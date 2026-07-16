Lipušček zanesljivo v drugi krog, Bravo in Koper dobila tekmeca

Ta teden se odvijajo povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu slovenski klubi ne igrajo, saj se bosta Koper in Bravo pridružila v drugem krogu. Adnan Golubović (Ballkani) na Kosovu išče priložnost za napredovanje proti Connah's Quay Nomads (začel je v prvi postavi), potem ko se je prva tekma končala brez zadetkov. Žiga Lipušček, ki nosi kapetanski trak ekipe RFS, je doma zmagal z 2:0 in tako Glentoran izločil s skupnim izidom 4:1.