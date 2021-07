Mura zvečer po evropsko slavo in milijone

Pred izbranci Anteja Šimundže, ki ima ogromno izkušenj z nastopi in vodenjem ekip v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, je zahteven izziv. Prejšnji teden so tekmece iz Tetova, ki so zaradi neustreznosti stadiona gostili črno-bele v Skopju, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo okoliščino, saj so bile tribune bolj ali manj prazne, premagali z 1:0. Če bodo danes zadržali prednost, si bodo podaljšali evropsko sezono in si zagotovili vsaj šest tekem. Če Muri, aktualnemu slovenskemu prvaku, namreč spodleti v kvalifikacijah za ligo prvakov, bo deležna popravnega izpita, tolažilne nagrade, nastopa v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Prejšnji teden je zmagovalca na srečanju v Skopju odločil Luka Bobičanec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Fazanerija bo desetič, odkar Mura nastopa v Evropi, gostila evropsko srečanje, tribune pa bodo za razliko od prejšnje sezone, ko je spektakel proti PSV Eindhovnu (1:5) potekal pred praznimi tribunami, polne. Objekt v Murski Soboti, ki je zaradi zahtev Evropske nogometne zveze (Uefa) v zadnjih tednih doživel nekaj kozmetičnih popravkov, bo tako v veliko pomoč nogometašem Mure, da preskočijo makedonsko oviro in si zagotovijo nastop v drugem krogu kvalifikacij, kjer jih čaka boljši iz dvoboja med prvakoma Belorusije in Bolgarije. Prejšnji teden je Ludogorec Razgrad premagal Šahtjor Soligorsk z 1:0.

V tej sezoni je Uefa odpravila pravilo pomembnosti zadetkov, doseženih v gosteh. To pravilo gre danes na roko Muri. Če bi namreč po 90 minutah izgubila proti Shkendiji z 1:2, 2:3 ali podobnim rezultatom s še večjim številom doseženih zadetkov, bi izpadla, tako pa bi se obračun prevesil v podaljšek. Želja črno-belih, ki so prejšnji teden zmagali z zadetkom Luke Bobičanca z bele točke (Shkendija je svojo 11-metrovko prek Besarta Ibraimija zapravila), je ta, da bi bil potnik v drugi krog kvalifikacij znan že po rednem delu. V srečen konec so prepričani tudi navijači, ki jih Mura doživlja in sprejema za 12. igralca.

Hrvaški prvak na skrajnem severu Evrope

Petar Stojanović bo branil tesno prednost Dinama na Islandiji. Foto: Getty Images Danes bo na delu še nekaj klubov, ki nastopajo v kvalifikacijah za ligo prvakov kot prvaki svojih držav, za njih pa nastopajo tudi slovenski legionarji. Hrvaški prvak Dinamo Zagreb bo po nenavadni zmagi na prvem srečanju, ko je vodil že s 3:0 in nato zapravil strel z bele točke, nato pa je prvak Islandije Valur v zadnjih minutah po silnih napakah obrambe modrih dosegel dva gola, branil prednost v Reykjaviku. Za srečanje kandidira tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Miha Blažič bo s Ferencvarošem branil visoko prednost na Kosovu, HJK Filipa Valenčiča odhaja po zmagi s 3:1 v Helsinkih na vroče gostovanje v Črno goro, Slovan Bratislava pa bo s Kenanom Bajrićem in Alenom Ožboltom branil dva zadetka prednosti (2:0) na Irskem, Šerif Tiraspol Lovra Bizjaka pa je z eno nogo in pol že čvrsto v drugem krogu, saj je prejšnji teden nadigral albanskega prvaka s 4:0.