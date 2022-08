Obračun nekdanjih strategov Maribora za (vsaj) pet milijonov evrov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ante Šimundža je lani popeljal Muro do skupinskega dela konferenčne lige, letos pa je od lige prvakov z Ludogorcem oddaljen le še dva koraka.

Nogometaši Maribora so izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov, njihov krvnik Šerif iz Tiraspola pa se bo v 3. krogu pomeril s češkim prvakom Viktorio Plzen. Napredovanje v play-off kvalifikacij, ki že prinaša pet milijonov evrov (in najmanj sodelovanje v skupinskem delu evropske lige), si bo skušalo zagotoviti kar nekaj slovenskih legionarjev. Danes bo v središču zanimanja obračun nekdanjih strategov Maribora, Anteja Šimundže in Anteja Čačića.