikrat, bodo morali preskočiti kar štiri ovire. Prva prihaja iz Severne Makedonije. To je Shkendija iz Tetova, ki v Evropi igra domače tekme v Skopju na stadionu Toše Proeski.

Šimundža: Ima kvalitete, a tudi pomanjkljivosti

Shkendija evropskih tekem ne igra v domačem Tetovu, ampak Skopju, tako da na tribunah ne bo toliko njenih navijačev, kot bi jih bilo sicer. Foto: Guliverimage "Pripravljeni smo. Morali bomo biti zelo zbrani, pragmatični, tekmovalni," je po uradnem treningu v ponedeljek povedal Ante Šimundža. Trener Mure ima v Evropi bogate izkušnje. Lani je s črno-belimi izpadel proti PSV Eindhovnu, letos pa želi pustiti čim boljši vtis v najmočnejšem klubskem tekmovanju. "Shkendija je izredno potrpežljiva, izkušena ekipa. Je ekipa z repom in glavo. Ima igralce, ki so dali že dosti skozi. Imajo tudi reprezentanta, ki je bil letos na Euru. Je ekipa, ki ima svoje kvalitete, a tudi določene pomanjkljivosti," je strateg iz Maribora opisal tekmeca Mure, ki ima v svojih vrstah tudi makedonskega reprezentanta Egzona Bejtulaija, letošnjega udeleženca Eura.

"Malce smo napeti, ni tiste sproščenosti, saj smo prvič v tem največjem klubskem tekmovanju, a je to pozitivna stvar. Če bi bili sproščeni, ne bi bilo mentalno stanje na najvišjem možnem nivoju. Fantje se zavedajo, kako in kaj, fizično pa smo dobro pripravljeni," še pojasnjuje trener slovenskih prvakov. Povratna tekma bo prihodnji torek v Fazaneriji.

Petar Stojanović je v prejšnji sezoni z zagrebškim Dinamom zaigral v četrtfinalu evropske lige. V tej sezoni se želi prebiti do skupinskega dela lige prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes se bosta v kvalifikacijah za ligo prvakov izmed slovenskih legionarjev predstavila še prvaka Madžarske (Miha Blažič) in Finske (Filip Valenčič), v sredo pa bodo evropsko premiero v novi sezoni dočakali še najboljši klubi iz Slovaške (Kenan Bajrić in Alen Ožbolt), Moldavije (Lovro Bizjak) in Hrvaške (Petar Stojanović).