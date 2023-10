Cristianu Ronaldu lahko danes uspe, kar ni še nobenemu Evropejcu

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, se bodo danes nadaljevale s tekmami v skupinah B, F in J. V taboru Francije, Avstrije, Belgije in Portugalske vstopajo v dvoboj s posebnim izzivom, saj si lahko že danes zvečer zagotovijo nastop na Euru. Če bi to uspelo Portugalcem, bi kapetan Cristiano Ronaldo postal prvi nogometaš v zgodovini, ki bi se uvrstil na že šesto evropsko prvenstvo.

Po pestrem četrtku, v katerem je Hrvaška prvič v zgodovini izgubila domačo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo, Škotska pa s porazom v Španiji zapravila možnost, da bi si že tri kroge pred koncem zagotovila nastop na Euru 2024, ne bo manjkalo atraktivnih srečanj tudi danes. Kar štiri izbrane vrste si že lahko zagotovijo vozovnico za zaključni turnir EP. Tako bodo posebne pozornosti deležne tekme v Amsterdamu, na Dunaju in v Portu.

Ne le Francija, ampak tudi Avstrija in Belgija ...

Prvi francoski as Kylian Mbappe (PSG) je mrežo nazadnje zatresel 19. septembra na tekmi lige prvakov proti Borussii Dortmund. Foto: Guliverimage V skupini je v vodstvu Francija. Svetovni podprvaki so dobili vseh pet tekem, še vedno se ni zatresla njihova mreža (11:0), z današnjo zmago na gostovanju na Nizozemskem pa si že lahko prislužijo kljukico in proslavljajo preboj na novo veliko tekmovanje. Francozi so letos doma nadigrali Nizozemce s 4:0, takrat je blestel kapetan Kylian Mbappe, ki je v zadnjem obdobju pri PSG padel v strelsko krizo. Bo bolj razigran v državnem dresu, v katerem bo z galskimi petelini v Amsterdamu lovil šesto zaporedno zmago? Neuspeh Nizozemske bi spravil v dobro voljo Grke, ki bi se lahko z zmago nad Irsko približali vrhu.

Na nesrečni petek, 13., bi lahko od sreče poskakovali navijači Avstrije oziroma Belgije. Na stadionu Ernst Happel na Dunaju se obeta derbi skupine F.

Belgijec Romelu Lukaku je v teh kvalifikacijah dosegel že osem zadetkov. Foto: Reuters

Severni slovenski sosedi Avstrijci so podobno kot rdeči vragi zbrali 13 točk in so v teh kvalifikacijah še neporaženi. Tista reprezentanca, ki bo danes zmagala, si bo matematično že zagotovila nastop na Euru 2024. Švedi, ki danes počivajo, namreč zaostajajo kar sedem točk. Če se bo dvoboj v Avstriji razpletel brez zmagovalca, bodo šampanjec v taborih obeh tekmecev morali ohlajati še nekaj časa. Pri Belgijcih v tem ciklusu blesti Romelu Lukaku, z osmimi zadetki prvi strelec kvalifikacij.

Ko ni bilo Ronalda, Portugalci zmagali kar z 9:0

Zgodovina bi se lahko pisala na severu Portugalske. Na Zmajevem stadionu v Portu se bosta na derbiju vodilnih skupini J udarili vodilna Portugalska in drugouvrščena Slovaška. Gostitelji vstopajo v dvoboj kot favoriti. Na šestih tekmah so vknjižili šest zmag, razlika v golih znaša neverjetnih 24:0. Na zadnji tekmi so kar z 9:0 ponižali Luksemburg. To je bila edina tekma v kvalifikacijah, ki so jo pod vodstvom Roberta Martineza odigrali brez Cristiana Ronalda.

Kapetan je omenjeni dvoboj preskočil zaradi kazni rumenih kartonov, zdaj pa se vrača v zasedbo, tako da ga zvečer lahko pričakujemo v začetni enajsterici. Portugalci bi si z novo zmago že zagotovili preboj na Euru 2024, če bo Luksemburg ostal praznih rok na Islandijo, pa bi Portugalcem zadoščal že remi.

38-letni Ronaldo bi se lahko danes znova vpisal v zgodovino, saj bi lahko postal prvi nogometaš, ki bi se uvrstil na že šesto evropsko prvenstvo. To je osvojil leta 2016, v karieri pa je zbral že 201 nastop in dosegel 123 zadetkov. V obeh kategorijah je svetovni rekorder, današnji rekord pa bi bil pika na i statističnih presežkov, s katerimi polni naslovnice v zadnjih dveh desetletjih.

Savo Milošević je pred leti vodil Olimpijo, danes bo prvič reprezentanco Bosne in Hercegovino. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Liechtenstein bo v Vaduzu, kjer velja pričakovati veliko gostujočih navijačev, gostil Bosno in Hercegovino. To bo prvič vodil Srb Savo Milošević, nekdanji trener Olimpije in nekdanji zvezdnik evropskega nogometa.

