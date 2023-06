Žreb v Nyonu: Maribor v Sarajevo, Domžale pa na Malto?

Danes bo najprej uvodnega evropskega tekmeca v Nyonu spoznala Olimpija , malce po 15. uri pa bo postalo znano še, s kom se bodo v 1. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo spopadli Mariborčani in Domžalčani. Tako vijolice kot rumena družina so v uvodnem krogu deležne statusa nosilca, seznam morebitnih tekmecev pa se je pri obeh klubih skrčil na pet kandidatov. Mariborčani bi se lahko pomerili tudi s sarajevskim Željezničarjem, kjer ne manjka znancev 1. SNL.

Nogometaši Maribora in Domžal so že začeli priprave na novo sezono, ki prinaša tudi nastope v Evropi. Vijolice so v preteklosti večkrat zaslovele v Evropi in si marljivo polnile blagajno. V skupinskem delu evropskih tekmovanj so nastopile kar šestkrat, nazadnje leta 2017, nato pa je sledilo obdobje, v katerem so v Evropi izpadale že pred jesenjo. Tokrat želi najtrofejnejši slovenski klub storiti korak naprej in pod vodstvom Damirja Krznarja preskočiti čim več evropskih stopničk. Če bodo hoteli tako kot Mura (2021) nastopiti v skupinskem delu konferenčne lige, bodo morali izločiti štiri zaporedne tekmece. Ime prvega bodo izvedeli malce po 15. uri.

Maribor se še spominja razočaranja po izpadu proti Zimbruju

Malteška Birkirkara je nazadnje v Sloveniji gostovala leta 2021, ko jo je izločila ljubljanska Olimpija. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Uefa je pred žrebom Maribor uvrstila v drugo od šestih skupin, kar pomeni, da bi se lahko vijolice v vlogi nosilcev pomerile s petimi različnimi kandidati. Med njimi je kar nekaj znancev, s katerimi so se že pomerile v Evropi.

Pozitivne izkušnje imajo s sarajevskim Željezničarjem in malteško Birkirkaro, velik udarec pa so doživeli v začetku stoletja, ko so takoj po sanjski sezoni 1999/2000, v kateri so prvič zaigrali v ligi prvakov, izpadli proti moldavskemu prvaku Zimbruju. Mogoča tekmeca Maribora sta tudi albanska Tirana, ki je pred leti v Evropi v slabo voljo spravila Gorico, in pa črnogorski Arsenal iz Tivata.

Nermin Bašić, nekdanji strateg dveh slovenskih prvoligašev, bi se lahko v 1. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pomeril z Mariborom. Foto: Vid Ponikvar

Trener Željezničarja iz Sarajeva, ki nastopa na kultnem stadionu Grbavica, je Nermin Bašić. Slovenija ga pozna zelo dobro, saj je še lani vodil Radomlje, pred tem pa v 1. SNL tudi Gorico. Njegov varovanec je po novem tudi Ajdin Mulalić, dolgoletni vratar Domžal.

Rožman je že izločil Balzan

Ko so Domžale leta 2019 doma premagale Balzan z 1:0, je edini zadetek na srečanju dosegel Slobodan Vuk, ki se poslavlja od domžalskega dresa. Foto: Žiga Zupan/Sportida Danes bodo ime tekmeca izvedeli tudi njegovi nekdanji soigralci v klubu, ki domuje ob Kamniški Bistrici. Domžalčani so uvrščeni v skupino 1, med petimi mogočimi tekmeci pa ni kluba, ki bi na papirju močno izstopal. Rožmanova četa bi se lahko pomerila s tekmecem iz Gruzije (Torpedo Kutaisi), z Malte (Balzan), iz Belorusije (Neman Grodno), Albanije (Egnatia) in San Marina (Cosmos). Evropske izkušnje ima že s klubom z Malte, ki ga je pred štirimi leti izločila s skupnim rezultatom 5:3. Na Malti je padlo kar sedem zadetkov (4:3), v Domžalah pa le eden (1:0), tudi takrat pa je dvakratnega slovenskega prvaka vodil Simon Rožman.

V sredo bodo v Nyonu žrebali še pare 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Takrat bo na delu tudi kroglica z NK Celje, slovenskim podprvakom, ki bo evropsko sezono začel v 2. krogu kot nenosilec.

Skupine pred žrebom 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo: Skupina 1:



Nosilci:

Ararat-Armenia (Arm)

Sutjeska ČG)

Sarajevo (BiH)

Vaduz (Lie)

Domžale (Slo) Nenosilci:

Torpedo Kutaisi (Gru)

Balzan (Mal)

Neman Grodno (Blr)

Egnatia (Alb)

Cosmos (SMr) Skupina 2:



Nosilci:

Maribor (Slo)

Alaškert (Arm)

Dinamo Batumi (Gru)

La Fiorita (SMr)

Dinamo Minsk (Blr) Nenosilci:

Tirana (Alb)

Željezničar (BiH)

Zimbru Kišinjev (Mol)

Birkirkara (Mal)

Arsenal Tivat (ČG) Skupina 3:



Nosilci:

Linfield (SIr)

Dundalk (Irs)

Connah's Quay Nomads (Wal)

Progrès Niederkorn (Luk)

Inter Club d'Escaldes (And) Nenosilci:

KA Akureyri (Isl)

Víkingur (Fer)

Gjilani (Kos)

Vllaznia (Alb)

Magpies (Gib) Skupina 4:



Nosilci:

Riga (Lat)

Shkëndija (SMk)

Levadia Tallinn (Est)

HB Tórshavn (Fer)

Crusaders (SIr) Nenosilci:

MŠK Žilina (Slk)

Haka Valkeakoski (Fin)

Derry City (Irs)

Víkingur Reykjavík (Isl)

Haverfordwest County (Wal) Skupina 5:



Nosilci:

DAC Dunajská Streda (Slk)

Pjunik (Arm)

RFS (Lat)

Tobol Kostanay (Kaz)

Milsami Orhei (Mol) Nenosilci:

Makedonija GP Skopje (SMk)

Panevezys (Lit)

Honka Espoo (Fin)

Dila Gori (Gru)

Narva Trans (Est) Skupina 6:



Nosilci:

Diddeleng (Luk)

Shkupi 1927 (SMk)

B36 Tórshavn (Fer)

Gżira United FC (Mal)

Europa (Gib)

Santa Coloma (And) Nenosilci:

Paide Linnameeskond (Est)

Saint Patrick's Athletic (Irs)

Dukagjini (Kos)

Glentoran (SIr)

Hegelmann Litauen (Lit)

Penybont (Wal)

Prve tekme uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo na sporedu 13. junija, povratne pa teden dni pozneje.