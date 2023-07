Maribor in Domžale odpirata evropska vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prejšnji sezoni so postali zmagovalci konferenčne lige nogometaši West Hama, ki bodo v tej sezoni začeli evropsko pot v ligi Europa.

V prejšnji sezoni so postali zmagovalci konferenčne lige nogometaši West Hama, ki bodo v tej sezoni začeli evropsko pot v ligi Europa. Foto: Reuters

Danes se s kvalifikacijskima tekmama v Luksemburgu in Ferskih otokih uradno začenja tudi nova sezona konferenčne lige. Maribor in Domžale bosta prvič nastopila v četrtek, ko bosta gostila tekmeca iz Malte, tretji slovenski predstavnik v tem tekmovanju, slovenski podprvak Celje, pa se bo pridružil v 2. krogu kvalifikacij, ko ga čaka zahteven tekmec, portugalska Vitoria Guimaraes.

Začenja se tretja izvedba konferenčne lige. V krstni sezoni je naslov osvojila Roma, prejšnji mesec pa se je do lovorike dokopal angleški West Ham. Izmed slovenskih klubov je največji uspeh žela Mura, ki je v sezoni 2021/22 zaigrala v skupinskem tekmovanju in v Ljudskem vrtu presenetila angleškega velikana Tottenham (2:1).

V Ljudskem vrtu bo v četrtek ob 21. uri gostovala Birkirkara. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V tej sezoni se bodo za vstop v skupinski del potegovali vsaj trije slovenski klubi. V poštev bi lahko prišla tudi Olimpija, če bo neuspešna v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma ligo Europa. Maribor in Domžale bosta začela pot v uvodnem krogu kvalifikacij, kjer se bosta pomerila s kluboma z Malte. Vijolice, ki jih vodi hrvaški strateg Damir Krznar, se bodo pomerile z Birkirkaro, ki so jo v preteklosti že izločile v evropskih tekmovanjih, zanimivo pa je, da se lahko s podobno izkušnjo pohvalijo tudi Domžalčani, saj so pred leti že bili boljši od Balzana. Tudi takrat je rumeno družino vodil Simon Rožman.

Simon Rožman je leta 2019 z Domžalami v Evropi izločil prav Balzan. V četrtek bo malteški klub gostoval v mestu ob Kamniški Bistrici ob 19. uri. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska kluba vstopata v uvodni krog kvalifikacij v vlogi favoritov, to pa ne velja za Celjane, ki bodo imeli v 2. krogu, prva tekma bo 27. julija v knežjem mestu, opravka s portugalskim klubom Vitoria Guimaraes, pri katerem je pred leti nastopal Zlatko Zahović, njegov trener pa je bil zdajšnji strateg Olimpije Joao Henriques.

Klubi, ki si bodo zagotovili nastop v skupinskem delu konferenčne lige, bodo prejeli bogato nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa) v vrednosti 2,94 milijona evrov. Finale konferenčne lige bo prihodnje leto v Atenah.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme):

Sreda, 12. julij:

Četrtek, 13. julij: