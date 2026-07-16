Četrtek, 16. 7. 2026, 21.40
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Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (povratne tekme)
Lipušček zanesljivo v drugi krog, Bravo in Koper dobila tekmeca
Ta teden se odvijajo povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu slovenski klubi ne igrajo, saj se bosta Koper in Bravo pridružila v drugem krogu. Adnan Golubović (Ballkani) na Kosovu išče priložnost za napredovanje proti Connah's Quay Nomads (začel je v prvi postavi), potem ko se je prva tekma končala brez zadetkov. Žiga Lipušček, ki nosi kapetanski trak ekipe RFS, je doma zmagal z 2:0 in tako Glentoran izločil s skupnim izidom 4:1.
V drugem kvalifikacijskem krogu se bosta v ogenj podala še slovenska kluba. Slovenski podprvak Koper bo igral proti ferskemu Runaviku, ki je s 3:2 izločil malteški Hamrun Spartan. Bravo, ki je zasedel tretje mesto v domači ligi, bo igral proti makedonski Škendiji, ki je že na prvi tekmi naredila večji del posla, ko je gibraltarsko Europo premagala s 5:0..
Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog - povratne tekme):
Torek, 14. julij:
Sreda, 15. julij:
Četrtek, 16. julij: