Prekrasen dan za Hrvaško

Nogometaši Hrvaške so z zmago v Latviji na lestvici poskočili na drugo mesto. Če bodo v zadnjem krogu v Zagrebu premagali Armenijo, jim ne more uiti nastop na Euru 2024.

Po petkovem porazu Slovenije z Dansko (1:2) so danes v kvalifikacijah za Euro 2024 na delu reprezentance v skupinah B, D in I. Vozovnico za veliko tekmovanje si lahko danes zagotovijo Nizozemska, Romunija in Švica. V primeru sanjskega scenarija bi lahko to uspelo tudi Walesu, ki pa si je privoščil spodrsljaj v Armeniji. V Erevanu, kjer ni šel razplet na roko obema tekmecema, je osvojil le točko, to pa je izkoristila Hrvaška in se z zmago nad Latvijo povzpela na drugo mesto.

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Sobota, 18. november:

Valižanom spodrsnilo v Armeniji, Hrvaška izkoristila darilo

Na dvoboju med Armenijo in Walesom je bilo pestro vse do zadnje sekunde. Foto: Reuters Uvodno sobotno dejanje v Erevanu je postreglo z razburljivim dvobojem, po katerem so bili najboljše volje, čeprav na njem sploh niso igrali, Hrvati. Armenija in Wales, neposredna tekmeca slovenskih južnih sosedov v boju za drugo mesto v skupini, sta se namreč razšla z rezultatom, ki najbolj odgovarja Dalićevi četi.

Kaj se je zgodilo v Erevanu? Armenija je letos že prekrižala načrte Walesu v gosteh, zmagala s 4:2, tudi tokrat pa je bolje vstopila v dvoboj. Po zaslugi Lucasa Zelarrayana je povedla zgolj po petih minutah, a so Otočani vrnili udarec v izdihljajih prvega dela. V nadaljevanju sta obe izbrani vrsti napadali zmago, s katero bi imeli bistveno boljše možnosti za uvrstitev na Euro 2024, a je kljub nekaterim izvrstnim priložnostim, zatresla se je tudi valižanska prečka, ostalo pri 1:1. Nato so nogometaši obeh ekip popadali na tla od utrujenosti in razočaranja, to je bil remi, katerega se ni veselil prav nihče na stadionu.

Luka Modrić je zbral že 170. nastop v državnem dresu, selektor Zlatko Dalić pa je z dragoceno zmago v Rigi utišal kritike, ki jih ni manjkalo na njegov račun po medlih predstavah Hrvaške v oktobru. Foto: Reuters

Hrvaška je rade volje izkoristila darilo. Čeprav se je po dveh zaporednih oktobrskih porazih znašla v nehvaležnem položaju, ko ni bila več odvisna le od svojih rezultatov, ji je spodrsljaj Walesa hitro ponudil priložnost, da se povzpne na drugo mesto. V Rigi je upravičila vlogo favorita, s prepričljivo igro, v kateri ni gostiteljem dovolila niti enega strela v okvir vrat, prišla do želene zmage (2:0) in vrnitve na drugo mesto. Glavni junak srečanja je bil Lovro Majer, ki je v zvezni vrsti nadomeščal poškodovanega Matea Kovačića. Dosegel je zadetek, nato pa še podal Andreju Kramariću, ki je v 15. minuti postavil končni rezultat 2:0. Hrvati so brez težav nadzorovali potek na igrišču, po hitrem vodstvu pa namensko privarčevali še nekaj moči za odločilen torkov spopad, ko bodo v Zagrebu pričakali Armenijo. Pred ''kockastimi'' je torej imenitna priložnost, da se uvrstijo na še eno veliko tekmovanje. Hrvaška ima sicer, če ji v skupinskem delu ne bi šlo vse po načrtih, že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Nizozemska si lahko danes pribori mesto v Nemčiji. Foto: Guliverimage

V skupini B bo sobotno dogajanje sproščeno spremljala Francija, ki si je že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu, tokrat pa jo čaka srečanje z Gibraltarjem, ki je po šestih tekmah še brez točke. Drugo vozovnico si lahko že danes priigra Nizozemska, če bo uspela premagati Irsko. V tem primeru bo Grčija že krog pred koncem ostala brez možnosti za preboj na drugo mesto.

Nizozemci imajo po šestih odigranih srečanjih 12 točk, dvakrat so izgubili s Francijo, medtem ko so v prvi tekmi z Irsko slavili z 2:1. Na tisti tekmi je gol za zmago dosegel Wout Weghorst.

Irska, ki se sicer ne more več zavihteti na prvi dve mesti, se je pred to tekmo znašla v nenavadnem položaju, saj bi lahko povečala svoje možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo naslednje poletje s porazom z Nizozemsko. To pa zato, ker je njihovo edino upanje, da se bodo na turnir naslednje poletje kvalificirali z uvrstitvijo v končnico prek lige narodov. Če bi premagali Nizozemsko, bi torej lahko namesto namesto zasedbe Ronalda Koemana na drugem mestu skupine končala Grčija. Rezultat, ki bi torej Nizozemce zaradi njihove uspešnosti v ligi narodov poslal v dodatne kvalifikacije, kar pa bi omejilo možnosti Irske za uspeh na tej poti.

Odprte karte v skupini I

Vse je še odprto v skupini I, kjer si lahko mesto na prvenstvu danes zagotovita Švica in Izrael. Švicarji bi si mesto v Nemčiji priborili z zmago nad Kosovim ali tudi z morebitnim remijem, vendar v tem primeru Izrael ne sme premagati Romunije. Ta si bo mesto na Euru priborila v primeru zmage ali remija z Izraelom, ki bi le v primeru zmage še upal na mesto na letalu za Nemčijo.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Portugalska, Slovaška, Škotska, Španija in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Gruzija,

zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Grčija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Srbija.

Sobota, 18. november:

Lestvice: