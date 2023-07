Boleče evropsko slovo Domžal

Domžalčanom velik preobrat ni uspel. Nadoknadili so tri zadetke zaostanka, izsilili podaljšek, v tem pa prejeli gol in se kljub zmagi s 3:1 poslovili od Evrope.

Domžalčanom velik preobrat ni uspel. Nadoknadili so tri zadetke zaostanka, izsilili podaljšek, v tem pa prejeli gol in se kljub zmagi s 3:1 poslovili od Evrope. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale, ki je na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma proti Balzanu izgubil z 1:4, je bil na pragu velikega preobrata in napredovanja, a se po podaljških poslovil. Domžalčani so na vroči Malti vodili s 3:0 in izsilili podaljšek, v tem pa prejeli gol in kljub zmagi s 3:1 izpadli s skupnim seštevkom 4:5. V četrtek bodo napredovanje na Malti lovili še Mariborčani. Štajerci so prvo tekmo v Ljudskem vrtu igrali neodločeno z 1:1, povratna tekma bo v četrtek. Vijolicam zaradi poškodbe rame ne bo mogel pomagati Hilal Soudani , ki ga morda čaka celo operativni poseg.

To je tretja izvedba konferenčne lige. V krstni sezoni je naslov osvojila Roma, v pretekli sezoni pa se je do lovorike dokopal West Ham. Od slovenskih klubov je največji uspeh dosegla Mura, ki je v sezoni 2021/22 zaigrala v skupinskem tekmovanju in v Ljudskem vrtu presenetila Tottenham (2:1). V tej sezoni se za vstop v skupinski del potegujejo vsaj trije slovenski klubi. V poštev bi lahko prišla tudi Olimpija, če bo neuspešna v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma evropsko ligo. Mariborčani in Domžalčani so začeli pot v uvodnem krogu kvalifikacij, v katerem se merijo s kluboma z Malte.

Četrtouvrščena ekipa zadnje domače sezone Domžale je pred uvodnim dvobojem s četrto ekipo zadnjega malteškega prvenstva veljala za favorita, a tega na terenu ni upravičila in na koncu klonila s tremi goli razlike. Zasedbo Simona Rožmana je tako na gostovanju na umetni travi in v hudi vročini čakal zahteven izziv, na katerem se je dolgo dobro držala

Zasedba Simona Rožmana je bila blizu velikemu preobratu, a na koncu ostala brez napredovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Domžalčani so tik pred iztekom prvega polčasa povedli, po podaji Danijela Šturma je mrežo domačih zatresel Abraham Nwankwo., v 63. minuti je na 2:0 zvišal rezervist Jošt Pišek, deset minut pozneje pa je za 3:0 zadel Franko Kovačević. Rezultat se kljub domačemu pritisku do konca rednega dela ni več spremenil, tako da je gostom uspelo izsiliti podaljšek. V začetku tega je Brazilec Andre Fausto le uspel premagati Gašperja Tratnika, le štiri minute zatem pa prejel rdeči karton, tako da so Domžalčani skoraj pol ure igrali z igralcem več, a številčne prednosti niso uspeli kronati z zadetkom. Zmagali so s 3:1 in se s skupnim seštevkom 4:5 poslovili od Evrope.

Maribor je na prvi tekmi remiziral. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti malteškemu tekmecu nastopajo tudi Mariborčani. Prva tekma v Ljudskem vrtu se je končala neodločeno z 1:1, povratna tekma bo v četrtek na Malti, kamor bodo Mariborčani odpotovali v sredo dopoldne.

Tja pa ne bo odpotoval Hilal Soudani, ki si je med prvo tekmo v Ljudskem vrtu poškodoval ramo, potem ko je po dvoboju z nasprotnim branilcem nesrečno padel. Prav tako ga ne bo na nekaterih naslednjih tekmah. "Pri Soudaniju gre za težjo poškodbo ramena, trenutno pa še ne moremo predvideti, kako dolgo bo trajalo okrevanje. Klinična slika bo pokazala, ali bo potreben operativni poseg," je v klubski mikrofon dejal vodja klubske zdravniške službe dr. Matjaž Vogrin.

V primeru napredovanja Maribor v naslednjem krogu čaka luksemburški Differdange.

V kvalifikacijah konferenčne lige bo igral še slovenski podprvak Celje, a bo ta tekmovanje začel v drugem krogu proti portugalski Vitorii 27. julija.

